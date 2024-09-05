Рейтинг@Mail.ru
Свыше 170 тысяч звонков поступило в кол-центр "Стань мамой в Подмосковье" - РИА Новости, 05.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
15:09 05.09.2024
https://ria.ru/20240905/podmoskove-1970841480.html
Свыше 170 тысяч звонков поступило в кол-центр "Стань мамой в Подмосковье"
Свыше 170 тысяч звонков поступило в кол-центр "Стань мамой в Подмосковье" - РИА Новости, 05.09.2024
Свыше 170 тысяч звонков поступило в кол-центр "Стань мамой в Подмосковье"
Более 170 тысяч звонков приняли операторы кол-центра "Стань мамой в Подмосковье" с начала года, это на 1,7 тысячи больше аналогичного периода прошлого года,... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T15:09
2024-09-05T15:09
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
алексей сапанюк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0b/1939280610_0:152:3220:1963_1920x0_80_0_0_495714c893e85693a169fe5e6e820a1d.jpg
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Более 170 тысяч звонков приняли операторы кол-центра "Стань мамой в Подмосковье" с начала года, это на 1,7 тысячи больше аналогичного периода прошлого года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. Во время звонка операторы рассказывают о системе родовспоможения региона, возможностях медучреждений, необходимых в роддоме документах, центрах грудного вскармливания и многом другом. "С начала года операторы кол-центра приняли более 170 тысяч звонков, что на 1,7 тысячи больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом 14,3 тысячи звонков поступили из других регионов", - сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк, его слова приводит пресс-служба.
https://ria.ru/20240904/zdravookhranenie-1970632883.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0b/1939280610_114:0:2845:2048_1920x0_80_0_0_ea04ab6ea9bb2e13073fa77f826e2f07.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), алексей сапанюк
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Алексей Сапанюк

Свыше 170 тысяч звонков поступило в кол-центр "Стань мамой в Подмосковье"

© iStock.com / SitthiphongЖенщина с телефоном
Женщина с телефоном - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© iStock.com / Sitthiphong
Женщина с телефоном
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Более 170 тысяч звонков приняли операторы кол-центра "Стань мамой в Подмосковье" с начала года, это на 1,7 тысячи больше аналогичного периода прошлого года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Во время звонка операторы рассказывают о системе родовспоможения региона, возможностях медучреждений, необходимых в роддоме документах, центрах грудного вскармливания и многом другом.
"С начала года операторы кол-центра приняли более 170 тысяч звонков, что на 1,7 тысячи больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом 14,3 тысячи звонков поступили из других регионов", - сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк, его слова приводит пресс-служба.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
В Подмосковье рассказали о развитии детского здравоохранения
4 сентября, 20:21
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Алексей Сапанюк
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала