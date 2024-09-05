В Калининградской области начало сентября бьет температурные рекорды
В Калининградской области начало сентября бьет температурные рекорды по жаре
Девушка гуляет. Архивное фото
КАЛИНИНГРАД, 5 сен — РИА Новости. Начало сентября бьет температурные рекорды по жаре в Калининградской области, воздух в некоторых районах прогревается до +30 градусов как на пике лета, сообщает Telegram-канал "Погода и метеоявления в Калининградской области"
"Продолжается череда рекордов - сегодня суточные максимумы вновь "слетели" на всех метеостанциях области, где есть архив. Ночной температурный фон в сравнении с предыдущей ночью вырос на несколько градусов почти по всей области... Символический "тридцатник" вновь взял восток области. В общем - погода, характерная для пика летнего сезона продолжается", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что "виновник" установившейся по-летнему жаркой и сухой погоды - масштабный блокирующий антициклон с центром над севером Европейской части России. Тропические воздушные массы в антициклоне в дневные часы активно подогреваются солнечными лучами.
"Сохранение такой конфигурации синоптической обстановки будет нам обеспечивать настоящую летнюю жару по данным метеорологических моделей как минимум до конца этой - начала следующей недели. Столь продолжительные периоды жары не так часто встречаются даже в разгар летнего сезона! Благодаря антициклону будет преобладать малооблачная погода, будет очень засушливо: в ближайшие 5-7 дней существенных осадков ждать не стоит, повысится пожароопасность", - уточнили эксперты.
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