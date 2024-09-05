https://ria.ru/20240905/pomosch-1970753636.html

Роскомнадзор Алтая подарил микроавтобус связистам на спецоперации

Роскомнадзор Алтая подарил микроавтобус связистам на спецоперации - РИА Новости, 05.09.2024

Роскомнадзор Алтая подарил микроавтобус связистам на спецоперации

Роскомнадзор Алтайского края подарил микроавтобус полку связистов со спецоперации, сообщают в региональном отделении "Народного фронта". РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T10:39

2024-09-05T10:39

2024-09-05T10:39

надежные люди

алтайский край

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

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БАРНАУЛ, 5 сен – РИА Новости. Роскомнадзор Алтайского края подарил микроавтобус полку связистов со спецоперации, сообщают в региональном отделении "Народного фронта". "Роскомнадзор подарил микроавтобус алтайским связистам. Роскомнадзор передал "Народному фронту" лично в руки и со всеми сопутствующими документами автомобиль ГАЗ "Соболь". Высокопроходимая машина с небольшим пробегом и в очень хорошем состоянии. Техобслуживание транспорт проходил своевременно - чётко по графику. "Народный фронт" микроавтобус получил и в ближайшее время направит алтайским связистам на фронт - в полк 1442", - говорится в сообщении. Отмечается, что Роскомнадзор неоднократно помогал алтайским бойцам. "Руководитель управления Николай Беляков рад, что "Соболь" поедет именно в полк связи", - подчеркнули в "Народном фронте".

https://ria.ru/20240905/pomosch-1970738738.html

алтайский край

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Артем Смирнов

алтайский край, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)