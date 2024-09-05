https://ria.ru/20240905/pogoda-1970661464.html
Во Владивостоке на ВЭФ-2024 испортилась погода
Во Владивостоке на ВЭФ-2024 испортилась погода - РИА Новости, 05.09.2024
Во Владивостоке на ВЭФ-2024 испортилась погода
Погода испортилась во Владивостоке, где проходит Восточный экономический форум, идёт дождь, небо затянуто тучами, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T01:15
2024-09-05T01:15
2024-09-05T01:15
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дальневосточный федеральный университет
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Погода испортилась во Владивостоке, где проходит Восточный экономический форум, идёт дождь, небо затянуто тучами, передает корреспондент РИА Новости. С начала форума во Владивостоке была солнечная сухая погода, в среду отмечалась переменная облачность. В четверг ночью в городе начались осадки. Утром пасмурно, небо затянуто тучами, идет небольшой дождь, при этом тепло. Поднялся ветер. Дороги мокрые, но значительных пробок пока не отмечается. На территории кампуса ДВФУ волонтёры выдают зонты и дождевики при предъявлении бейджа. Как сообщила РИА Новости пресс-секретарь Примгидромета Варвара Коридзе, в первой половине дня дождь будет временами сильным. К концу дня усилится ветер. Температура воздуха днём ожидается от 21 до 23 градусов. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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общество, владивосток, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум) , россия
Общество, Владивосток, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум) , Россия
Во Владивостоке на ВЭФ-2024 испортилась погода
Во Владивостоке, где проходит ВЭФ-2024, идет дождь, небо затянуто тучами