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Москвичам рассказали о погоде на День города - РИА Новости, 05.09.2024
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03:15 05.09.2024
https://ria.ru/20240905/pogoda-1970669764.html
Москвичам рассказали о погоде на День города
Москвичам рассказали о погоде на День города - РИА Новости, 05.09.2024
Москвичам рассказали о погоде на День города
В День города в Москве 7-8 сентября будет солнечно, без осадков и около 25 градусов тепла, такая же погода прогнозируется в начале следующей недели, сообщил РИА РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T03:15
2024-09-05T03:15
общество
москва
россия
роман вильфанд
сергей собянин
гидрометцентр
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. В День города в Москве 7-8 сентября будет солнечно, без осадков и около 25 градусов тепла, такая же погода прогнозируется в начале следующей недели, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "В День города замечательная погода около 25 градусов. Солнечно, ни капли дождя, и в начале следующей недели она продолжится", - сказал Вильфанд. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в 2024 году День города отметят 7-8 сентября.
https://ria.ru/20240904/pogoda-1970547443.html
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общество, москва, россия, роман вильфанд, сергей собянин, гидрометцентр
Общество, Москва, Россия, Роман Вильфанд, Сергей Собянин, Гидрометцентр
Москвичам рассказали о погоде на День города

Вильфанд: в День города в Москве будет солнечно и около 25 градусов тепла

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль и небоскребы делового центра "Москва-сити"
Московский Кремль и небоскребы делового центра Москва-сити - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Московский Кремль и небоскребы делового центра "Москва-сити". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. В День города в Москве 7-8 сентября будет солнечно, без осадков и около 25 градусов тепла, такая же погода прогнозируется в начале следующей недели, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"В День города замечательная погода около 25 градусов. Солнечно, ни капли дождя, и в начале следующей недели она продолжится", - сказал Вильфанд.
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Вчера, 15:48
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в 2024 году День города отметят 7-8 сентября.
 
ОбществоМоскваРоссияРоман ВильфандСергей СобянинГидрометцентр
 
 
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