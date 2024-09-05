https://ria.ru/20240905/pogoda-1970816777.html

В Калининградской области начало сентября бьет температурные рекорды

В Калининградской области начало сентября бьет температурные рекорды - РИА Новости, 05.09.2024

В Калининградской области начало сентября бьет температурные рекорды

Начало сентября бьет температурные рекорды по жаре в Калининградской области, воздух в некоторых районах прогревается до +30 градусов как на пике лета, сообщает РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T13:45

2024-09-05T13:45

2024-09-05T13:45

общество

калининградская область

россия

экология в россии

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КАЛИНИНГРАД, 5 сен — РИА Новости. Начало сентября бьет температурные рекорды по жаре в Калининградской области, воздух в некоторых районах прогревается до +30 градусов как на пике лета, сообщает Telegram-канал "Погода и метеоявления в Калининградской области" "Продолжается череда рекордов - сегодня суточные максимумы вновь "слетели" на всех метеостанциях области, где есть архив. Ночной температурный фон в сравнении с предыдущей ночью вырос на несколько градусов почти по всей области... Символический "тридцатник" вновь взял восток области. В общем - погода, характерная для пика летнего сезона продолжается", - говорится в сообщении. Отмечается, что "виновник" установившейся по-летнему жаркой и сухой погоды - масштабный блокирующий антициклон с центром над севером Европейской части России. Тропические воздушные массы в антициклоне в дневные часы активно подогреваются солнечными лучами. "Сохранение такой конфигурации синоптической обстановки будет нам обеспечивать настоящую летнюю жару по данным метеорологических моделей как минимум до конца этой - начала следующей недели. Столь продолжительные периоды жары не так часто встречаются даже в разгар летнего сезона! Благодаря антициклону будет преобладать малооблачная погода, будет очень засушливо: в ближайшие 5-7 дней существенных осадков ждать не стоит, повысится пожароопасность", - уточнили эксперты.

https://ria.ru/20240905/pogoda-1970661464.html

https://ria.ru/20240829/sinoptik-1969309550.html

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общество, калининградская область, россия, экология в россии