https://ria.ru/20240905/poliklinika-1970912531.html

Бабушкина поучаствовала в открытии поликлиники в Екатеринбурге

Бабушкина поучаствовала в открытии поликлиники в Екатеринбурге - РИА Новости, 05.09.2024

Бабушкина поучаствовала в открытии поликлиники в Екатеринбурге

Председатель Законодательного Собрания Людмила Бабушкина и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев приняли участие в церемонии открытия поликлиники №3... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T19:49

2024-09-05T19:49

2024-09-05T19:50

екатеринбург

свердловская область

евгений куйвашев

день знаний в россии

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Председатель Законодательного Собрания Людмила Бабушкина и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев приняли участие в церемонии открытия поликлиники №3 Центральной городской клинической больницы №6 в Академическом районе Екатеринбурга, сообщает пресс-служба регионального Заксобрания. "Сегодня в самом молодом, перспективном, энергичном и динамично развивающемся районе Екатеринбурга открывается самая большая и современная поликлиника. Это крупнейший проект по развитию инфраструктуры первичного звена здравоохранения, который мы смогли реализовать благодаря федеральной поддержке. Новая поликлиника – это еще один шаг в развитии инфраструктуры здравоохранения, которая необходима для создания инновационного медицинского кластера", – цитирует пресс-служба Куйвашева. Десятиэтажная поликлиника для взрослых на улице Академика Парина возведена благодаря федеральным средствам, привлеченным в рамках программы инфраструктурных кредитов и национального проекта "Жилье и городская среда". В здании общей площадью более 17 тысяч квадратных метров разместились отделения неотложной помощи, лучевой диагностики, эндоскопии, функциональной диагностики, лечебной физкультуры и физиотерапии. Кроме того, там расположены дневные стационары терапии, хирургии и гинекологии. Поликлиника рассчитана на 1200 посещений в смену. На территории этого медицинского учреждения будут действовать 20 врачебных участков. "Жители Академического ее ждут очень давно. С понедельника она начинает работать. Уже идет запись на прием. Поликлиника оснащена современным оборудованием. Есть все необходимое для того, чтобы оказывать качественную высокотехнологичную медпомощь. Мы сегодня посмотрели кабинеты, помещения, оборудование. <…> Уверена, еще не одну поликлинику построим, еще не одно учреждение здравоохранения отремонтируем, еще не один ФАП откроем в сельской местности!", — подчеркнула Бабушкина. В 2023 году по разделу здравоохранения расходы составили 40,9 миллиарда рублей. Расходы на реализацию мер социальной поддержки в сфере здравоохранения исполнены в объеме 6,7 миллиарда рублей. Начиная с 2023 года, установлены и предоставлены меры социальной поддержки гражданам, страдающим онкологическими заболеваниями, по обеспечению лекарственными препаратами на сумму 1 миллиард рублей. Для обеспечения финансовой устойчивости государственных учреждений здравоохранения Свердловской области, работающих в системе обязательного медицинского страхования, выделено 5,9 миллиарда рублей. В 2023 году начата реализация комплексной программы Свердловской области по вопросу обеспечения медицинских организаций региона квалифицированными кадрами. Так, на подготовку специалистов с высшим образованием в 2023 году направлено 152 миллиона рублей. Продолжена поддержка медицинских работников, поступивших на работу в учреждения здравоохранения, в том числе переехавших в сельские населенные пункты и малые города. Всего на эти цели направлено более 177 миллионов рублей. Объем бюджетных инвестиций в объекты здравоохранения в 2023 году составил 2,6 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20240903/osvobozhdenie-1970008234.html

https://ria.ru/20240902/balabanov-1970084919.html

https://ria.ru/20240902/lineyka-1969989665.html

екатеринбург

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екатеринбург, свердловская область, евгений куйвашев, день знаний в россии