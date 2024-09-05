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В Подмосковье стартовал прием заявок на конкурс чтецких работ имени Чехова - РИА Новости, 05.09.2024
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Новости Подмосковья
 
17:07 05.09.2024
https://ria.ru/20240905/podmoskove-1970873296.html
В Подмосковье стартовал прием заявок на конкурс чтецких работ имени Чехова
В Подмосковье стартовал прием заявок на конкурс чтецких работ имени Чехова - РИА Новости, 05.09.2024
В Подмосковье стартовал прием заявок на конкурс чтецких работ имени Чехова
Стартовал прием заявок на XV Международный конкурс чтецких работ имени Антона Павловича Чехова от государственного литературно-мемориального музея-заповедника... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T17:07
2024-09-05T17:07
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музей-заповедник "мелихово"
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Стартовал прием заявок на XV Международный конкурс чтецких работ имени Антона Павловича Чехова от государственного литературно-мемориального музея-заповедника А. П. Чехова "Мелихово", сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области. Тема очередного конкурса – "Чехов и Зощенко", очный этап состоится в январе 2025 года при поддержке министерства культуры и туризма Подмосковья. Конкурс проводится каждый год среди молодых актеров и студентов театральных вузов России и других стран. Отборочные туры пройдут в несколько этапов, а в завершении пройдет гала-концерт с награждением победителей конкурса - в день рождения писателя 29 января - в музее-заповеднике "Мелихово", где для участников также организуют дополнительную культурную программу. Каждый год для конкурса определяется специальная тема: "Чехов и Гончаров", "Чехов и Казаков", "Чехов и Бунин", "Чехов и Достоевский", "Чехов и Островский". Так, в музее-заповеднике, кроме рассказов Чехова, звучат и произведения других классиков русской литературы. К участию в конкурсе приглашаются молодые актеры и студенты выпускных курсов театральных вузов, имеющие в программе дисциплины "Сценическая речь" и "Художественное слово". Продолжительность выступлений по произведениям, заявленных в теме конкурса, – не более 12 минут. Конкурсные прослушивания пройдут 27 и 28 января 2025 года, гала-концерт победителей и награждение – 29 января. Заявки на конкурс принимаются до 1 ноября 2024.
https://ria.ru/20240904/podmoskove-1970518659.html
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московская область (подмосковье), россия, музей-заповедник "мелихово"
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Россия, Музей-заповедник "Мелихово"

В Подмосковье стартовал прием заявок на конкурс чтецких работ имени Чехова

© Фото : Министерство культуры и туризма Московской областиВ Подмосковье стартовал прием заявок на конкурс чтецких работ имени Чехова
В Подмосковье стартовал прием заявок на конкурс чтецких работ имени Чехова - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© Фото : Министерство культуры и туризма Московской области
В Подмосковье стартовал прием заявок на конкурс чтецких работ имени Чехова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Стартовал прием заявок на XV Международный конкурс чтецких работ имени Антона Павловича Чехова от государственного литературно-мемориального музея-заповедника А. П. Чехова "Мелихово", сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Тема очередного конкурса – "Чехов и Зощенко", очный этап состоится в январе 2025 года при поддержке министерства культуры и туризма Подмосковья.
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Конкурс проводится каждый год среди молодых актеров и студентов театральных вузов России и других стран. Отборочные туры пройдут в несколько этапов, а в завершении пройдет гала-концерт с награждением победителей конкурса - в день рождения писателя 29 января - в музее-заповеднике "Мелихово", где для участников также организуют дополнительную культурную программу.
Каждый год для конкурса определяется специальная тема: "Чехов и Гончаров", "Чехов и Казаков", "Чехов и Бунин", "Чехов и Достоевский", "Чехов и Островский". Так, в музее-заповеднике, кроме рассказов Чехова, звучат и произведения других классиков русской литературы.
К участию в конкурсе приглашаются молодые актеры и студенты выпускных курсов театральных вузов, имеющие в программе дисциплины "Сценическая речь" и "Художественное слово". Продолжительность выступлений по произведениям, заявленных в теме конкурса, – не более 12 минут.
Конкурсные прослушивания пройдут 27 и 28 января 2025 года, гала-концерт победителей и награждение – 29 января. Заявки на конкурс принимаются до 1 ноября 2024.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)РоссияМузей-заповедник "Мелихово"
 
 
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