https://ria.ru/20240905/pomosch-1970738738.html

Общественники Алтая отправили бойцам СВО мотоциклы и устройства РЭБ

Общественники Алтая отправили бойцам СВО мотоциклы и устройства РЭБ - РИА Новости, 05.09.2024

Общественники Алтая отправили бойцам СВО мотоциклы и устройства РЭБ

Общественники Алтайского края отправили участникам спецоперации мотоциклы, резину, запчасти, устройства для радиоэлектронной борьбы, сообщают в региональном... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T10:01

2024-09-05T10:01

2024-09-05T10:01

надежные люди

алтайский край

сво

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БАРНАУЛ, 5 сен – РИА Новости. Общественники Алтайского края отправили участникам спецоперации мотоциклы, резину, запчасти, устройства для радиоэлектронной борьбы, сообщают в региональном отделении "Народного фронта". "Народный фронт" совместно с волонтерами направили на передовую очередную партию гуманитарной помощи. В состав груза вошли мотоциклы, дроны, РЭБы (устройства для радиоэлектронной борьбы - ред.), автозапчасти, резина и личные посылки", - говорится в сообщении. Отмечается, что подарки получат защитники авдеевского, бахмутского, белгородского и курского направлений.

https://ria.ru/20240905/pomosch-1970735387.html

алтайский край

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

алтайский край, сво