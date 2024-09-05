Рейтинг@Mail.ru
Белоусов поздравил бойцов с освобождением деревень в ДНР - РИА Новости, 05.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:18 05.09.2024
https://ria.ru/20240905/pozdravlenie-1970661631.html
Белоусов поздравил бойцов с освобождением деревень в ДНР
Белоусов поздравил бойцов с освобождением деревень в ДНР - РИА Новости, 05.09.2024
Белоусов поздравил бойцов с освобождением деревень в ДНР
Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил бойцов, освободивших Пречистовку, Нетайловку, Новгородское и Первомайское, сообщило ведомство в... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T01:18
2024-09-05T01:18
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
андрей белоусов
вооруженные силы украины
безопасность
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0f/1946170373_0:0:1880:1058_1920x0_80_0_0_ff2dba8d48bbc0173e662648c0413d83.jpg
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил бойцов, освободивших Пречистовку, Нетайловку, Новгородское и Первомайское, сообщило ведомство в Telegram-канале. Пречистовка была освобождена 4 сентября, как сообщало Минобороны РФ, при освобождении населенного пункта подразделения ВСУ спасались хаотичным бегством, бросив оружие и боеприпасы на передовых позициях. Взятие Нетайловки российскими войсками произошло 31 мая. Населенный пункт Новгородское ВС РФ освободили 20 августа, разгромив крупную группировку ВСУ и освободив важный логистический узел. Взятие Первомайского российской армией было 23 апреля. "Глава военного ведомства поздравил командование и личный состав 40-й отдельной гвардейской дважды Краснознамённой Краснодарско-Харбинской бригады морской пехоты с освобождением от врага населённого пункта Пречистовка Донецкой Народной Республики... Министр обороны направил поздравления личному составу 9-й отдельной гвардейской мотострелковой Мариупольско-Хинганской ордена Республики бригады по случаю освобождения от врага населённых пунктов Первомайское, Нетайлово и Новгородское Донецкой Народной Республики", - говорится в телеграммах, выжимки из которых опубликовало Минобороны России. Белоусов поблагодарил военнослужащих за верность воинскому долгу и присяге и выразил уверенность, что они продолжат с честью выполнять все поставленные задачи, надёжно защищать национальные интересы и обеспечивать безопасность России.
https://ria.ru/20240904/vsu-1970651718.html
https://ria.ru/20240904/ukraina-1970649503.html
россия
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0f/1946170373_333:0:1880:1160_1920x0_80_0_0_102915aa4dadccc4542f7e04419445ef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, донецкая народная республика, андрей белоусов, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Андрей Белоусов, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Белоусов поздравил бойцов с освобождением деревень в ДНР

Белоусов поздравил бойцов, освободивших четыре населенных пункта в ДНР

© Фото : Администрация Президента РоссииМинистр обороны Андрей Белоусов
Министр обороны Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© Фото : Администрация Президента России
Министр обороны Андрей Белоусов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил бойцов, освободивших Пречистовку, Нетайловку, Новгородское и Первомайское, сообщило ведомство в Telegram-канале.
Пречистовка была освобождена 4 сентября, как сообщало Минобороны РФ, при освобождении населенного пункта подразделения ВСУ спасались хаотичным бегством, бросив оружие и боеприпасы на передовых позициях. Взятие Нетайловки российскими войсками произошло 31 мая. Населенный пункт Новгородское ВС РФ освободили 20 августа, разгромив крупную группировку ВСУ и освободив важный логистический узел. Взятие Первомайского российской армией было 23 апреля.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
"Половина погибших": офицер ВСУ пожаловался на удары России
Вчера, 22:47
"Глава военного ведомства поздравил командование и личный состав 40-й отдельной гвардейской дважды Краснознамённой Краснодарско-Харбинской бригады морской пехоты с освобождением от врага населённого пункта Пречистовка Донецкой Народной Республики... Министр обороны направил поздравления личному составу 9-й отдельной гвардейской мотострелковой Мариупольско-Хинганской ордена Республики бригады по случаю освобождения от врага населённых пунктов Первомайское, Нетайлово и Новгородское Донецкой Народной Республики", - говорится в телеграммах, выжимки из которых опубликовало Минобороны России.
Белоусов поблагодарил военнослужащих за верность воинскому долгу и присяге и выразил уверенность, что они продолжат с честью выполнять все поставленные задачи, надёжно защищать национальные интересы и обеспечивать безопасность России.
Украинский военный под Часовым Яром - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
"Очень быстро". в США заговорили о завершении конфликта на Украине
Вчера, 22:20
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаАндрей БелоусовВооруженные силы УкраиныБезопасностьВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала