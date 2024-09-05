https://ria.ru/20240905/polsha-1970902678.html

Польша и Литва намерены создать региональный хаб боеприпасов для HIMARS

Польша и Литва намерены создать региональный хаб боеприпасов для HIMARS - РИА Новости, 05.09.2024

Польша и Литва намерены создать региональный хаб боеприпасов для HIMARS

Польша и Литва намерены создать региональный хаб боеприпасов для ракетных систем HIMARS, сообщил журналистам президент Литвы Гитанас Науседа после встречи с... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T18:46

2024-09-05T18:46

2024-09-05T18:46

в мире

польша

литва

варшава

гитанас науседа

анджей дуда

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ВАРШАВА, 5 сен – РИА Новости. Польша и Литва намерены создать региональный хаб боеприпасов для ракетных систем HIMARS, сообщил журналистам президент Литвы Гитанас Науседа после встречи с польским коллегой Анджеем Дудой. Ранее Варшава заказала в США в общей сложности более 500 пусковых установок HIMARS. "Региональный центр боеприпасов для ракетных систем HIMARS. Этот разговор имел место еще во время моего прошлого визита, ибо обе наши страны в своих военных планах имеют планы приобрести системы HIMARS. Я знаю, что определенное количество их Польша уже имеет", - сказал Науседа. По его словам, Литва и Польша намерены сотрудничать для создания такого регионального центра. "Мне известно, что соответствующие министерства Литвы и Польши уже начали работу в этом направлении", - добавил он. В свою очередь Дуда подтвердил планы по созданию регионального хаба боеприпасов для HIMARS. "Сотрудничество в этом вопросах между Литвой и Польшей будет развиваться. Мы усиливаем сотрудничество и реализуем общие интересы в сфере безопасности", - сказал он.

https://ria.ru/20240809/patriot-1965234601.html

https://ria.ru/20240421/ucheniya-1941346370.html

польша

литва

варшава

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в мире, польша, литва, варшава, гитанас науседа, анджей дуда