https://ria.ru/20240905/politik-1970841794.html

Британский политик заявил о крахе режима Зеленского

Британский политик заявил о крахе режима Зеленского - РИА Новости, 05.09.2024

Британский политик заявил о крахе режима Зеленского

Массовая отставка политиков в правительстве Украины свидетельствует о крахе режима Владимира Зеленского, заявил лидер британской правопопулистской партии... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T15:10

2024-09-05T15:10

2024-09-05T15:10

в мире

украина

владимир зеленский

джексон хинкл

денис малюська

верховная рада украины

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МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. Массовая отставка политиков в правительстве Украины свидетельствует о крахе режима Владимира Зеленского, заявил лидер британской правопопулистской партии "Наследие" Дэвид Кертен. "Режим Зеленского терпит крах", - написал политик на своей странице в соцсети X, поделившись публикацией известного американского блогера Джексона Хинкла о массовой отставке украинских министров. Владимир Зеленский 3 сентября уволил замглавы своего офиса Ростислава Шурму. В отставку подали также министр юстиции Украины Денис Малюська, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, глава министерства охраны окружающей среды Руслан Стрелец, а также вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. Украинский парламент в среду поддержал их увольнение. В четверг Рада уволила Дмитрия Кулебу с должности министра иностранных дел Украины. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк ранее сообщал, что на этой неделе в кабмине Украины могут пройти кадровые перестановки и увольнения. Глава фракции "Слуга народа" в парламенте Давид Арахамия также заявил, что можно ожидать большую перезагрузку правительства Украины.

https://ria.ru/20240904/ukraina-1970380195.html

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в мире, украина, владимир зеленский, джексон хинкл, денис малюська, верховная рада украины