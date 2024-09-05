https://ria.ru/20240905/praktika-1970691194.html

Захарова рассказала о стремлении студентов попасть на практику в МИД

Захарова рассказала о стремлении студентов попасть на практику в МИД - РИА Новости, 05.09.2024

Захарова рассказала о стремлении студентов попасть на практику в МИД

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала об огромном стремлении российских студентов попасть на практику в министерство, для желающих... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T07:18

2024-09-05T07:18

2024-09-05T07:18

общество

россия

владивосток

мария захарова

дальневосточный федеральный университет

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала об огромном стремлении российских студентов попасть на практику в министерство, для желающих проводятся ознакомительные мастер-классы. "Желание у людей огромное... Поэтому для желающих попасть в наш департамент (на практику в департамент информации и печати МИД РФ - ред.) мы делаем ознакомительные мастер-классы", - сказала Захарова, выступая на полях ВЭФ. Захарова отметила, что департамент информации и печати с радостью готов подключить к таким ознакомительным мероприятиям студентов, которые обучаются на специальностях, связанных с информацией и коммуникациями. Захарова добавила, что для прохождения студентами практики в МИД РФ, у вуза должно быть соответствующее соглашение с министерством. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20240905/zakharova-1970685318.html

россия

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общество, россия, владивосток, мария захарова, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)