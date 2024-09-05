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В Тульской области локализовали пожар на складе - РИА Новости, 05.09.2024
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23:10 05.09.2024 (обновлено: 23:29 05.09.2024)
https://ria.ru/20240905/pozhar--1970932746.html
В Тульской области локализовали пожар на складе
В Тульской области локализовали пожар на складе - РИА Новости, 05.09.2024
В Тульской области локализовали пожар на складе
Пожар на складе в Тульской области локализован на 2 тысячах "квадратов", сообщает врио губернатора Дмитрий Миляев. РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T23:10
2024-09-05T23:29
происшествия
тульская область
россия
узловский район
дмитрий миляев
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Пожар на складе в Тульской области локализован на 2 тысячах "квадратов", сообщает врио губернатора Дмитрий Миляев. Ранее в МЧС РФ сообщили о возгорании строящегося цеха на площади 1 тысячи "квадратов" в Тульской области. Позже в ведомстве уточнили, что площадь пожара выросла до 2 тысяч квадратных метров, внутри здания находятся бочки с моторным маслом. Для помощи в тушении привлечен пожарный поезд. "В Узловском районе пожар на площади 2000 квадратных метров локализован. Работа по тушению продолжается", - написал Миляев в Telegram-канале.Позже начальник ГУМЧС России по Тульской области Алексей Павлов сообщил журналистам, что удалось отстоять три производственных здания, пострадавших нет.
https://ria.ru/20240905/rjazan-1970908586.html
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тульская область
россия
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Пожар на складе в Тульской области
По уточненной информации, в Тульской области возгорание произошло на складе. Площадь пожара увеличилась до 2 000 квадратных метров. Тушение осложняет высокая пожарная загрузка здания, внутри находятся бочки с моторным маслом.
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происшествия, тульская область, россия, узловский район, дмитрий миляев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Тульская область, Россия, Узловский район, Дмитрий Миляев, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Тульской области локализовали пожар на складе

Пожар на складе в Тульской области локализовали на 2 тысячах квадратных метров

Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Пожар на складе в Тульской области локализован на 2 тысячах "квадратов", сообщает врио губернатора Дмитрий Миляев.
Ранее в МЧС РФ сообщили о возгорании строящегося цеха на площади 1 тысячи "квадратов" в Тульской области. Позже в ведомстве уточнили, что площадь пожара выросла до 2 тысяч квадратных метров, внутри здания находятся бочки с моторным маслом. Для помощи в тушении привлечен пожарный поезд.
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Узловском районе пожар на площади 2000 квадратных метров локализован. Работа по тушению продолжается", - написал Миляев в Telegram-канале.
Позже начальник ГУМЧС России по Тульской области Алексей Павлов сообщил журналистам, что удалось отстоять три производственных здания, пострадавших нет.
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ПроисшествияТульская областьРоссияУзловский районДмитрий МиляевМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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