https://ria.ru/20240905/pozhar-1970925264.html

Площадь пожара в Тульской области выросла до двух тысяч "квадратов"

Площадь пожара в Тульской области выросла до двух тысяч "квадратов" - РИА Новости, 05.09.2024

Площадь пожара в Тульской области выросла до двух тысяч "квадратов"

Площадь пожара на складе в Тульской области выросла до двух тысяч квадратных метров, внутри здания находятся бочки с моторным маслом, передает пресс-служба МЧС... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T21:37

2024-09-05T21:37

2024-09-05T23:12

происшествия

тульская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Площадь пожара на складе в Тульской области выросла до двух тысяч квадратных метров, внутри здания находятся бочки с моторным маслом, передает пресс-служба МЧС России.Ранее в ведомстве заявили о возгорании строящегося цеха на площади одной тысячи "квадратов"."По уточненной информации, загорание произошло в складском помещении. Площадь пожара увеличилась до двух тысяч квадратных метров. Тушение осложняет высокая пожарная загрузка здания, внутри находятся бочки с моторным маслом", — говорится в сообщении.Группировка сил и средств для тушения пожара увеличена, на месте работают 50 человек и 18 единиц техники, заключили в ведомстве.Позднее врио губернатора Тульской области Дмитрий Миляев, что спасатели локализовали пожар на площади двух тысяч квадратных метров.

https://ria.ru/20240905/pozhar-1970821122.html

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тульская область

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Пожар на складе в Тульской области По уточненной информации, в Тульской области возгорание произошло на складе. Площадь пожара увеличилась до 2 000 квадратных метров. Тушение осложняет высокая пожарная загрузка здания, внутри находятся бочки с моторным маслом. 2024-09-05T21:37 true PT0M10S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, тульская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)