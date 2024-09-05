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В Тульской области загорелся строящийся цех

В Тульской области загорелся строящийся цех - РИА Новости, 05.09.2024

В Тульской области загорелся строящийся цех

Строящийся цех горит в Тульской области на площади 1 в тысячу "квадратов", сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T20:38

2024-09-05T20:38

2024-09-05T21:54

происшествия

тульская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Строящийся цех горит в Тульской области на площади 1 в тысячу "квадратов", сообщает пресс-служба МЧС России."Огнеборцы МЧС России ликвидируют крупный пожар в Тульской области. Сообщение о пожаре в строящемся цехе поступило по адресу: город Узловая, улица Тульская. На место происшествия незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения. На данный момент площадь пожара 1 тысяча квадратных метров", - говорится в сообщении.В ведомстве уточнили, что к тушению привлечено порядка 30 человек и восьми единиц техники.

https://ria.ru/20240905/sterlitamak-1970918508.html

тульская область

россия

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Пожар на складе в Тульской области По уточненной информации, в Тульской области возгорание произошло на складе. Площадь пожара увеличилась до 2 000 квадратных метров. Тушение осложняет высокая пожарная загрузка здания, внутри находятся бочки с моторным маслом. 2024-09-05T20:38 true PT0M10S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, тульская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)