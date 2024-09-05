https://ria.ru/20240905/pozhar-1970691498.html
В Омске горели производственное здание и склад ангарного типа
В Омске горели производственное здание и склад ангарного типа - РИА Новости, 05.09.2024
В Омске горели производственное здание и склад ангарного типа
Производственное здание и пристроенный к нему склад ангарного типа горели в Омске на 1700 квадратных метрах, пострадавших нет, сообщило ГУМЧС по региону в... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T07:21
2024-09-05T07:21
2024-09-05T07:21
происшествия
омск
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1b/1868231158_0:264:1966:1370_1920x0_80_0_0_e3b231d26b49d90c352bb59141504f14.jpg
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Производственное здание и пристроенный к нему склад ангарного типа горели в Омске на 1700 квадратных метрах, пострадавших нет, сообщило ГУМЧС по региону в Telegram-канале. "Сотрудники МЧС России ночью тушили крупный пожар. В Омске, на улице 10 лет Октября, огонь охватил 1700 квадратных метров производственного здания и пристроенного к нему склада ангарного типа. Пострадавших нет", - говорится в сообщении. Отмечается, что на месте от МЧС России работали 105 специалистов и 23 единицы техники, ведутся работы по ликвидации пожара. Уточняется, что, по предварительным данным, производственное здание загорелось в результате аварийного режима работы электрооборудования.
https://ria.ru/20240904/pozhar-1970633166.html
https://ria.ru/20240124/pozhar-1923122923.html
омск
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1b/1868231158_102:140:1742:1370_1920x0_80_0_0_a9e7664d2e6b68b8b2f46bb9b555fdc3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, омск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Омск, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Омске горели производственное здание и склад ангарного типа
ГУМЧС: в Омске горело производственное здание на 1700 квадратных метрах