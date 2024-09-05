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В Оренбурге проверят данные о мигрантке, избивавшей детей на площадке

В Оренбурге проверят данные о мигрантке, избивавшей детей на площадке - РИА Новости, 05.09.2024

В Оренбурге проверят данные о мигрантке, избивавшей детей на площадке

Следователи СК РФ по Оренбургской области проверяют информацию о мигрантке, которая избивала детей на детской площадке в Оренбурге, сообщает областной следком. РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T15:39

2024-09-05T15:39

2024-09-05T16:12

происшествия

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оренбургская область

оренбург

следственный комитет россии (ск рф)

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УФА, 5 сен – РИА Новости. Следователи СК РФ по Оренбургской области проверяют информацию о мигрантке, которая избивала детей на детской площадке в Оренбурге, сообщает областной следком. В соцсетях распространились публикации об инциденте. На кадрах – женщина истошно кричит и цепляется за детей на детской площадке во дворе жилых домов. На одних кадрах она гонится за девочкой, на других – хватает мальчика. "В ходе мониторинга соцмедиа выявлено сообщение о том, что в конце августа во дворе жилого дома в Оренбурге уроженка иностранного государства причинила телесные повреждения несовершеннолетним, одного из которых госпитализировали в медицинское учреждение", - говорится в сообщении СУСК РФ по Оренбургской области. Отмечается, что по поручению руководителя следственного управления по данному факту следственными органами организована доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство).

https://ria.ru/20240811/ramenskoe-1965551702.html

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происшествия, россия, оренбургская область, оренбург, следственный комитет россии (ск рф)