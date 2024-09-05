Рейтинг@Mail.ru
Бабушкина поучаствовала в открытии поликлиники в Екатеринбурге - РИА Новости, 05.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:49 05.09.2024 (обновлено: 19:50 05.09.2024)
https://ria.ru/20240905/poliklinika-1970912531.html
Бабушкина поучаствовала в открытии поликлиники в Екатеринбурге
Бабушкина поучаствовала в открытии поликлиники в Екатеринбурге - РИА Новости, 05.09.2024
Бабушкина поучаствовала в открытии поликлиники в Екатеринбурге
Председатель Законодательного Собрания Людмила Бабушкина и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев приняли участие в церемонии открытия поликлиники №3... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T19:49
2024-09-05T19:50
екатеринбург
свердловская область
евгений куйвашев
день знаний в россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/05/1970911388_75:0:608:300_1920x0_80_0_0_3f788a9d0a523081887dccf7fee3b0c1.jpg
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Председатель Законодательного Собрания Людмила Бабушкина и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев приняли участие в церемонии открытия поликлиники №3 Центральной городской клинической больницы №6 в Академическом районе Екатеринбурга, сообщает пресс-служба регионального Заксобрания. "Сегодня в самом молодом, перспективном, энергичном и динамично развивающемся районе Екатеринбурга открывается самая большая и современная поликлиника. Это крупнейший проект по развитию инфраструктуры первичного звена здравоохранения, который мы смогли реализовать благодаря федеральной поддержке. Новая поликлиника – это еще один шаг в развитии инфраструктуры здравоохранения, которая необходима для создания инновационного медицинского кластера", – цитирует пресс-служба Куйвашева. Десятиэтажная поликлиника для взрослых на улице Академика Парина возведена благодаря федеральным средствам, привлеченным в рамках программы инфраструктурных кредитов и национального проекта "Жилье и городская среда". В здании общей площадью более 17 тысяч квадратных метров разместились отделения неотложной помощи, лучевой диагностики, эндоскопии, функциональной диагностики, лечебной физкультуры и физиотерапии. Кроме того, там расположены дневные стационары терапии, хирургии и гинекологии. Поликлиника рассчитана на 1200 посещений в смену. На территории этого медицинского учреждения будут действовать 20 врачебных участков. "Жители Академического ее ждут очень давно. С понедельника она начинает работать. Уже идет запись на прием. Поликлиника оснащена современным оборудованием. Есть все необходимое для того, чтобы оказывать качественную высокотехнологичную медпомощь. Мы сегодня посмотрели кабинеты, помещения, оборудование. &lt;…&gt; Уверена, еще не одну поликлинику построим, еще не одно учреждение здравоохранения отремонтируем, еще не один ФАП откроем в сельской местности!", — подчеркнула Бабушкина. В 2023 году по разделу здравоохранения расходы составили 40,9 миллиарда рублей. Расходы на реализацию мер социальной поддержки в сфере здравоохранения исполнены в объеме 6,7 миллиарда рублей. Начиная с 2023 года, установлены и предоставлены меры социальной поддержки гражданам, страдающим онкологическими заболеваниями, по обеспечению лекарственными препаратами на сумму 1 миллиард рублей. Для обеспечения финансовой устойчивости государственных учреждений здравоохранения Свердловской области, работающих в системе обязательного медицинского страхования, выделено 5,9 миллиарда рублей. В 2023 году начата реализация комплексной программы Свердловской области по вопросу обеспечения медицинских организаций региона квалифицированными кадрами. Так, на подготовку специалистов с высшим образованием в 2023 году направлено 152 миллиона рублей. Продолжена поддержка медицинских работников, поступивших на работу в учреждения здравоохранения, в том числе переехавших в сельские населенные пункты и малые города. Всего на эти цели направлено более 177 миллионов рублей. Объем бюджетных инвестиций в объекты здравоохранения в 2023 году составил 2,6 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20240903/osvobozhdenie-1970008234.html
https://ria.ru/20240902/balabanov-1970084919.html
https://ria.ru/20240902/lineyka-1969989665.html
екатеринбург
свердловская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/05/1970911388_142:0:542:300_1920x0_80_0_0_a983e7b4414085d91e1fb21729cb8d00.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
екатеринбург, свердловская область, евгений куйвашев, день знаний в россии
Екатеринбург, Свердловская область, Евгений Куйвашев, День знаний в России
Бабушкина поучаствовала в открытии поликлиники в Екатеринбурге

