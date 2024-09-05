https://ria.ru/20240905/podmoskove-1970841480.html

Свыше 170 тысяч звонков поступило в кол-центр "Стань мамой в Подмосковье"

Свыше 170 тысяч звонков поступило в кол-центр "Стань мамой в Подмосковье" - РИА Новости, 05.09.2024

Свыше 170 тысяч звонков поступило в кол-центр "Стань мамой в Подмосковье"

Более 170 тысяч звонков приняли операторы кол-центра "Стань мамой в Подмосковье" с начала года, это на 1,7 тысячи больше аналогичного периода прошлого года,... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T15:09

2024-09-05T15:09

2024-09-05T15:09

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

алексей сапанюк

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0b/1939280610_0:152:3220:1963_1920x0_80_0_0_495714c893e85693a169fe5e6e820a1d.jpg

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Более 170 тысяч звонков приняли операторы кол-центра "Стань мамой в Подмосковье" с начала года, это на 1,7 тысячи больше аналогичного периода прошлого года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. Во время звонка операторы рассказывают о системе родовспоможения региона, возможностях медучреждений, необходимых в роддоме документах, центрах грудного вскармливания и многом другом. "С начала года операторы кол-центра приняли более 170 тысяч звонков, что на 1,7 тысячи больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом 14,3 тысячи звонков поступили из других регионов", - сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк, его слова приводит пресс-служба.

https://ria.ru/20240904/zdravookhranenie-1970632883.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), алексей сапанюк