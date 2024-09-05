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Хабиров: БПЛА, произведенные в Башкирии, показали эффективность на поле боя - РИА Новости, 05.09.2024
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Шапка Надежные люди - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
Надежные люди
 
13:31 05.09.2024
https://ria.ru/20240905/pomosch-1970808551.html
Хабиров: БПЛА, произведенные в Башкирии, показали эффективность на поле боя
Хабиров: БПЛА, произведенные в Башкирии, показали эффективность на поле боя - РИА Новости, 05.09.2024
Хабиров: БПЛА, произведенные в Башкирии, показали эффективность на поле боя
Беспилотные летательные аппараты, произведенные в Башкирии, показали свою эффективность на поле боя в зоне спецоперации, сообщил глава региона Радий Хабиров. РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T13:31
2024-09-05T13:31
надежные люди
луганская народная республика
республика башкортостан
радий хабиров
бпла
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УФА, 5 сен – РИА Новости. Беспилотные летательные аппараты, произведенные в Башкирии, показали свою эффективность на поле боя в зоне спецоперации, сообщил глава региона Радий Хабиров. По данным его пресс-службы, Хабиров совершил рабочую поездку в Донецкую и Луганскую Народные Республики, где встретился с земляками – добровольцами именных батальонов и мобилизованными военнослужащими. "Сегодня с командирами наших подразделений удалось обсудить меры поддержки со стороны Башкортостана, особенно в части защиты ребят от БПЛА наших врагов. Договорились усилить системы радиоэлектронной борьбы. Важно также и то, что в Республике Башкортостан начали производить очень нужные для наших парней беспилотные летательные аппараты. Две первые крупные партии поступили в наши войска. Они уже показали на поле боя свою высокую эффективность", - написал Хабиров в своем Telegram-канале. Он отметил, что регион также помогает семьям участников спецоперации. "Бойцы воют, а мы обязаны позаботиться об их родных и близких. Как правило, отвечают, что все хорошо. Некоторые подходят и просят помочь в тех или иных вопросах. Будем помогать – для этого работают администрация главы республики, правительство, филиал фонда "Защитники Отечества", - добавил глава региона.
https://ria.ru/20240905/pomosch-1970738738.html
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луганская народная республика
республика башкортостан
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луганская народная республика, республика башкортостан, радий хабиров, бпла
Надежные люди, Луганская Народная Республика, Республика Башкортостан, Радий Хабиров, БПЛА

Хабиров: БПЛА, произведенные в Башкирии, показали эффективность на поле боя

© Фото : пресс-служба главы Башкирии Глава Башкортостана Радий Хабиров посетил башкирских бойцов в зоне СВО
 Глава Башкортостана Радий Хабиров посетил башкирских бойцов в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© Фото : пресс-служба главы Башкирии
Глава Башкортостана Радий Хабиров посетил башкирских бойцов в зоне СВО
Читать ria.ru в
УФА, 5 сен – РИА Новости. Беспилотные летательные аппараты, произведенные в Башкирии, показали свою эффективность на поле боя в зоне спецоперации, сообщил глава региона Радий Хабиров.
По данным его пресс-службы, Хабиров совершил рабочую поездку в Донецкую и Луганскую Народные Республики, где встретился с земляками – добровольцами именных батальонов и мобилизованными военнослужащими.
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"Сегодня с командирами наших подразделений удалось обсудить меры поддержки со стороны Башкортостана, особенно в части защиты ребят от БПЛА наших врагов. Договорились усилить системы радиоэлектронной борьбы. Важно также и то, что в Республике Башкортостан начали производить очень нужные для наших парней беспилотные летательные аппараты. Две первые крупные партии поступили в наши войска. Они уже показали на поле боя свою высокую эффективность", - написал Хабиров в своем Telegram-канале.
Он отметил, что регион также помогает семьям участников спецоперации.
"Бойцы воют, а мы обязаны позаботиться об их родных и близких. Как правило, отвечают, что все хорошо. Некоторые подходят и просят помочь в тех или иных вопросах. Будем помогать – для этого работают администрация главы республики, правительство, филиал фонда "Защитники Отечества", - добавил глава региона.
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Надежные людиЛуганская Народная РеспубликаРеспублика БашкортостанРадий ХабировБПЛА
 
 
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