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Британский политик заявил о крахе режима Зеленского - РИА Новости, 05.09.2024
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15:10 05.09.2024
https://ria.ru/20240905/politik-1970841794.html
Британский политик заявил о крахе режима Зеленского
Британский политик заявил о крахе режима Зеленского - РИА Новости, 05.09.2024
Британский политик заявил о крахе режима Зеленского
Массовая отставка политиков в правительстве Украины свидетельствует о крахе режима Владимира Зеленского, заявил лидер британской правопопулистской партии... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T15:10
2024-09-05T15:10
в мире
украина
владимир зеленский
джексон хинкл
денис малюська
верховная рада украины
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МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. Массовая отставка политиков в правительстве Украины свидетельствует о крахе режима Владимира Зеленского, заявил лидер британской правопопулистской партии "Наследие" Дэвид Кертен. "Режим Зеленского терпит крах", - написал политик на своей странице в соцсети X, поделившись публикацией известного американского блогера Джексона Хинкла о массовой отставке украинских министров. Владимир Зеленский 3 сентября уволил замглавы своего офиса Ростислава Шурму. В отставку подали также министр юстиции Украины Денис Малюська, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, глава министерства охраны окружающей среды Руслан Стрелец, а также вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. Украинский парламент в среду поддержал их увольнение. В четверг Рада уволила Дмитрия Кулебу с должности министра иностранных дел Украины. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк ранее сообщал, что на этой неделе в кабмине Украины могут пройти кадровые перестановки и увольнения. Глава фракции "Слуга народа" в парламенте Давид Арахамия также заявил, что можно ожидать большую перезагрузку правительства Украины.
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в мире, украина, владимир зеленский, джексон хинкл, денис малюська, верховная рада украины
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Джексон Хинкл, Денис Малюська, Верховная Рада Украины
Британский политик заявил о крахе режима Зеленского

Британский политик Кертен заявил о крахе режима Зеленского

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. Массовая отставка политиков в правительстве Украины свидетельствует о крахе режима Владимира Зеленского, заявил лидер британской правопопулистской партии "Наследие" Дэвид Кертен.
"Режим Зеленского терпит крах", - написал политик на своей странице в соцсети X, поделившись публикацией известного американского блогера Джексона Хинкла о массовой отставке украинских министров.
Владимир Зеленский 3 сентября уволил замглавы своего офиса Ростислава Шурму. В отставку подали также министр юстиции Украины Денис Малюська, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, глава министерства охраны окружающей среды Руслан Стрелец, а также вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. Украинский парламент в среду поддержал их увольнение. В четверг Рада уволила Дмитрия Кулебу с должности министра иностранных дел Украины.
Депутат Верховной рады Ярослав Железняк ранее сообщал, что на этой неделе в кабмине Украины могут пройти кадровые перестановки и увольнения. Глава фракции "Слуга народа" в парламенте Давид Арахамия также заявил, что можно ожидать большую перезагрузку правительства Украины.
Здание Кабинета министров Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
СМИ: среди чиновников в Киеве царит беспокойство после отставок в кабмине
4 сентября, 00:59
 
В миреУкраинаВладимир ЗеленскийДжексон ХинклДенис МалюськаВерховная Рада Украины
 
 
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