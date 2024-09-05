https://ria.ru/20240905/pomosch-1970738738.html
Общественники Алтая отправили бойцам СВО мотоциклы и устройства РЭБ
Общественники Алтая отправили бойцам СВО мотоциклы и устройства РЭБ - РИА Новости, 05.09.2024
Общественники Алтая отправили бойцам СВО мотоциклы и устройства РЭБ
Общественники Алтайского края отправили участникам спецоперации мотоциклы, резину, запчасти, устройства для радиоэлектронной борьбы, сообщают в региональном... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T10:01
2024-09-05T10:01
2024-09-05T10:01
надежные люди
алтайский край
сво
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БАРНАУЛ, 5 сен – РИА Новости. Общественники Алтайского края отправили участникам спецоперации мотоциклы, резину, запчасти, устройства для радиоэлектронной борьбы, сообщают в региональном отделении "Народного фронта". "Народный фронт" совместно с волонтерами направили на передовую очередную партию гуманитарной помощи. В состав груза вошли мотоциклы, дроны, РЭБы (устройства для радиоэлектронной борьбы - ред.), автозапчасти, резина и личные посылки", - говорится в сообщении. Отмечается, что подарки получат защитники авдеевского, бахмутского, белгородского и курского направлений.
https://ria.ru/20240905/pomosch-1970735387.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алтайский край, сво
Надежные люди, Алтайский край, СВО