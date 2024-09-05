https://ria.ru/20240905/premer-1970779179.html

Премьер Малайзии заявил, что знал о переговорах Москвы и Киева в Стамбуле

Премьер Малайзии заявил, что знал о переговорах Москвы и Киева в Стамбуле - РИА Новости, 05.09.2024

Премьер Малайзии заявил, что знал о переговорах Москвы и Киева в Стамбуле

Премьер Малайзии Анвар Ибрагим на ВЭФ заявил, что знал о переговорах Москвы и Киева в Стамбуле и в то время думал, что "вопрос будет закрыт". РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T11:52

2024-09-05T11:52

2024-09-05T11:52

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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен-РИА Новости. Премьер Малайзии Анвар Ибрагим на ВЭФ заявил, что знал о переговорах Москвы и Киева в Стамбуле и в то время думал, что "вопрос будет закрыт". "Я совершил визит в Стамбул, я там провел один день, и я знал об этих переговорах, и в то время думал, что этот вопрос будет закрыт",- сказал он, выступая в ходе пленарной сессии.

https://ria.ru/20240905/povorot-1970616862.html

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