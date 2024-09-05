https://ria.ru/20240905/podmoskove-1970870478.html
Объем инвестиций крупной промышленности Подмосковья вырос на 40%
Объем инвестиций крупной промышленности Подмосковья вырос на 40% - РИА Новости, 05.09.2024
Объем инвестиций крупной промышленности Подмосковья вырос на 40%
Предприятия обрабатывающей промышленности Подмосковья, которые не относятся к субъектам малого предпринимательства, нарастили объем инвестиций на 40% с начала... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T16:53
2024-09-05T16:53
2024-09-05T16:53
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Предприятия обрабатывающей промышленности Подмосковья, которые не относятся к субъектам малого предпринимательства, нарастили объем инвестиций на 40% с начала текущего года, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. "Крупные и средние предприятия обрабатывающей промышленности Подмосковья в январе-июне этого года инвестировали в основной капитал свыше 103 миллиардов рублей. Это на 40,2% больше, чем в аналогичном периоде 2023 года", - сообщила заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба. Она отметила, что предприятия, которые заняты в производстве компьютеров, электронных и оптических изделий более активно наращивают инвестиции. В этом секторе объем инвестиций в основной капитал вырос на 156,5%. В денежном выражении это 17,3 миллиарда рублей Также активно инвестируют и компании Подмосковья сектора производства прочих транспортных средств и оборудования, здесь инвестиции выросли на 104,6%, увеличившись до 9,4 миллиарда рублей в денежном выражении. Кроме того, инвестиции в основной капитал крупных и средних компаний, занятых в производстве готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования, выросли на 84% и составили 11,6 миллиарда рублей. Предприятия пищевой промышленности региона также осуществляют стабильно высокий объем вложений. Например, по итогам первого полугодия 2024 года крупные и средние предприятия сектора инвестировали на уровне показателей прошлого года – 15,7 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20240903/podmoskovya-1970251701.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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московская область (подмосковье), промышленность, бизнес
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Промышленность, Бизнес
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Предприятия обрабатывающей промышленности Подмосковья, которые не относятся к субъектам малого предпринимательства, нарастили объем инвестиций на 40% с начала текущего года, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
"Крупные и средние предприятия обрабатывающей промышленности Подмосковья в январе-июне этого года инвестировали в основной капитал свыше 103 миллиардов рублей. Это на 40,2% больше, чем в аналогичном периоде 2023 года", - сообщила заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба.
Она отметила, что предприятия, которые заняты в производстве компьютеров, электронных и оптических изделий более активно наращивают инвестиции. В этом секторе объем инвестиций в основной капитал вырос на 156,5%. В денежном выражении это 17,3 миллиарда рублей
Также активно инвестируют и компании Подмосковья сектора производства прочих транспортных средств и оборудования, здесь инвестиции выросли на 104,6%, увеличившись до 9,4 миллиарда рублей в денежном выражении.
Кроме того, инвестиции в основной капитал крупных и средних компаний, занятых в производстве готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования, выросли на 84% и составили 11,6 миллиарда рублей.
Предприятия пищевой промышленности региона также осуществляют стабильно высокий объем вложений. Например, по итогам первого полугодия 2024 года крупные и средние предприятия сектора инвестировали на уровне показателей прошлого года – 15,7 миллиарда рублей.