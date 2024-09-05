https://ria.ru/20240905/podmoskove-1970879157.html

Консультации по земле и имуществу получили 1,5 тысячи жителей Подмосковья

Консультации по земле и имуществу получили 1,5 тысячи жителей Подмосковья - РИА Новости, 05.09.2024

Консультации по земле и имуществу получили 1,5 тысячи жителей Подмосковья

С начала текущего года более 1,5 тысячи пользователей регпортала Подмосковья приняли участие в 16 вебинарах, посвященных земельно-имущественным отношениям,... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T17:31

2024-09-05T17:31

2024-09-05T17:31

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

земельные участки

имущество

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. С начала текущего года более 1,5 тысячи пользователей регпортала Подмосковья приняли участие в 16 вебинарах, посвященных земельно-имущественным отношениям, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области. Было проведено 16 вебинаров специалистами министерства имущественных отношений Подмосковья. В них приняли участие не только физические, но и юридические лица. Сотрудники министерства рассказывают о новшествах государственных и муниципальных услуг, регламенте, процедуре подачи заявок и необходимых документах. Нередки случаи, когда заявителям отказывают в предоставлении тех или иных услуг. Граждане могут узнать причины и типовые ошибки, которые могут быть допущены при подаче документов на госуслугах. Для того чтобы записаться на вебинар, нужно зарегистрироваться на госуслугах, зайти в раздел "Земля и стройка" - "Имущественные отношения", далее выбрать интересующую услугу и зарегистрироваться. Ближайшие консультации состоятся 11 сентября в 13:00.

https://ria.ru/20240905/podmoskove-1970841480.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), земельные участки, имущество