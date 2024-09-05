https://ria.ru/20240905/pozhar-1970894935.html

В Рязани потушили открытый огонь на территории предприятия

В Рязани потушили открытый огонь на территории предприятия - РИА Новости, 05.09.2024

В Рязани потушили открытый огонь на территории предприятия

Открытое горение ликвидировано на территории предприятия в Рязани, сообщили журналистам в ГУМЧС РФ по региону. РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T18:11

2024-09-05T18:11

2024-09-05T18:35

происшествия

рязань

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/05/1970900809_0:0:1258:707_1920x0_80_0_0_241f72541b88aa5e6e168ebaddac83f6.jpg

РЯЗАНЬ, 5 сен — РИА Новости. Открытое горение ликвидировано на территории предприятия в Рязани, сообщили журналистам в ГУМЧС РФ по региону. Как информировало МЧС РФ, строение и битум горят на территории предприятия в Рязани, предварительно, площадь возгорания составляет 700 квадратных метров. Позднее ГУМЧС РФ по региону уточнило, что пожар локализован на площади 500 квадратных метров. "В 17.38 ликвидация открытого горения", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240905/pozhar-1970821122.html

https://ria.ru/20240904/pozhar-1970633166.html

рязань

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, рязань, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)