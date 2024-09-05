https://ria.ru/20240905/pozhar--1970932746.html
В Тульской области локализовали пожар на складе
В Тульской области локализовали пожар на складе - РИА Новости, 05.09.2024
В Тульской области локализовали пожар на складе
Пожар на складе в Тульской области локализован на 2 тысячах "квадратов", сообщает врио губернатора Дмитрий Миляев. РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T23:10
2024-09-05T23:10
2024-09-05T23:29
происшествия
тульская область
россия
узловский район
дмитрий миляев
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/05/1970926079_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_92c6693f01a46cc71382b916cae109bb.jpg
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Пожар на складе в Тульской области локализован на 2 тысячах "квадратов", сообщает врио губернатора Дмитрий Миляев. Ранее в МЧС РФ сообщили о возгорании строящегося цеха на площади 1 тысячи "квадратов" в Тульской области. Позже в ведомстве уточнили, что площадь пожара выросла до 2 тысяч квадратных метров, внутри здания находятся бочки с моторным маслом. Для помощи в тушении привлечен пожарный поезд. "В Узловском районе пожар на площади 2000 квадратных метров локализован. Работа по тушению продолжается", - написал Миляев в Telegram-канале.Позже начальник ГУМЧС России по Тульской области Алексей Павлов сообщил журналистам, что удалось отстоять три производственных здания, пострадавших нет.
https://ria.ru/20240905/rjazan-1970908586.html
https://ria.ru/20240905/sterlitamak-1970918508.html
тульская область
россия
узловский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/05/1970926079_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_25c051f05436d97358fec6852a673ed6.jpg
Пожар на складе в Тульской области
По уточненной информации, в Тульской области возгорание произошло на складе. Площадь пожара увеличилась до 2 000 квадратных метров. Тушение осложняет высокая пожарная загрузка здания, внутри находятся бочки с моторным маслом.
2024-09-05T23:10
true
PT0M10S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, тульская область, россия, узловский район, дмитрий миляев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Тульская область, Россия, Узловский район, Дмитрий Миляев, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Тульской области локализовали пожар на складе
Пожар на складе в Тульской области локализовали на 2 тысячах квадратных метров