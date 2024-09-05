https://ria.ru/20240905/pomosch-1970808551.html

Хабиров: БПЛА, произведенные в Башкирии, показали эффективность на поле боя

Хабиров: БПЛА, произведенные в Башкирии, показали эффективность на поле боя - РИА Новости, 05.09.2024

Хабиров: БПЛА, произведенные в Башкирии, показали эффективность на поле боя

Беспилотные летательные аппараты, произведенные в Башкирии, показали свою эффективность на поле боя в зоне спецоперации, сообщил глава региона Радий Хабиров. РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T13:31

2024-09-05T13:31

2024-09-05T13:31

надежные люди

луганская народная республика

республика башкортостан

радий хабиров

бпла

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УФА, 5 сен – РИА Новости. Беспилотные летательные аппараты, произведенные в Башкирии, показали свою эффективность на поле боя в зоне спецоперации, сообщил глава региона Радий Хабиров. По данным его пресс-службы, Хабиров совершил рабочую поездку в Донецкую и Луганскую Народные Республики, где встретился с земляками – добровольцами именных батальонов и мобилизованными военнослужащими. "Сегодня с командирами наших подразделений удалось обсудить меры поддержки со стороны Башкортостана, особенно в части защиты ребят от БПЛА наших врагов. Договорились усилить системы радиоэлектронной борьбы. Важно также и то, что в Республике Башкортостан начали производить очень нужные для наших парней беспилотные летательные аппараты. Две первые крупные партии поступили в наши войска. Они уже показали на поле боя свою высокую эффективность", - написал Хабиров в своем Telegram-канале. Он отметил, что регион также помогает семьям участников спецоперации. "Бойцы воют, а мы обязаны позаботиться об их родных и близких. Как правило, отвечают, что все хорошо. Некоторые подходят и просят помочь в тех или иных вопросах. Будем помогать – для этого работают администрация главы республики, правительство, филиал фонда "Защитники Отечества", - добавил глава региона.

https://ria.ru/20240905/pomosch-1970738738.html

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Артем Смирнов

луганская народная республика, республика башкортостан, радий хабиров, бпла