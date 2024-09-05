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Роскомнадзор Алтая подарил микроавтобус связистам на спецоперации - РИА Новости, 05.09.2024
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Надежные люди
 
10:39 05.09.2024
https://ria.ru/20240905/pomosch-1970753636.html
Роскомнадзор Алтая подарил микроавтобус связистам на спецоперации
Роскомнадзор Алтая подарил микроавтобус связистам на спецоперации - РИА Новости, 05.09.2024
Роскомнадзор Алтая подарил микроавтобус связистам на спецоперации
Роскомнадзор Алтайского края подарил микроавтобус полку связистов со спецоперации, сообщают в региональном отделении "Народного фронта". РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T10:39
2024-09-05T10:39
надежные люди
алтайский край
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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БАРНАУЛ, 5 сен – РИА Новости. Роскомнадзор Алтайского края подарил микроавтобус полку связистов со спецоперации, сообщают в региональном отделении "Народного фронта". "Роскомнадзор подарил микроавтобус алтайским связистам. Роскомнадзор передал "Народному фронту" лично в руки и со всеми сопутствующими документами автомобиль ГАЗ "Соболь". Высокопроходимая машина с небольшим пробегом и в очень хорошем состоянии. Техобслуживание транспорт проходил своевременно - чётко по графику. "Народный фронт" микроавтобус получил и в ближайшее время направит алтайским связистам на фронт - в полк 1442", - говорится в сообщении. Отмечается, что Роскомнадзор неоднократно помогал алтайским бойцам. "Руководитель управления Николай Беляков рад, что "Соболь" поедет именно в полк связи", - подчеркнули в "Народном фронте".
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алтайский край, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Надежные люди, Алтайский край, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

Роскомнадзор Алтая подарил микроавтобус связистам на спецоперации

© Народный фронт | Алтайский край/ВКонтатктеРоскомнадзор передал Народному Фронту автомобиль ГАЗ "Соболь"
Роскомнадзор передал Народному Фронту автомобиль ГАЗ Соболь - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© Народный фронт | Алтайский край/ВКонтаткте
Роскомнадзор передал Народному Фронту автомобиль ГАЗ "Соболь"
Читать ria.ru в
БАРНАУЛ, 5 сен – РИА Новости. Роскомнадзор Алтайского края подарил микроавтобус полку связистов со спецоперации, сообщают в региональном отделении "Народного фронта".
"Роскомнадзор подарил микроавтобус алтайским связистам. Роскомнадзор передал "Народному фронту" лично в руки и со всеми сопутствующими документами автомобиль ГАЗ "Соболь". Высокопроходимая машина с небольшим пробегом и в очень хорошем состоянии. Техобслуживание транспорт проходил своевременно - чётко по графику. "Народный фронт" микроавтобус получил и в ближайшее время направит алтайским связистам на фронт - в полк 1442", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Роскомнадзор неоднократно помогал алтайским бойцам.
"Руководитель управления Николай Беляков рад, что "Соболь" поедет именно в полк связи", - подчеркнули в "Народном фронте".
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Надежные людиАлтайский крайФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
 
 
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