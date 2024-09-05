https://ria.ru/20240905/pomosch-1970735387.html
Профсоюзы Алтая отправят дроны и запчасти для автомобилей участникам СВО
Профсоюзы Алтая отправят дроны и запчасти для автомобилей участникам СВО - РИА Новости, 05.09.2024
Профсоюзы Алтая отправят дроны и запчасти для автомобилей участникам СВО
Профсоюзы Алтайского края отправят три фуры гуманитарной помощи участникам спецоперации, в состав груза вошли дроны и запчасти для автомобилей, сообщают в... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T09:53
2024-09-05T09:53
2024-09-05T09:54
надежные люди
алтайский край
луганская народная республика
курская область
сво
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/05/1970732859_0:86:1280:806_1920x0_80_0_0_2109ae5a2ec74501894e4c03969500c0.jpg
БАРНАУЛ, 5 сен – РИА Новости. Профсоюзы Алтайского края отправят три фуры гуманитарной помощи участникам спецоперации, в состав груза вошли дроны и запчасти для автомобилей, сообщают в Алтайском краевом союзе организаций профсоюзов. "Алтайский крайсовпроф вновь направил в зону СВО партию дронов, комплекты запасных частей и расходников для бойцов из Алтайского края", - говорится в сообщении. Отмечается, что в этот раз три полные фуры отправятся из райцентра Тальменка в Донецкую и Луганскую Народные Республики, а также в Курскую область. "На этот раз мы подготовили для отправки бойцам 35-й Алейской бригады по их целевым запросам FPV-дроны, принадлежности к ним, расходники, запчасти для автомобилей, смазочные материалы, все, что они попросили в рамках нашего общения. Это приобретено на деньги Алтайского крайсовпрофа и краевых отраслевых организаций профсоюзов, профсоюзных первичек. Мы уже далеко не в первый раз направляем свои посылки и будем продолжать такую поддержку", - уточнил руководитель крайсовпрофа Иван Панов.
https://ria.ru/20240904/pomosch-1970570227.html
алтайский край
луганская народная республика
курская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/05/1970732859_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_c2cd584281e562bc80ec3b9fdbfde2c4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алтайский край, луганская народная республика, курская область, сво
Надежные люди, Алтайский край, Луганская Народная Республика, Курская область, СВО
БАРНАУЛ, 5 сен – РИА Новости. Профсоюзы Алтайского края отправят три фуры гуманитарной помощи участникам спецоперации, в состав груза вошли дроны и запчасти для автомобилей, сообщают в Алтайском краевом союзе организаций профсоюзов.
"Алтайский крайсовпроф вновь направил в зону СВО партию дронов, комплекты запасных частей и расходников для бойцов из Алтайского края", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в этот раз три полные фуры отправятся из райцентра Тальменка в Донецкую и Луганскую Народные Республики
, а также в Курскую область
.
"На этот раз мы подготовили для отправки бойцам 35-й Алейской бригады по их целевым запросам FPV-дроны, принадлежности к ним, расходники, запчасти для автомобилей, смазочные материалы, все, что они попросили в рамках нашего общения. Это приобретено на деньги Алтайского крайсовпрофа и краевых отраслевых организаций профсоюзов, профсоюзных первичек. Мы уже далеко не в первый раз направляем свои посылки и будем продолжать такую поддержку", - уточнил руководитель крайсовпрофа Иван Панов.