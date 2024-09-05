https://ria.ru/20240905/pozhar-1970894935.html
В Рязани потушили открытый огонь на территории предприятия
В Рязани потушили открытый огонь на территории предприятия - РИА Новости, 05.09.2024
В Рязани потушили открытый огонь на территории предприятия
Открытое горение ликвидировано на территории предприятия в Рязани, сообщили журналистам в ГУМЧС РФ по региону. РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T18:11
2024-09-05T18:11
2024-09-05T18:35
происшествия
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россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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РЯЗАНЬ, 5 сен — РИА Новости. Открытое горение ликвидировано на территории предприятия в Рязани, сообщили журналистам в ГУМЧС РФ по региону. Как информировало МЧС РФ, строение и битум горят на территории предприятия в Рязани, предварительно, площадь возгорания составляет 700 квадратных метров. Позднее ГУМЧС РФ по региону уточнило, что пожар локализован на площади 500 квадратных метров. "В 17.38 ликвидация открытого горения", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240905/pozhar-1970821122.html
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происшествия, рязань, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Рязань, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Рязани потушили открытый огонь на территории предприятия
ГУМЧС РФ: в Рязани потушили открытый огонь на территории предприятия