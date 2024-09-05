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Площадь пожара в Тульской области выросла до двух тысяч "квадратов" - РИА Новости, 05.09.2024
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21:37 05.09.2024 (обновлено: 23:12 05.09.2024)
https://ria.ru/20240905/pozhar-1970925264.html
Площадь пожара в Тульской области выросла до двух тысяч "квадратов"
Площадь пожара в Тульской области выросла до двух тысяч "квадратов" - РИА Новости, 05.09.2024
Площадь пожара в Тульской области выросла до двух тысяч "квадратов"
Площадь пожара на складе в Тульской области выросла до двух тысяч квадратных метров, внутри здания находятся бочки с моторным маслом, передает пресс-служба МЧС... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T21:37
2024-09-05T23:12
происшествия
тульская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Площадь пожара на складе в Тульской области выросла до двух тысяч квадратных метров, внутри здания находятся бочки с моторным маслом, передает пресс-служба МЧС России.Ранее в ведомстве заявили о возгорании строящегося цеха на площади одной тысячи "квадратов"."По уточненной информации, загорание произошло в складском помещении. Площадь пожара увеличилась до двух тысяч квадратных метров. Тушение осложняет высокая пожарная загрузка здания, внутри находятся бочки с моторным маслом", — говорится в сообщении.Группировка сил и средств для тушения пожара увеличена, на месте работают 50 человек и 18 единиц техники, заключили в ведомстве.Позднее врио губернатора Тульской области Дмитрий Миляев, что спасатели локализовали пожар на площади двух тысяч квадратных метров.
https://ria.ru/20240905/pozhar-1970821122.html
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Пожар на складе в Тульской области
По уточненной информации, в Тульской области возгорание произошло на складе. Площадь пожара увеличилась до 2 000 квадратных метров. Тушение осложняет высокая пожарная загрузка здания, внутри находятся бочки с моторным маслом.
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происшествия, тульская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Тульская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Площадь пожара в Тульской области выросла до двух тысяч "квадратов"

Площадь пожара на складе в Тульской области выросла до 2 тысяч квадратных метров

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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Площадь пожара на складе в Тульской области выросла до двух тысяч квадратных метров, внутри здания находятся бочки с моторным маслом, передает пресс-служба МЧС России.
Ранее в ведомстве заявили о возгорании строящегося цеха на площади одной тысячи "квадратов".
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"По уточненной информации, загорание произошло в складском помещении. Площадь пожара увеличилась до двух тысяч квадратных метров. Тушение осложняет высокая пожарная загрузка здания, внутри находятся бочки с моторным маслом", — говорится в сообщении.
Группировка сил и средств для тушения пожара увеличена, на месте работают 50 человек и 18 единиц техники, заключили в ведомстве.
Позднее врио губернатора Тульской области Дмитрий Миляев, что спасатели локализовали пожар на площади двух тысяч квадратных метров.
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