https://ria.ru/20240905/pogoda-1970669764.html

Москвичам рассказали о погоде на День города

Москвичам рассказали о погоде на День города - РИА Новости, 05.09.2024

Москвичам рассказали о погоде на День города

В День города в Москве 7-8 сентября будет солнечно, без осадков и около 25 градусов тепла, такая же погода прогнозируется в начале следующей недели, сообщил РИА РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T03:15

2024-09-05T03:15

2024-09-05T03:15

общество

москва

россия

роман вильфанд

сергей собянин

гидрометцентр

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. В День города в Москве 7-8 сентября будет солнечно, без осадков и около 25 градусов тепла, такая же погода прогнозируется в начале следующей недели, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "В День города замечательная погода около 25 градусов. Солнечно, ни капли дождя, и в начале следующей недели она продолжится", - сказал Вильфанд. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в 2024 году День города отметят 7-8 сентября.

https://ria.ru/20240904/pogoda-1970547443.html

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общество, москва, россия, роман вильфанд, сергей собянин, гидрометцентр