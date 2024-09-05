https://ria.ru/20240905/polimetall-1970872248.html

"Полиметалл" направит сто миллионов рублей на соцпроекты Хабаровского края

"Полиметалл" направит сто миллионов рублей на соцпроекты Хабаровского края - РИА Новости, 05.09.2024

"Полиметалл" направит сто миллионов рублей на соцпроекты Хабаровского края

Временно исполняющий обязанности (врио) губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин и председатель совета директоров АО "Полиметалл" Александр Говорунов на... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T17:05

2024-09-05T17:05

2024-09-05T17:05

хабаровский край

дальний восток

амурск

дмитрий демешин

полиметалл

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Временно исполняющий обязанности (врио) губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин и председатель совета директоров АО "Полиметалл" Александр Говорунов на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) подписали соглашение, в 2025 году компания направит 100 миллионов рублей на реализацию социально значимых проектов региона, сообщает краевое правительство. "Состоялась встреча врио губернатора Хабаровского края Дмитрия Демешина и председателя совета директоров АО "Полиметалл" Александра Говорунова. По ее итогам стороны подписали соглашение о социально-экономическом сотрудничестве на 2025 год. В 2025 году "Полиметалл" направит 100 миллионов рублей на реализацию социально значимых проектов Хабаровского края", - говорится в сообщении. Говорунов напомнил, что компания работает в Хабаровском крае уже более 20 лет и имеет впечатляющий опыт социального партнерства. Только за последние 5 лет "Полиметалл" вложил в регион более 2 миллиардов социальных инвестиций. Реализованы проекты по благоустройству, ремонту школ и детских садов, домов культуры, поддерживаются социальные инициативы населения. При выборе проектов для финансирования ориентир на государственные программы и нацпроекты с учетом мнения населения. "Наши подходы к поддержке социальной сферы полностью совпадают. В приоритете – образование, здравоохранение, спорт и культура. После форума мы совместно с руководством компании проработаем конкретные проекты и в 2025 году приступим к их реализации", – сказал врио губернатора края на встрече.Глава региона отметил также, что итогом соглашения станет дальнейшее развитие золотодобычи в Хабаровском крае и намерение "Полиметалла" продолжить реализацию инвестиционных проектов по переработке и выпуску драгоценных металлов. Правительство региона сообщает, что с вводом в эксплуатацию инвестпроектов компании будет создано свыше новых 600 рабочих мест, а добыча золота в крае вырастет до 27-29 тонн в год. Компания реализует инвестпроект по строительству второй автоклавной линии на Амурском гидрометаллургическом комбинате (АГМК). Запуск производства запланирован на конец 2024 года. Результатом проекта станет создание на Дальнем Востоке универсального центра переработки золотосодержащих концентратов упорных и дважды упорных руд. АГМК станет первым комбинатом в стране, который сможет извлекать золото из такого сырья. Компания "Полиметалл" - одна из ведущих золотодобытчиков в регионе. В Хабаровском крае производственную деятельность ведут четыре предприятия компании – Амурский гидрометаллургический комбинат (город Амурск), "Светлое" (Охотский муниципальный округ), "Ресурсы Албазино" (район имени Полины Осипенко), "Кутынская ГГК" (Тугуро-Чумиканский район). Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20240607/demeshin-1951199885.html

https://ria.ru/20240607/khabarovskiy_kray-1951207679.html

https://ria.ru/20240830/tovary-1969462586.html

дальний восток

амурск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

дальний восток, амурск, дмитрий демешин, полиметалл, вэф — 2024 (восточный экономический форум)