https://ria.ru/20240905/pozhar--1970932746.html

В Тульской области локализовали пожар на складе

В Тульской области локализовали пожар на складе - РИА Новости, 05.09.2024

В Тульской области локализовали пожар на складе

Пожар на складе в Тульской области локализован на 2 тысячах "квадратов", сообщает врио губернатора Дмитрий Миляев. РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T23:10

2024-09-05T23:10

2024-09-05T23:29

происшествия

тульская область

россия

узловский район

дмитрий миляев

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Пожар на складе в Тульской области локализован на 2 тысячах "квадратов", сообщает врио губернатора Дмитрий Миляев. Ранее в МЧС РФ сообщили о возгорании строящегося цеха на площади 1 тысячи "квадратов" в Тульской области. Позже в ведомстве уточнили, что площадь пожара выросла до 2 тысяч квадратных метров, внутри здания находятся бочки с моторным маслом. Для помощи в тушении привлечен пожарный поезд. "В Узловском районе пожар на площади 2000 квадратных метров локализован. Работа по тушению продолжается", - написал Миляев в Telegram-канале.Позже начальник ГУМЧС России по Тульской области Алексей Павлов сообщил журналистам, что удалось отстоять три производственных здания, пострадавших нет.

https://ria.ru/20240905/rjazan-1970908586.html

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тульская область

россия

узловский район

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Пожар на складе в Тульской области По уточненной информации, в Тульской области возгорание произошло на складе. Площадь пожара увеличилась до 2 000 квадратных метров. Тушение осложняет высокая пожарная загрузка здания, внутри находятся бочки с моторным маслом. 2024-09-05T23:10 true PT0M10S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, тульская область, россия, узловский район, дмитрий миляев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)