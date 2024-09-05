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Общественники Алтая отправили бойцам СВО мотоциклы и устройства РЭБ - РИА Новости, 05.09.2024
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Надежные люди
 
10:01 05.09.2024
https://ria.ru/20240905/pomosch-1970738738.html
Общественники Алтая отправили бойцам СВО мотоциклы и устройства РЭБ
Общественники Алтая отправили бойцам СВО мотоциклы и устройства РЭБ - РИА Новости, 05.09.2024
Общественники Алтая отправили бойцам СВО мотоциклы и устройства РЭБ
Общественники Алтайского края отправили участникам спецоперации мотоциклы, резину, запчасти, устройства для радиоэлектронной борьбы, сообщают в региональном... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T10:01
2024-09-05T10:01
надежные люди
алтайский край
сво
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БАРНАУЛ, 5 сен – РИА Новости. Общественники Алтайского края отправили участникам спецоперации мотоциклы, резину, запчасти, устройства для радиоэлектронной борьбы, сообщают в региональном отделении "Народного фронта". "Народный фронт" совместно с волонтерами направили на передовую очередную партию гуманитарной помощи. В состав груза вошли мотоциклы, дроны, РЭБы (устройства для радиоэлектронной борьбы - ред.), автозапчасти, резина и личные посылки", - говорится в сообщении. Отмечается, что подарки получат защитники авдеевского, бахмутского, белгородского и курского направлений.
https://ria.ru/20240905/pomosch-1970735387.html
алтайский край
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алтайский край, сво
Надежные люди, Алтайский край, СВО

Общественники Алтая отправили бойцам СВО мотоциклы и устройства РЭБ

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Российские военные в зоне проведения спецоперации
Читать ria.ru в
БАРНАУЛ, 5 сен – РИА Новости. Общественники Алтайского края отправили участникам спецоперации мотоциклы, резину, запчасти, устройства для радиоэлектронной борьбы, сообщают в региональном отделении "Народного фронта".
"Народный фронт" совместно с волонтерами направили на передовую очередную партию гуманитарной помощи. В состав груза вошли мотоциклы, дроны, РЭБы (устройства для радиоэлектронной борьбы - ред.), автозапчасти, резина и личные посылки", - говорится в сообщении.
Отмечается, что подарки получат защитники авдеевского, бахмутского, белгородского и курского направлений.
Профсоюзы Алтая отправят дроны и запчасти для автомобилей участникам спецоперации - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
Профсоюзы Алтая отправят дроны и запчасти для автомобилей участникам СВО
Вчера, 09:53
 
Надежные людиАлтайский крайСВО
 
 
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