https://ria.ru/20240905/podmoskove-1970873296.html

В Подмосковье стартовал прием заявок на конкурс чтецких работ имени Чехова

В Подмосковье стартовал прием заявок на конкурс чтецких работ имени Чехова - РИА Новости, 05.09.2024

В Подмосковье стартовал прием заявок на конкурс чтецких работ имени Чехова

Стартовал прием заявок на XV Международный конкурс чтецких работ имени Антона Павловича Чехова от государственного литературно-мемориального музея-заповедника... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T17:07

2024-09-05T17:07

2024-09-05T17:07

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

россия

музей-заповедник "мелихово"

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Стартовал прием заявок на XV Международный конкурс чтецких работ имени Антона Павловича Чехова от государственного литературно-мемориального музея-заповедника А. П. Чехова "Мелихово", сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области. Тема очередного конкурса – "Чехов и Зощенко", очный этап состоится в январе 2025 года при поддержке министерства культуры и туризма Подмосковья. Конкурс проводится каждый год среди молодых актеров и студентов театральных вузов России и других стран. Отборочные туры пройдут в несколько этапов, а в завершении пройдет гала-концерт с награждением победителей конкурса - в день рождения писателя 29 января - в музее-заповеднике "Мелихово", где для участников также организуют дополнительную культурную программу. Каждый год для конкурса определяется специальная тема: "Чехов и Гончаров", "Чехов и Казаков", "Чехов и Бунин", "Чехов и Достоевский", "Чехов и Островский". Так, в музее-заповеднике, кроме рассказов Чехова, звучат и произведения других классиков русской литературы. К участию в конкурсе приглашаются молодые актеры и студенты выпускных курсов театральных вузов, имеющие в программе дисциплины "Сценическая речь" и "Художественное слово". Продолжительность выступлений по произведениям, заявленных в теме конкурса, – не более 12 минут. Конкурсные прослушивания пройдут 27 и 28 января 2025 года, гала-концерт победителей и награждение – 29 января. Заявки на конкурс принимаются до 1 ноября 2024.

https://ria.ru/20240904/podmoskove-1970518659.html

https://ria.ru/20240903/podmoskove-1970254853.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), россия, музей-заповедник "мелихово"