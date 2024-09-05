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Белоусов поздравил бойцов с освобождением деревень в ДНР
Белоусов поздравил бойцов с освобождением деревень в ДНР - РИА Новости, 05.09.2024
Белоусов поздравил бойцов с освобождением деревень в ДНР
Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил бойцов, освободивших Пречистовку, Нетайловку, Новгородское и Первомайское, сообщило ведомство в... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T01:18
2024-09-05T01:18
2024-09-05T01:18
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил бойцов, освободивших Пречистовку, Нетайловку, Новгородское и Первомайское, сообщило ведомство в Telegram-канале. Пречистовка была освобождена 4 сентября, как сообщало Минобороны РФ, при освобождении населенного пункта подразделения ВСУ спасались хаотичным бегством, бросив оружие и боеприпасы на передовых позициях. Взятие Нетайловки российскими войсками произошло 31 мая. Населенный пункт Новгородское ВС РФ освободили 20 августа, разгромив крупную группировку ВСУ и освободив важный логистический узел. Взятие Первомайского российской армией было 23 апреля. "Глава военного ведомства поздравил командование и личный состав 40-й отдельной гвардейской дважды Краснознамённой Краснодарско-Харбинской бригады морской пехоты с освобождением от врага населённого пункта Пречистовка Донецкой Народной Республики... Министр обороны направил поздравления личному составу 9-й отдельной гвардейской мотострелковой Мариупольско-Хинганской ордена Республики бригады по случаю освобождения от врага населённых пунктов Первомайское, Нетайлово и Новгородское Донецкой Народной Республики", - говорится в телеграммах, выжимки из которых опубликовало Минобороны России. Белоусов поблагодарил военнослужащих за верность воинскому долгу и присяге и выразил уверенность, что они продолжат с честью выполнять все поставленные задачи, надёжно защищать национальные интересы и обеспечивать безопасность России.
https://ria.ru/20240904/vsu-1970651718.html
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Андрей Белоусов, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Белоусов поздравил бойцов с освобождением деревень в ДНР
Белоусов поздравил бойцов, освободивших четыре населенных пункта в ДНР