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Консультации по земле и имуществу получили 1,5 тысячи жителей Подмосковья - РИА Новости, 05.09.2024
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Новости Подмосковья
 
17:31 05.09.2024
https://ria.ru/20240905/podmoskove-1970879157.html
Консультации по земле и имуществу получили 1,5 тысячи жителей Подмосковья
Консультации по земле и имуществу получили 1,5 тысячи жителей Подмосковья - РИА Новости, 05.09.2024
Консультации по земле и имуществу получили 1,5 тысячи жителей Подмосковья
С начала текущего года более 1,5 тысячи пользователей регпортала Подмосковья приняли участие в 16 вебинарах, посвященных земельно-имущественным отношениям,... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T17:31
2024-09-05T17:31
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
земельные участки
имущество
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. С начала текущего года более 1,5 тысячи пользователей регпортала Подмосковья приняли участие в 16 вебинарах, посвященных земельно-имущественным отношениям, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области. Было проведено 16 вебинаров специалистами министерства имущественных отношений Подмосковья. В них приняли участие не только физические, но и юридические лица. Сотрудники министерства рассказывают о новшествах государственных и муниципальных услуг, регламенте, процедуре подачи заявок и необходимых документах. Нередки случаи, когда заявителям отказывают в предоставлении тех или иных услуг. Граждане могут узнать причины и типовые ошибки, которые могут быть допущены при подаче документов на госуслугах. Для того чтобы записаться на вебинар, нужно зарегистрироваться на госуслугах, зайти в раздел "Земля и стройка" - "Имущественные отношения", далее выбрать интересующую услугу и зарегистрироваться. Ближайшие консультации состоятся 11 сентября в 13:00.
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московская область (подмосковье), земельные участки, имущество
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Земельные участки, Имущество

Консультации по земле и имуществу получили 1,5 тысячи жителей Подмосковья

© iStock.com / YakobchukOlenaДевушка с ноутбуком
Девушка с ноутбуком - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© iStock.com / YakobchukOlena
Девушка с ноутбуком
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. С начала текущего года более 1,5 тысячи пользователей регпортала Подмосковья приняли участие в 16 вебинарах, посвященных земельно-имущественным отношениям, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.
Было проведено 16 вебинаров специалистами министерства имущественных отношений Подмосковья. В них приняли участие не только физические, но и юридические лица. Сотрудники министерства рассказывают о новшествах государственных и муниципальных услуг, регламенте, процедуре подачи заявок и необходимых документах.
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Нередки случаи, когда заявителям отказывают в предоставлении тех или иных услуг. Граждане могут узнать причины и типовые ошибки, которые могут быть допущены при подаче документов на госуслугах.
Для того чтобы записаться на вебинар, нужно зарегистрироваться на госуслугах, зайти в раздел "Земля и стройка" - "Имущественные отношения", далее выбрать интересующую услугу и зарегистрироваться.
Ближайшие консультации состоятся 11 сентября в 13:00.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Земельные участкиИмущество
 
 
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