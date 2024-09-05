https://ria.ru/20240905/politik-1970807097.html
Французский политик объяснил обвинения США в адрес России
Французский политик объяснил обвинения США в адрес России - РИА Новости, 05.09.2024
Французский политик объяснил обвинения США в адрес России
Обвинения США в адрес России и санкции против российских СМИ, включая телеканал RT, обусловлены опасениями из-за высоких шансов победы Дональда Трампа на... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T13:26
2024-09-05T13:26
2024-09-05T13:26
в мире
дональд трамп
флориан филиппо
маргарита симоньян
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1f/1969638896_0:303:3066:2028_1920x0_80_0_0_c55d34a7c50df79995abd48ff1bab59d.jpg
ПАРИЖ, 5 сен - РИА Новости. Обвинения США в адрес России и санкции против российских СМИ, включая телеканал RT, обусловлены опасениями из-за высоких шансов победы Дональда Трампа на президентских выборах, считает французский политик, лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо. "Глубинное государство — это порочный яд, оно знает, что Трамп имеет очень хорошие шансы на победу, и поэтому использует те же старые трюки! Никого больше нельзя обманывать: единственное вмешательство в нашу жизнь – это коррумпированная олигархия, именно ее нужно выгнать", - написал он в Х. По его словам, "немыслимо", что Россию снова обвиняют во вмешательстве в американские президентские выборы, как и в 2016 году, "хотя с тех пор эти обвинения были официально отвергнуты". "Попутно они нападают на канал RT и, следовательно, на свободу слова", - написал Филиппо. В среду США ввели санкции против медиагруппы "Россия сегодня", РИА Новости, RT, Sputnik, Ruptly. Новые санкции затронули главного редактора МИА "Россия сегодня" и RT Маргариту Симоньян и ряд топ-менеджеров этого телеканала.
https://ria.ru/20240904/sanktsii-1970637108.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1f/1969638896_150:0:2882:2048_1920x0_80_0_0_9cb318c42053cff512de82e211a4b398.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, дональд трамп, флориан филиппо, маргарита симоньян
В мире, Дональд Трамп, Флориан Филиппо, Маргарита Симоньян
Французский политик объяснил обвинения США в адрес России
Французский политик Филиппо назвал обвинения США в адрес России порочный яд
ПАРИЖ, 5 сен - РИА Новости. Обвинения США в адрес России и санкции против российских СМИ, включая телеканал RT, обусловлены опасениями из-за высоких шансов победы Дональда Трампа на президентских выборах, считает французский политик, лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо.
"Глубинное государство — это порочный яд, оно знает, что Трамп имеет очень хорошие шансы на победу, и поэтому использует те же старые трюки! Никого больше нельзя обманывать: единственное вмешательство в нашу жизнь – это коррумпированная олигархия, именно ее нужно выгнать", - написал он в Х.
По его словам, "немыслимо", что Россию снова обвиняют во вмешательстве в американские президентские выборы, как и в 2016 году, "хотя с тех пор эти обвинения были официально отвергнуты".
"Попутно они нападают на канал RT и, следовательно, на свободу слова", - написал Филиппо.
В среду США ввели санкции против медиагруппы "Россия сегодня", РИА Новости, RT, Sputnik, Ruptly. Новые санкции затронули главного редактора МИА "Россия сегодня" и RT Маргариту Симоньян и ряд топ-менеджеров этого телеканала.