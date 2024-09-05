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На Западе сделали новое заявление после российского удара в Полтаве - РИА Новости, 05.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:57 05.09.2024 (обновлено: 12:23 05.09.2024)
https://ria.ru/20240905/porazhenie-1970672196.html
На Западе сделали новое заявление после российского удара в Полтаве
На Западе сделали новое заявление после российского удара в Полтаве - РИА Новости, 05.09.2024
На Западе сделали новое заявление после российского удара в Полтаве
Удар российских военных по Полтавскому военному институту связи сигнализирует о неизбежном поражении Украины в конфликте, заявил норвежский профессор Гленн... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T03:57
2024-09-05T12:23
специальная военная операция на украине
в мире
украина
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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Удар российских военных по Полтавскому военному институту связи сигнализирует о неизбежном поражении Украины в конфликте, заявил норвежский профессор Гленн Дизен в эфире канала Wion."Это ужасающие потери (после удара по Полтавскому военному институту. — Прим. ред.). &lt;...&gt; Мы видим у Украины и НАТО симптомы, характерные для последних стадий войн, когда сторона проигрывает. &lt;...&gt; Это симптомы растущих потерь, вызванных нехваткой ресурсов", — рассказал политолог.Он отметил, что в конечном итоге это приведет к большим проблемам на линии фронта, образованию новых котлов, из которых украинские войска будут вынуждены отступать неорганизованными группами.Во вторник утром в Полтаве прогремели два мощных взрыва. По словам председателя комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, сопредседателя координационного совета по интеграции новых регионов Владимира Рогова, одной из целей был военный институт связи, где готовили специалистов по направлениям РЛС и РЭБ. В ВСУ признали, что десятки военнослужащих погибли, сотни получили ранения. В среду Министерство обороны России сообщило, что российские войска нанесли удар по ВСУ под городом Сумы. Противник потерял 20 единиц техники и 80 военнослужащих.
https://ria.ru/20240905/plan-1970662877.html
https://ria.ru/20240905/plan-1970665667.html
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в мире, украина, россия, полтава
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Полтава
На Западе сделали новое заявление после российского удара в Полтаве

Дизен: российский удар по ВСУ в Полтаве показал, что Украина терпит поражение

© Фото : соцсетиПоследствия удара по Полтавскому военному институту связи
Последствия удара по Полтавскому военному институту связи - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© Фото : соцсети
Последствия удара по Полтавскому военному институту связи. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Удар российских военных по Полтавскому военному институту связи сигнализирует о неизбежном поражении Украины в конфликте, заявил норвежский профессор Гленн Дизен в эфире канала Wion.
"Это ужасающие потери (после удара по Полтавскому военному институту. — Прим. ред.). <...> Мы видим у Украины и НАТО симптомы, характерные для последних стадий войн, когда сторона проигрывает. <...> Это симптомы растущих потерь, вызванных нехваткой ресурсов", — рассказал политолог.
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Он отметил, что в конечном итоге это приведет к большим проблемам на линии фронта, образованию новых котлов, из которых украинские войска будут вынуждены отступать неорганизованными группами.
Во вторник утром в Полтаве прогремели два мощных взрыва. По словам председателя комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, сопредседателя координационного совета по интеграции новых регионов Владимира Рогова, одной из целей был военный институт связи, где готовили специалистов по направлениям РЛС и РЭБ. В ВСУ признали, что десятки военнослужащих погибли, сотни получили ранения.
В среду Министерство обороны России сообщило, что российские войска нанесли удар по ВСУ под городом Сумы. Противник потерял 20 единиц техники и 80 военнослужащих.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияПолтава
 
 
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