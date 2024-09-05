https://ria.ru/20240905/pomosch-1970735387.html

Профсоюзы Алтая отправят дроны и запчасти для автомобилей участникам СВО

Профсоюзы Алтая отправят дроны и запчасти для автомобилей участникам СВО - РИА Новости, 05.09.2024

Профсоюзы Алтая отправят дроны и запчасти для автомобилей участникам СВО

Профсоюзы Алтайского края отправят три фуры гуманитарной помощи участникам спецоперации, в состав груза вошли дроны и запчасти для автомобилей, сообщают в... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T09:53

2024-09-05T09:53

2024-09-05T09:54

надежные люди

алтайский край

луганская народная республика

курская область

сво

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БАРНАУЛ, 5 сен – РИА Новости. Профсоюзы Алтайского края отправят три фуры гуманитарной помощи участникам спецоперации, в состав груза вошли дроны и запчасти для автомобилей, сообщают в Алтайском краевом союзе организаций профсоюзов. "Алтайский крайсовпроф вновь направил в зону СВО партию дронов, комплекты запасных частей и расходников для бойцов из Алтайского края", - говорится в сообщении. Отмечается, что в этот раз три полные фуры отправятся из райцентра Тальменка в Донецкую и Луганскую Народные Республики, а также в Курскую область. "На этот раз мы подготовили для отправки бойцам 35-й Алейской бригады по их целевым запросам FPV-дроны, принадлежности к ним, расходники, запчасти для автомобилей, смазочные материалы, все, что они попросили в рамках нашего общения. Это приобретено на деньги Алтайского крайсовпрофа и краевых отраслевых организаций профсоюзов, профсоюзных первичек. Мы уже далеко не в первый раз направляем свои посылки и будем продолжать такую поддержку", - уточнил руководитель крайсовпрофа Иван Панов.

https://ria.ru/20240904/pomosch-1970570227.html

алтайский край

луганская народная республика

курская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

алтайский край, луганская народная республика, курская область, сво