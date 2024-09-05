https://ria.ru/20240905/pozhar-1970821122.html

На севере Москвы тушат пожар в многоэтажке

На севере Москвы тушат пожар в многоэтажке - РИА Новости, 05.09.2024

На севере Москвы тушат пожар в многоэтажке

Пожар вспыхнул на 14-м этаже многоэтажного дома на севере Москвы, возгорание уже локализовано, сообщается в Telegram-канале МЧС России. РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T13:59

2024-09-05T13:59

2024-09-05T14:02

происшествия

москва

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Пожар вспыхнул на 14-м этаже многоэтажного дома на севере Москвы, возгорание уже локализовано, сообщается в Telegram-канале МЧС России. "На севере Москвы огнеборцы МЧС России работают на месте пожара. На Клязьменской улице возгорание произошло на 14 этаже многоэтажки", - говорится в сообщении. Подчеркивается, что огонь уже локализовали, к этому привлечен 31 специалист и 10 единиц техники.

https://ria.ru/20240904/pozhar-1970633166.html

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происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)