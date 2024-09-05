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В Калининградской области начало сентября бьет температурные рекорды - РИА Новости, 05.09.2024
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13:45 05.09.2024
https://ria.ru/20240905/pogoda-1970816777.html
В Калининградской области начало сентября бьет температурные рекорды
В Калининградской области начало сентября бьет температурные рекорды - РИА Новости, 05.09.2024
В Калининградской области начало сентября бьет температурные рекорды
Начало сентября бьет температурные рекорды по жаре в Калининградской области, воздух в некоторых районах прогревается до +30 градусов как на пике лета, сообщает РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T13:45
2024-09-05T13:45
общество
калининградская область
россия
экология в россии
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КАЛИНИНГРАД, 5 сен — РИА Новости. Начало сентября бьет температурные рекорды по жаре в Калининградской области, воздух в некоторых районах прогревается до +30 градусов как на пике лета, сообщает Telegram-канал "Погода и метеоявления в Калининградской области" "Продолжается череда рекордов - сегодня суточные максимумы вновь "слетели" на всех метеостанциях области, где есть архив. Ночной температурный фон в сравнении с предыдущей ночью вырос на несколько градусов почти по всей области... Символический "тридцатник" вновь взял восток области. В общем - погода, характерная для пика летнего сезона продолжается", - говорится в сообщении. Отмечается, что "виновник" установившейся по-летнему жаркой и сухой погоды - масштабный блокирующий антициклон с центром над севером Европейской части России. Тропические воздушные массы в антициклоне в дневные часы активно подогреваются солнечными лучами. "Сохранение такой конфигурации синоптической обстановки будет нам обеспечивать настоящую летнюю жару по данным метеорологических моделей как минимум до конца этой - начала следующей недели. Столь продолжительные периоды жары не так часто встречаются даже в разгар летнего сезона! Благодаря антициклону будет преобладать малооблачная погода, будет очень засушливо: в ближайшие 5-7 дней существенных осадков ждать не стоит, повысится пожароопасность", - уточнили эксперты.
https://ria.ru/20240905/pogoda-1970661464.html
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общество, калининградская область, россия, экология в россии
Общество, Калининградская область, Россия, Экология в России
В Калининградской области начало сентября бьет температурные рекорды

В Калининградской области начало сентября бьет температурные рекорды по жаре

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкДевушка гуляет
Девушка гуляет - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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КАЛИНИНГРАД, 5 сен — РИА Новости. Начало сентября бьет температурные рекорды по жаре в Калининградской области, воздух в некоторых районах прогревается до +30 градусов как на пике лета, сообщает Telegram-канал "Погода и метеоявления в Калининградской области"
"Продолжается череда рекордов - сегодня суточные максимумы вновь "слетели" на всех метеостанциях области, где есть архив. Ночной температурный фон в сравнении с предыдущей ночью вырос на несколько градусов почти по всей области... Символический "тридцатник" вновь взял восток области. В общем - погода, характерная для пика летнего сезона продолжается", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что "виновник" установившейся по-летнему жаркой и сухой погоды - масштабный блокирующий антициклон с центром над севером Европейской части России. Тропические воздушные массы в антициклоне в дневные часы активно подогреваются солнечными лучами.
"Сохранение такой конфигурации синоптической обстановки будет нам обеспечивать настоящую летнюю жару по данным метеорологических моделей как минимум до конца этой - начала следующей недели. Столь продолжительные периоды жары не так часто встречаются даже в разгар летнего сезона! Благодаря антициклону будет преобладать малооблачная погода, будет очень засушливо: в ближайшие 5-7 дней существенных осадков ждать не стоит, повысится пожароопасность", - уточнили эксперты.
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