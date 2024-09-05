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В Оренбурге проверят данные о мигрантке, избивавшей детей на площадке
В Оренбурге проверят данные о мигрантке, избивавшей детей на площадке - РИА Новости, 05.09.2024
В Оренбурге проверят данные о мигрантке, избивавшей детей на площадке
Следователи СК РФ по Оренбургской области проверяют информацию о мигрантке, которая избивала детей на детской площадке в Оренбурге, сообщает областной следком. РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T15:39
2024-09-05T15:39
2024-09-05T16:12
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УФА, 5 сен – РИА Новости. Следователи СК РФ по Оренбургской области проверяют информацию о мигрантке, которая избивала детей на детской площадке в Оренбурге, сообщает областной следком. В соцсетях распространились публикации об инциденте. На кадрах – женщина истошно кричит и цепляется за детей на детской площадке во дворе жилых домов. На одних кадрах она гонится за девочкой, на других – хватает мальчика. "В ходе мониторинга соцмедиа выявлено сообщение о том, что в конце августа во дворе жилого дома в Оренбурге уроженка иностранного государства причинила телесные повреждения несовершеннолетним, одного из которых госпитализировали в медицинское учреждение", - говорится в сообщении СУСК РФ по Оренбургской области. Отмечается, что по поручению руководителя следственного управления по данному факту следственными органами организована доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство).
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происшествия, россия, оренбургская область, оренбург, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Оренбургская область, Оренбург, Следственный комитет России (СК РФ)
В Оренбурге проверят данные о мигрантке, избивавшей детей на площадке
СК в Оренбурге проверит данные о мигрантке, избившей детей на площадке