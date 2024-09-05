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"Аэрофлот" и "Амурский тигр" помогут сохранить природу Дальнего Востока - РИА Новости, 05.09.2024
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05:28 05.09.2024
https://ria.ru/20240905/priroda-1970682085.html
"Аэрофлот" и "Амурский тигр" помогут сохранить природу Дальнего Востока
"Аэрофлот" и "Амурский тигр" помогут сохранить природу Дальнего Востока - РИА Новости, 05.09.2024
"Аэрофлот" и "Амурский тигр" помогут сохранить природу Дальнего Востока
Авиакомпания "Аэрофлот" с Центром "Амурский тигр" будут совместно работать над сохранением дикой природы юга Дальнего Востока и амурского тигра, сообщает... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T05:28
2024-09-05T05:28
общество
дальний восток
россия
владивосток
аэрофлот
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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" с Центром "Амурский тигр" будут совместно работать над сохранением дикой природы юга Дальнего Востока и амурского тигра, сообщает пресс-служба перевозчика.Соответствующее соглашение было подписано на полях Восточного экономического форума."Мы всегда с большим энтузиазмом реализуем совместные проекты с Центром "Амурский тигр" и приветствуем развитие нашего сотрудничества. Поддержка, которую мы оказываем сегодня, — это наш вклад в будущее уникальной дальневосточной природы, в ее сохранение для новых поколений россиян", — цитирует пресс-служба генерального директора ПАО "Аэрофлот" Сергея Александровского.В рамках соглашения "Аэрофлот" продолжит авиационную транспортировку хищников, перемещаемых в рамках Программы по сохранению амурского тигра в неволе. Кроме того, авиакомпания будет осуществлять доставку ветеринарных препаратов для срочной помощи тиграм, проходящим лечение в центрах реабилитации. Также партнеры намерены проводить совместные мероприятия, направленные на повышение экологической грамотности населения. Еще одно направление сотрудничества — популяризация образа амурского тигра как одного из природных символов России и деятельности государства по сохранению редкого вида кошачьих, говорится в сообщении."Аэрофлот" сотрудничает с Центром "Амурский тигр" на протяжении нескольких лет. Авиакомпания перевозит хищников с Дальнего Востока в европейскую часть страны для реабилитации и проживания в условиях неволи. Программа действует для тигров с тяжелыми травмами или заболеваниями, из-за которых дальнейшая жизнь в дикой природе невозможна. За последние пять лет было перевезено 12 хищников."В идеальном мире все тигры всегда живут в дикой природе, им никогда не требуется помощь со стороны людей и нет необходимости искать им новые "места жительства" в условиях неволи. В реальном же мире может случиться разное, к счастью, есть неравнодушные люди и компании, готовые прийти на помощь. Благодаря сотрудничеству с "Аэрофлотом" мы можем быть уверены, что каждое животное, которое вынужденно попадает к специалистам, будет окружено вниманием и заботой не только на земле, но и в воздухе", — приводятся в сообщении слова генерального директора Центра "Амурский тигр" Сергея Арамилева.Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. В нем принимают участие более шести тысяч человек из 76 стран и территорий. РИА Новости — генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
https://ria.ru/20240904/amurskiy_tigr-1970381716.html
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общество, дальний восток, россия, владивосток, аэрофлот, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Общество, Дальний Восток, Россия, Владивосток, Аэрофлот, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
"Аэрофлот" и "Амурский тигр" помогут сохранить природу Дальнего Востока

"Аэрофлот" и "Амурский тигр" помогут сохранить природу Дальнего Востока

© Пресс-служба "Аэрофлота""Аэрофлот" и "Амурский тигр" помогут сохранить природу Дальнего Востока
Аэрофлот и Амурский тигр помогут сохранить природу Дальнего Востока - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© Пресс-служба "Аэрофлота"
"Аэрофлот" и "Амурский тигр" помогут сохранить природу Дальнего Востока
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" с Центром "Амурский тигр" будут совместно работать над сохранением дикой природы юга Дальнего Востока и амурского тигра, сообщает пресс-служба перевозчика.
Соответствующее соглашение было подписано на полях Восточного экономического форума.
«
"Мы всегда с большим энтузиазмом реализуем совместные проекты с Центром "Амурский тигр" и приветствуем развитие нашего сотрудничества. Поддержка, которую мы оказываем сегодня, — это наш вклад в будущее уникальной дальневосточной природы, в ее сохранение для новых поколений россиян", — цитирует пресс-служба генерального директора ПАО "Аэрофлот" Сергея Александровского.
В рамках соглашения "Аэрофлот" продолжит авиационную транспортировку хищников, перемещаемых в рамках Программы по сохранению амурского тигра в неволе. Кроме того, авиакомпания будет осуществлять доставку ветеринарных препаратов для срочной помощи тиграм, проходящим лечение в центрах реабилитации. Также партнеры намерены проводить совместные мероприятия, направленные на повышение экологической грамотности населения. Еще одно направление сотрудничества — популяризация образа амурского тигра как одного из природных символов России и деятельности государства по сохранению редкого вида кошачьих, говорится в сообщении.
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"Аэрофлот" сотрудничает с Центром "Амурский тигр" на протяжении нескольких лет. Авиакомпания перевозит хищников с Дальнего Востока в европейскую часть страны для реабилитации и проживания в условиях неволи. Программа действует для тигров с тяжелыми травмами или заболеваниями, из-за которых дальнейшая жизнь в дикой природе невозможна. За последние пять лет было перевезено 12 хищников.
"В идеальном мире все тигры всегда живут в дикой природе, им никогда не требуется помощь со стороны людей и нет необходимости искать им новые "места жительства" в условиях неволи. В реальном же мире может случиться разное, к счастью, есть неравнодушные люди и компании, готовые прийти на помощь. Благодаря сотрудничеству с "Аэрофлотом" мы можем быть уверены, что каждое животное, которое вынужденно попадает к специалистам, будет окружено вниманием и заботой не только на земле, но и в воздухе", — приводятся в сообщении слова генерального директора Центра "Амурский тигр" Сергея Арамилева.
Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. В нем принимают участие более шести тысяч человек из 76 стран и территорий. РИА Новости — генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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