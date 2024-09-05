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Французский политик объяснил обвинения США в адрес России - РИА Новости, 05.09.2024
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13:26 05.09.2024
https://ria.ru/20240905/politik-1970807097.html
Французский политик объяснил обвинения США в адрес России
Французский политик объяснил обвинения США в адрес России - РИА Новости, 05.09.2024
Французский политик объяснил обвинения США в адрес России
Обвинения США в адрес России и санкции против российских СМИ, включая телеканал RT, обусловлены опасениями из-за высоких шансов победы Дональда Трампа на... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T13:26
2024-09-05T13:26
в мире
дональд трамп
флориан филиппо
маргарита симоньян
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ПАРИЖ, 5 сен - РИА Новости. Обвинения США в адрес России и санкции против российских СМИ, включая телеканал RT, обусловлены опасениями из-за высоких шансов победы Дональда Трампа на президентских выборах, считает французский политик, лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо. "Глубинное государство — это порочный яд, оно знает, что Трамп имеет очень хорошие шансы на победу, и поэтому использует те же старые трюки! Никого больше нельзя обманывать: единственное вмешательство в нашу жизнь – это коррумпированная олигархия, именно ее нужно выгнать", - написал он в Х. По его словам, "немыслимо", что Россию снова обвиняют во вмешательстве в американские президентские выборы, как и в 2016 году, "хотя с тех пор эти обвинения были официально отвергнуты". "Попутно они нападают на канал RT и, следовательно, на свободу слова", - написал Филиппо. В среду США ввели санкции против медиагруппы "Россия сегодня", РИА Новости, RT, Sputnik, Ruptly. Новые санкции затронули главного редактора МИА "Россия сегодня" и RT Маргариту Симоньян и ряд топ-менеджеров этого телеканала.
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в мире, дональд трамп, флориан филиппо, маргарита симоньян
В мире, Дональд Трамп, Флориан Филиппо, Маргарита Симоньян
Французский политик объяснил обвинения США в адрес России

Французский политик Филиппо назвал обвинения США в адрес России порочный яд

© AP Photo / Alex BrandonКандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп во время предвыборного мероприятия в штате Пенсильвания
Кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп во время предвыборного мероприятия в штате Пенсильвания - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© AP Photo / Alex Brandon
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ПАРИЖ, 5 сен - РИА Новости. Обвинения США в адрес России и санкции против российских СМИ, включая телеканал RT, обусловлены опасениями из-за высоких шансов победы Дональда Трампа на президентских выборах, считает французский политик, лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо.
"Глубинное государство — это порочный яд, оно знает, что Трамп имеет очень хорошие шансы на победу, и поэтому использует те же старые трюки! Никого больше нельзя обманывать: единственное вмешательство в нашу жизнь – это коррумпированная олигархия, именно ее нужно выгнать", - написал он в Х.
По его словам, "немыслимо", что Россию снова обвиняют во вмешательстве в американские президентские выборы, как и в 2016 году, "хотя с тех пор эти обвинения были официально отвергнуты".
"Попутно они нападают на канал RT и, следовательно, на свободу слова", - написал Филиппо.
В среду США ввели санкции против медиагруппы "Россия сегодня", РИА Новости, RT, Sputnik, Ruptly. Новые санкции затронули главного редактора МИА "Россия сегодня" и RT Маргариту Симоньян и ряд топ-менеджеров этого телеканала.
Здание международного информационного агентства Россия сегодня на Зубовском бульваре в Москве - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
США ввели санкции против медиагруппы "Россия сегодня"
4 сентября, 20:44
 
В миреДональд ТрампФлориан ФилиппоМаргарита Симоньян
 
 
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