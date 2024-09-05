https://ria.ru/20240905/podmoskove-1970901749.html
Более 49 тысяч исследований на безопасность овощей провели в Подмосковье
Более 49 тысяч исследований на безопасность овощей провели в Подмосковье - РИА Новости, 05.09.2024
Более 49 тысяч исследований на безопасность овощей провели в Подмосковье
Более 49 тысяч лабораторных исследований на безопасность овощей провели специалисты Государственной ветеринарной службы, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T18:42
2024-09-05T18:42
2024-09-05T19:12
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Более 49 тысяч лабораторных исследований на безопасность овощей провели специалисты Государственной ветеринарной службы, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. Специалисты проверяют продукцию, реализуемую на региональных рынках, ярмарках, а также в торговых комплексах. С начала года взято 26,7 тысячи проб плодоовощной продукции, проведено 49,7 тысячи лабораторных исследований, включающих органолептику (оценка внешнего вида, формы, величины, цвета и другое), люминоскопию (определение начальной степени порчи продуктов питания) и нитратометрию (определение уровня нитратов в овощах и фруктах). В результате по причине несоответствия органолептическим показателям снято с реализации 275 килограмм продукции. В ведомстве отметили, что овощи, фрукты и другую пищевую продукцию можно приобретать только в тех местах, где их реализация разрешена.
https://ria.ru/20240905/podmoskove-1970898842.html
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московская область (подмосковье), овощи
Московская область (Подмосковье), овощи, Новости Подмосковья
Более 49 тысяч исследований на безопасность овощей провели в Подмосковье
Более 49 тысяч исследований на безопасность овощей провели в Подмосковье
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости.
Более 49 тысяч лабораторных исследований на безопасность овощей провели специалисты Государственной ветеринарной службы, сообщает пресс-служба
министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Специалисты проверяют продукцию, реализуемую на региональных рынках, ярмарках, а также в торговых комплексах.
С начала года взято 26,7 тысячи проб плодоовощной продукции, проведено 49,7 тысячи лабораторных исследований, включающих органолептику (оценка внешнего вида, формы, величины, цвета и другое), люминоскопию (определение начальной степени порчи продуктов питания) и нитратометрию (определение уровня нитратов в овощах и фруктах).
В результате по причине несоответствия органолептическим показателям снято с реализации 275 килограмм продукции.
В ведомстве отметили, что овощи, фрукты и другую пищевую продукцию можно приобретать только в тех местах, где их реализация разрешена.