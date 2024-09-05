https://ria.ru/20240905/port-1970699326.html

КРДВ и Якутия подписали соглашение о строительстве морского порта Найба

КРДВ и Якутия подписали соглашение о строительстве морского порта Найба - РИА Новости, 05.09.2024

КРДВ и Якутия подписали соглашение о строительстве морского порта Найба

Представители Якутии и Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ) подписали соглашение о сотрудничестве РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T08:12

2024-09-05T08:12

2024-09-05T08:12

экономика

владивосток

дальневосточный федеральный университет

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

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УЛАН-УДЭ, 5 сен – РИА Новости. Представители Якутии и Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ) подписали соглашение о сотрудничестве по строительству в регионе морского порта Найба, сообщает пресс-служба якутского правительства. "Якутия и Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики в ходе Восточного экономического форума-2024 подписали соглашение о сотрудничестве по строительству морского порта Найба. Документ подписан премьер-министром Якутии Кириллом Бычковым и заместителем генерального директора АО "Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики" Кириллом Каменевым", - говорится в сообщении. По словам Бычкова, открытие глубоководного порта Найба в Булунском районе Якутии сделает судоходство по Северному морскому пути безопасным и доступным круглый год. "Мы близки к реализации этого важного проекта. Сначала мы сосредоточимся на строительстве основных объектов инфраструктуры и двух причалов, чтобы порт мог начать свою работу в кратчайшие сроки", - приводятся в сообщении его слова. В пресс-службе отметили, что благодаря реализации проекта будет создано более двух тысяч рабочих мест для жителей Тикси - Найба. Новый порт будет включать в себя зоны для наливных и сухогрузных перевозок, насосы, топливные резервуары и необходимую технику. По словам премьера Якутии, ввод порта в эксплуатацию станет стимулом для развития связанных отраслей, включая инновационный Кючусский кластер, что позволит добывать полезные ископаемые без углерода. "Россия сможет стать лидером в этой области и откроет новые возможности для развития Арктики", - подчеркнули в пресс-службе. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20240905/investitsii-1970693760.html

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экономика, владивосток, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)