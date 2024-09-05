https://ria.ru/20240905/putin-1970714242.html
Путин заявил, что от развития Дальнего Востока зависит развитие России
Путин заявил, что от развития Дальнего Востока зависит развитие России - РИА Новости, 05.09.2024
Путин заявил, что от развития Дальнего Востока зависит развитие России
От того, как будет развиваться Дальний Восток, во многом зависит дальнейшее развитие России, сказал президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T09:01
2024-09-05T09:01
2024-09-05T13:11
россия
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
дальневосточный федеральный университет
владимир путин
владивосток
дальний восток
экономика
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. От того, как будет развиваться Дальний Восток, во многом зависит дальнейшее развитие России, сказал президент РФ Владимир Путин."От того, как будет развиваться Дальний Восток, во многом зависит будущее всей нашей страны", - заявил Путин на пленарном заседании на полях ВЭФ.Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.Выступление Путина на пленарной сессии ВЭФ. Онлайн-репортаж >>
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Путин о важности Дальнего Востока для будущего страны
Путин о важности Дальнего Востока для будущего страны
2024-09-05T09:01
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россия, вэф — 2024 (восточный экономический форум) , дальневосточный федеральный университет, владимир путин, владивосток, дальний восток, экономика
Россия, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум) , Дальневосточный федеральный университет, Владимир Путин, Владивосток, Дальний Восток, Экономика
Путин заявил, что от развития Дальнего Востока зависит развитие России
Путин: от развития Дальнего Востока зависит дальнейшее развитие России