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В Оренбурге проверят данные о мигрантке, избивавшей детей на площадке - РИА Новости, 05.09.2024
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15:39 05.09.2024 (обновлено: 16:12 05.09.2024)
https://ria.ru/20240905/proverka-1970851101.html
В Оренбурге проверят данные о мигрантке, избивавшей детей на площадке
В Оренбурге проверят данные о мигрантке, избивавшей детей на площадке - РИА Новости, 05.09.2024
В Оренбурге проверят данные о мигрантке, избивавшей детей на площадке
Следователи СК РФ по Оренбургской области проверяют информацию о мигрантке, которая избивала детей на детской площадке в Оренбурге, сообщает областной следком. РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T15:39
2024-09-05T16:12
происшествия
россия
оренбургская область
оренбург
следственный комитет россии (ск рф)
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УФА, 5 сен – РИА Новости. Следователи СК РФ по Оренбургской области проверяют информацию о мигрантке, которая избивала детей на детской площадке в Оренбурге, сообщает областной следком. В соцсетях распространились публикации об инциденте. На кадрах – женщина истошно кричит и цепляется за детей на детской площадке во дворе жилых домов. На одних кадрах она гонится за девочкой, на других – хватает мальчика. "В ходе мониторинга соцмедиа выявлено сообщение о том, что в конце августа во дворе жилого дома в Оренбурге уроженка иностранного государства причинила телесные повреждения несовершеннолетним, одного из которых госпитализировали в медицинское учреждение", - говорится в сообщении СУСК РФ по Оренбургской области. Отмечается, что по поручению руководителя следственного управления по данному факту следственными органами организована доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство).
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россия
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происшествия, россия, оренбургская область, оренбург, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Оренбургская область, Оренбург, Следственный комитет России (СК РФ)
В Оренбурге проверят данные о мигрантке, избивавшей детей на площадке

СК в Оренбурге проверит данные о мигрантке, избившей детей на площадке

© СоцсетиМигрантка которая избивала детей на детской площадке в Оренбурге. Кадр видео
Мигрантка которая избивала детей на детской площадке в Оренбурге. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© Соцсети
Мигрантка которая избивала детей на детской площадке в Оренбурге. Кадр видео
Читать ria.ru в
УФА, 5 сен – РИА Новости. Следователи СК РФ по Оренбургской области проверяют информацию о мигрантке, которая избивала детей на детской площадке в Оренбурге, сообщает областной следком.
В соцсетях распространились публикации об инциденте. На кадрах – женщина истошно кричит и цепляется за детей на детской площадке во дворе жилых домов. На одних кадрах она гонится за девочкой, на других – хватает мальчика.
"В ходе мониторинга соцмедиа выявлено сообщение о том, что в конце августа во дворе жилого дома в Оренбурге уроженка иностранного государства причинила телесные повреждения несовершеннолетним, одного из которых госпитализировали в медицинское учреждение", - говорится в сообщении СУСК РФ по Оренбургской области.
Отмечается, что по поручению руководителя следственного управления по данному факту следственными органами организована доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство).
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ПроисшествияРоссияОренбургская областьОренбургСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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