Бабушкина поучаствовала в открытии поликлиники в Екатеринбурге

© Фото : Законодательное Собрание Свердловской областиГубернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и председатель Законодательного Собрания Людмила Бабушкина приняли участие в церемонии открытия поликлиники № 3 Центральной городской клинической больницы №6 в Екатеринбурге
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и председатель Законодательного Собрания Людмила Бабушкина приняли участие в церемонии открытия поликлиники № 3 Центральной городской клинической больницы №6 в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© Фото : Законодательное Собрание Свердловской области
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и председатель Законодательного Собрания Людмила Бабушкина приняли участие в церемонии открытия поликлиники № 3 Центральной городской клинической больницы №6 в Екатеринбурге
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Председатель Законодательного Собрания Людмила Бабушкина и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев приняли участие в церемонии открытия поликлиники №3 Центральной городской клинической больницы №6 в Академическом районе Екатеринбурга, сообщает пресс-служба регионального Заксобрания.
"Сегодня в самом молодом, перспективном, энергичном и динамично развивающемся районе Екатеринбурга открывается самая большая и современная поликлиника. Это крупнейший проект по развитию инфраструктуры первичного звена здравоохранения, который мы смогли реализовать благодаря федеральной поддержке. Новая поликлиника – это еще один шаг в развитии инфраструктуры здравоохранения, которая необходима для создания инновационного медицинского кластера", – цитирует пресс-служба Куйвашева.
Фотовыставка проекта Освобождение. Путь к победе. Тыл открылась в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
Выставка фотодокументов Совинформбюро открылась в Екатеринбурге
3 сентября, 11:30
Десятиэтажная поликлиника для взрослых на улице Академика Парина возведена благодаря федеральным средствам, привлеченным в рамках программы инфраструктурных кредитов и национального проекта "Жилье и городская среда". В здании общей площадью более 17 тысяч квадратных метров разместились отделения неотложной помощи, лучевой диагностики, эндоскопии, функциональной диагностики, лечебной физкультуры и физиотерапии. Кроме того, там расположены дневные стационары терапии, хирургии и гинекологии. Поликлиника рассчитана на 1200 посещений в смену. На территории этого медицинского учреждения будут действовать 20 врачебных участков.
"Жители Академического ее ждут очень давно. С понедельника она начинает работать. Уже идет запись на прием. Поликлиника оснащена современным оборудованием. Есть все необходимое для того, чтобы оказывать качественную высокотехнологичную медпомощь. Мы сегодня посмотрели кабинеты, помещения, оборудование. <…> Уверена, еще не одну поликлинику построим, еще не одно учреждение здравоохранения отремонтируем, еще не один ФАП откроем в сельской местности!", — подчеркнула Бабушкина.
В 2023 году по разделу здравоохранения расходы составили 40,9 миллиарда рублей. Расходы на реализацию мер социальной поддержки в сфере здравоохранения исполнены в объеме 6,7 миллиарда рублей. Начиная с 2023 года, установлены и предоставлены меры социальной поддержки гражданам, страдающим онкологическими заболеваниями, по обеспечению лекарственными препаратами на сумму 1 миллиард рублей.
Режиссер Алексей Балабанов - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
В Екатеринбурге утвердила место для установки памятника Балабанову
2 сентября, 19:59
Для обеспечения финансовой устойчивости государственных учреждений здравоохранения Свердловской области, работающих в системе обязательного медицинского страхования, выделено 5,9 миллиарда рублей.
В 2023 году начата реализация комплексной программы Свердловской области по вопросу обеспечения медицинских организаций региона квалифицированными кадрами. Так, на подготовку специалистов с высшим образованием в 2023 году направлено 152 миллиона рублей.
Продолжена поддержка медицинских работников, поступивших на работу в учреждения здравоохранения, в том числе переехавших в сельские населенные пункты и малые города. Всего на эти цели направлено более 177 миллионов рублей.
Объем бюджетных инвестиций в объекты здравоохранения в 2023 году составил 2,6 миллиарда рублей.
Председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина посетила МОУ СОШ №1 и местный политехникум в Богдановиче - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
Бабушкина поучаствовала в линейке в школе Свердловской области
2 сентября, 14:36
 
ЕкатеринбургСвердловская областьЕвгений КуйвашевДень знаний в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала