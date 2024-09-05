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Профсоюзы Алтая отправят дроны и запчасти для автомобилей участникам СВО - РИА Новости, 05.09.2024
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Шапка Надежные люди - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
Надежные люди
 
09:53 05.09.2024 (обновлено: 09:54 05.09.2024)
https://ria.ru/20240905/pomosch-1970735387.html
Профсоюзы Алтая отправят дроны и запчасти для автомобилей участникам СВО
Профсоюзы Алтая отправят дроны и запчасти для автомобилей участникам СВО - РИА Новости, 05.09.2024
Профсоюзы Алтая отправят дроны и запчасти для автомобилей участникам СВО
Профсоюзы Алтайского края отправят три фуры гуманитарной помощи участникам спецоперации, в состав груза вошли дроны и запчасти для автомобилей, сообщают в... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T09:53
2024-09-05T09:54
надежные люди
алтайский край
луганская народная республика
курская область
сво
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БАРНАУЛ, 5 сен – РИА Новости. Профсоюзы Алтайского края отправят три фуры гуманитарной помощи участникам спецоперации, в состав груза вошли дроны и запчасти для автомобилей, сообщают в Алтайском краевом союзе организаций профсоюзов. "Алтайский крайсовпроф вновь направил в зону СВО партию дронов, комплекты запасных частей и расходников для бойцов из Алтайского края", - говорится в сообщении. Отмечается, что в этот раз три полные фуры отправятся из райцентра Тальменка в Донецкую и Луганскую Народные Республики, а также в Курскую область. "На этот раз мы подготовили для отправки бойцам 35-й Алейской бригады по их целевым запросам FPV-дроны, принадлежности к ним, расходники, запчасти для автомобилей, смазочные материалы, все, что они попросили в рамках нашего общения. Это приобретено на деньги Алтайского крайсовпрофа и краевых отраслевых организаций профсоюзов, профсоюзных первичек. Мы уже далеко не в первый раз направляем свои посылки и будем продолжать такую поддержку", - уточнил руководитель крайсовпрофа Иван Панов.
https://ria.ru/20240904/pomosch-1970570227.html
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алтайский край, луганская народная республика, курская область, сво
Надежные люди, Алтайский край, Луганская Народная Республика, Курская область, СВО

Профсоюзы Алтая отправят дроны и запчасти для автомобилей участникам СВО

© Фото : Профсоюзы Алтая/TelegramПрофсоюзы Алтая отправят дроны и запчасти для автомобилей участникам спецоперации
Профсоюзы Алтая отправят дроны и запчасти для автомобилей участникам спецоперации - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© Фото : Профсоюзы Алтая/Telegram
Профсоюзы Алтая отправят дроны и запчасти для автомобилей участникам спецоперации
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БАРНАУЛ, 5 сен – РИА Новости. Профсоюзы Алтайского края отправят три фуры гуманитарной помощи участникам спецоперации, в состав груза вошли дроны и запчасти для автомобилей, сообщают в Алтайском краевом союзе организаций профсоюзов.
"Алтайский крайсовпроф вновь направил в зону СВО партию дронов, комплекты запасных частей и расходников для бойцов из Алтайского края", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в этот раз три полные фуры отправятся из райцентра Тальменка в Донецкую и Луганскую Народные Республики, а также в Курскую область.
"На этот раз мы подготовили для отправки бойцам 35-й Алейской бригады по их целевым запросам FPV-дроны, принадлежности к ним, расходники, запчасти для автомобилей, смазочные материалы, все, что они попросили в рамках нашего общения. Это приобретено на деньги Алтайского крайсовпрофа и краевых отраслевых организаций профсоюзов, профсоюзных первичек. Мы уже далеко не в первый раз направляем свои посылки и будем продолжать такую поддержку", - уточнил руководитель крайсовпрофа Иван Панов.
Нижегородским военнослужащим на СВО передали еще один автомобиль от земляков - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
Нижегородским военнослужащим на СВО передали еще один автомобиль
4 сентября, 16:58
 
Надежные людиАлтайский крайЛуганская Народная РеспубликаКурская областьСВО
 
 
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