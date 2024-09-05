https://ria.ru/20240905/putin-1970714242.html

Путин заявил, что от развития Дальнего Востока зависит развитие России

Путин заявил, что от развития Дальнего Востока зависит развитие России - РИА Новости, 05.09.2024

Путин заявил, что от развития Дальнего Востока зависит развитие России

От того, как будет развиваться Дальний Восток, во многом зависит дальнейшее развитие России, сказал президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T09:01

2024-09-05T09:01

2024-09-05T13:11

россия

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

дальневосточный федеральный университет

владимир путин

владивосток

дальний восток

экономика

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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. От того, как будет развиваться Дальний Восток, во многом зависит дальнейшее развитие России, сказал президент РФ Владимир Путин."От того, как будет развиваться Дальний Восток, во многом зависит будущее всей нашей страны", - заявил Путин на пленарном заседании на полях ВЭФ.Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.Выступление Путина на пленарной сессии ВЭФ. Онлайн-репортаж >>

https://realty.ria.ru/20240905/master-plany-1970731609.html

россия

владивосток

дальний восток

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин о важности Дальнего Востока для будущего страны Путин о важности Дальнего Востока для будущего страны 2024-09-05T09:01 true PT0M06S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, вэф — 2024 (восточный экономический форум) , дальневосточный федеральный университет, владимир путин, владивосток, дальний восток, экономика