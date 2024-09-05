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Болгарский депутат ожидает последствия на родине из-за визита в Россию - РИА Новости, 05.09.2024
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08:00 05.09.2024
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Болгарский депутат ожидает последствия на родине из-за визита в Россию
Болгарский депутат ожидает последствия на родине из-за визита в Россию - РИА Новости, 05.09.2024
Болгарский депутат ожидает последствия на родине из-за визита в Россию
Депутат Болгарской социалистической партии Иван Петков, посетивший Восточный экономический форум, рассказал РИА Новости, что, вероятно, его визит будет иметь... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T08:00
2024-09-05T08:00
в мире
россия
пловдив
владивосток
дальневосточный федеральный университет
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Депутат Болгарской социалистической партии Иван Петков, посетивший Восточный экономический форум, рассказал РИА Новости, что, вероятно, его визит будет иметь для него последствия в медийном пространстве страны, контролируемом в основном из-за границы. Ранее он сообщал агентству, что примет участие в Восточном экономическом форуме вместе с заместителем председателя муниципального совета города Пловдив и намерен устанавливать контакты с РФ. "Наверное, последствия (визита) будут в медийном пространстве, потому что у нас медиа контролируются в основном из внешних факторов, как Америка", - сказал депутат агентству на полях форума. По его словам, он ожидает комментариев насчет его визита, но не каких-то серьезных последствий от болгарских властей. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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в мире, россия, пловдив, владивосток, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
В мире, Россия, Пловдив, Владивосток, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
Болгарский депутат ожидает последствия на родине из-за визита в Россию

Болгарский депутат ожидает последствия на родине из-за визита в Россию на ВЭФ

© Fotolia / AstrugВид на город София, Болгария
Вид на город София, Болгария - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© Fotolia / Astrug
Вид на город София, Болгария. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Депутат Болгарской социалистической партии Иван Петков, посетивший Восточный экономический форум, рассказал РИА Новости, что, вероятно, его визит будет иметь для него последствия в медийном пространстве страны, контролируемом в основном из-за границы.
Ранее он сообщал агентству, что примет участие в Восточном экономическом форуме вместе с заместителем председателя муниципального совета города Пловдив и намерен устанавливать контакты с РФ.
«
"Наверное, последствия (визита) будут в медийном пространстве, потому что у нас медиа контролируются в основном из внешних факторов, как Америка", - сказал депутат агентству на полях форума.
По его словам, он ожидает комментариев насчет его визита, но не каких-то серьезных последствий от болгарских властей.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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