https://ria.ru/20240905/podmoskove-1970897777.html

Жители Подмосковья получили 420 заключений специалистов сервиса "Я-эксперт"

Жители Подмосковья получили 420 заключений специалистов сервиса "Я-эксперт" - РИА Новости, 05.09.2024

Жители Подмосковья получили 420 заключений специалистов сервиса "Я-эксперт"

С момента запуска платформы "Я – эксперт" - в феврале 2024 года - жители Подмосковья получили 420 заключений специалистов на тему цифровых решений, сообщает... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T18:20

2024-09-05T18:20

2024-09-05T18:20

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. С момента запуска платформы "Я – эксперт" - в феврале 2024 года - жители Подмосковья получили 420 заключений специалистов на тему цифровых решений, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области. Сервис предназначен для проведения научно-технических советов (НТС) с участием сотрудников ведомств и жителей региона. "На платформе "Я – эксперт" создан общий регламент работы с проектами, который упрощает организацию заседаний. Кроме того, единый архив материалов по 50 завершенным ранее проектам и научно-техническим советам позволяет сохранить и передать ценные знания и опыт", – отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник, ее слова приводит пресс-служба. Она подчеркнула, что на данный момент платформа объединяет 130 экспертов. По словам Куртяник, такой формат заседаний помогает наладить конструктивный диалог между всеми заинтересованными сторонами и делает процессы прозрачными. С момента запуска платформы получено уже 420 заключений экспертов. Научно-технические советы позволяют оценивать эффективность проектов в сфере строительства, благоустройства, ЖКХ и дорог, их соответствие современным требованиям и стандартам, а также потребностям населения. В ходе обсуждений выявляются сильные и слабые стороны проектов, после чего выдаются рекомендации по их улучшению. На платформе "Я – Эксперт" пользователи могут ознакомиться с материалами технических проектов и завершенных инициатив, посмотреть календарь заседаний и реестр экспертов. Загрузить на платформу проекты и организовать заседание могут сотрудники подмосковных ведомств. Стать экспертом и принять участие в обсуждении инициативы может любой желающий. Платформа "Я – Эксперт" разработана ИТ-компанией "Максимум", которая является подведомственным учреждением Мингосуправления Московской области.

https://ria.ru/20240905/podmoskove-1970879157.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), жкх, благоустройство, строительство