https://ria.ru/20240905/podmoskove-1970898842.html

Производство оборудования увеличилось в Подмосковье с начала года

Производство оборудования увеличилось в Подмосковье с начала года - РИА Новости, 05.09.2024

Производство оборудования увеличилось в Подмосковье с начала года

Производство электрического, оптического и другого оборудования выросло с начала года в Подмосковье, увеличение зафиксировано в ряде направлений, сообщает... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T18:23

2024-09-05T18:23

2024-09-05T18:23

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

промышленность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959882629_0:53:3453:1995_1920x0_80_0_0_8f18dfed67ba6cac9e4b8f71c2ea9e33.jpg

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Производство электрического, оптического и другого оборудования выросло с начала года в Подмосковье, увеличение зафиксировано в ряде направлений, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. "Так, производство коммуникационного оборудования за отчетный период увеличилось на 19,5%, производство оптических приборов, фото- и кинооборудования выросло почти в четыре раза. В натуральном выражении этот показатель превысил отметку в 20 миллиардов рублей", – рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба. Она добавила, что выпуск электрического оборудования вырос на 18%, составив 83,6 миллиарда рублей в натуральном выражении. Производство продукции в сегменте компьютеров и периферийного оборудования увеличилось более чем на 13,3%, выпуск электрических ламп и осветительного оборудования – на 13%. Кроме того, почти на 80% выросло производство станков, машин и оборудования для обработки металлов и многого другого.

https://ria.ru/20240903/podmoskovya-1970251701.html

https://ria.ru/20240905/podmoskove-1970870478.html

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), промышленность