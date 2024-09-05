https://ria.ru/20240905/podmoskove-1970898842.html
Производство оборудования увеличилось в Подмосковье с начала года
Производство оборудования увеличилось в Подмосковье с начала года - РИА Новости, 05.09.2024
Производство оборудования увеличилось в Подмосковье с начала года
Производство электрического, оптического и другого оборудования выросло с начала года в Подмосковье, увеличение зафиксировано в ряде направлений, сообщает... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T18:23
2024-09-05T18:23
2024-09-05T18:23
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Производство электрического, оптического и другого оборудования выросло с начала года в Подмосковье, увеличение зафиксировано в ряде направлений, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. "Так, производство коммуникационного оборудования за отчетный период увеличилось на 19,5%, производство оптических приборов, фото- и кинооборудования выросло почти в четыре раза. В натуральном выражении этот показатель превысил отметку в 20 миллиардов рублей", – рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба. Она добавила, что выпуск электрического оборудования вырос на 18%, составив 83,6 миллиарда рублей в натуральном выражении. Производство продукции в сегменте компьютеров и периферийного оборудования увеличилось более чем на 13,3%, выпуск электрических ламп и осветительного оборудования – на 13%. Кроме того, почти на 80% выросло производство станков, машин и оборудования для обработки металлов и многого другого.
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РИА Новости
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московская область (подмосковье), промышленность
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Промышленность
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Производство электрического, оптического и другого оборудования выросло с начала года в Подмосковье, увеличение зафиксировано в ряде направлений, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
"Так, производство коммуникационного оборудования за отчетный период увеличилось на 19,5%, производство оптических приборов, фото- и кинооборудования выросло почти в четыре раза. В натуральном выражении этот показатель превысил отметку в 20 миллиардов рублей", – рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба.
Она добавила, что выпуск электрического оборудования вырос на 18%, составив 83,6 миллиарда рублей в натуральном выражении.
Производство продукции в сегменте компьютеров и периферийного оборудования увеличилось более чем на 13,3%, выпуск электрических ламп и осветительного оборудования – на 13%. Кроме того, почти на 80% выросло производство станков, машин и оборудования для обработки металлов и многого другого.