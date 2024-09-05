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На севере Москвы тушат пожар в многоэтажке - РИА Новости, 05.09.2024
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13:59 05.09.2024 (обновлено: 14:02 05.09.2024)
https://ria.ru/20240905/pozhar-1970821122.html
На севере Москвы тушат пожар в многоэтажке
На севере Москвы тушат пожар в многоэтажке - РИА Новости, 05.09.2024
На севере Москвы тушат пожар в многоэтажке
Пожар вспыхнул на 14-м этаже многоэтажного дома на севере Москвы, возгорание уже локализовано, сообщается в Telegram-канале МЧС России. РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T13:59
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происшествия
москва
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Пожар вспыхнул на 14-м этаже многоэтажного дома на севере Москвы, возгорание уже локализовано, сообщается в Telegram-канале МЧС России. "На севере Москвы огнеборцы МЧС России работают на месте пожара. На Клязьменской улице возгорание произошло на 14 этаже многоэтажки", - говорится в сообщении. Подчеркивается, что огонь уже локализовали, к этому привлечен 31 специалист и 10 единиц техники.
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происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На севере Москвы тушат пожар в многоэтажке

На севере Москвы вспыхнул пожар на 14-м этаже жилого дома, огонь локализовали

© МЧС России/TelegramВозгорание произошло на 14 этаже многоэтажки на Клязьменской улице в Москве
Возгорание произошло на 14 этаже многоэтажки на Клязьменской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© МЧС России/Telegram
Возгорание произошло на 14 этаже многоэтажки на Клязьменской улице в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Пожар вспыхнул на 14-м этаже многоэтажного дома на севере Москвы, возгорание уже локализовано, сообщается в Telegram-канале МЧС России.
"На севере Москвы огнеборцы МЧС России работают на месте пожара. На Клязьменской улице возгорание произошло на 14 этаже многоэтажки", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что огонь уже локализовали, к этому привлечен 31 специалист и 10 единиц техники.
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ПроисшествияМоскваРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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