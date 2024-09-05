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Консультации по земле и имуществу получили 1,5 тысячи жителей Подмосковья
Консультации по земле и имуществу получили 1,5 тысячи жителей Подмосковья - РИА Новости, 05.09.2024
Консультации по земле и имуществу получили 1,5 тысячи жителей Подмосковья
С начала текущего года более 1,5 тысячи пользователей регпортала Подмосковья приняли участие в 16 вебинарах, посвященных земельно-имущественным отношениям,... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T17:31
2024-09-05T17:31
2024-09-05T17:31
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. С начала текущего года более 1,5 тысячи пользователей регпортала Подмосковья приняли участие в 16 вебинарах, посвященных земельно-имущественным отношениям, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области. Было проведено 16 вебинаров специалистами министерства имущественных отношений Подмосковья. В них приняли участие не только физические, но и юридические лица. Сотрудники министерства рассказывают о новшествах государственных и муниципальных услуг, регламенте, процедуре подачи заявок и необходимых документах. Нередки случаи, когда заявителям отказывают в предоставлении тех или иных услуг. Граждане могут узнать причины и типовые ошибки, которые могут быть допущены при подаче документов на госуслугах. Для того чтобы записаться на вебинар, нужно зарегистрироваться на госуслугах, зайти в раздел "Земля и стройка" - "Имущественные отношения", далее выбрать интересующую услугу и зарегистрироваться. Ближайшие консультации состоятся 11 сентября в 13:00.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), земельные участки, имущество
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Земельные участки, Имущество
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. С начала текущего года более 1,5 тысячи пользователей регпортала Подмосковья приняли участие в 16 вебинарах, посвященных земельно-имущественным отношениям, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.
Было проведено 16 вебинаров специалистами министерства имущественных отношений Подмосковья. В них приняли участие не только физические, но и юридические лица. Сотрудники министерства рассказывают о новшествах государственных и муниципальных услуг, регламенте, процедуре подачи заявок и необходимых документах.
Нередки случаи, когда заявителям отказывают в предоставлении тех или иных услуг. Граждане могут узнать причины и типовые ошибки, которые могут быть допущены при подаче документов на госуслугах.
Для того чтобы записаться на вебинар, нужно зарегистрироваться на госуслугах, зайти в раздел "Земля и стройка" - "Имущественные отношения", далее выбрать интересующую услугу и зарегистрироваться.
Ближайшие консультации состоятся 11 сентября в 13:00.