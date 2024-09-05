https://ria.ru/20240905/podmoskove-1970841480.html
Свыше 170 тысяч звонков поступило в кол-центр "Стань мамой в Подмосковье"
Свыше 170 тысяч звонков поступило в кол-центр "Стань мамой в Подмосковье" - РИА Новости, 05.09.2024
Свыше 170 тысяч звонков поступило в кол-центр "Стань мамой в Подмосковье"
Более 170 тысяч звонков приняли операторы кол-центра "Стань мамой в Подмосковье" с начала года, это на 1,7 тысячи больше аналогичного периода прошлого года,... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T15:09
2024-09-05T15:09
2024-09-05T15:09
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
алексей сапанюк
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Более 170 тысяч звонков приняли операторы кол-центра "Стань мамой в Подмосковье" с начала года, это на 1,7 тысячи больше аналогичного периода прошлого года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. Во время звонка операторы рассказывают о системе родовспоможения региона, возможностях медучреждений, необходимых в роддоме документах, центрах грудного вскармливания и многом другом. "С начала года операторы кол-центра приняли более 170 тысяч звонков, что на 1,7 тысячи больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом 14,3 тысячи звонков поступили из других регионов", - сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк, его слова приводит пресс-служба.
https://ria.ru/20240904/zdravookhranenie-1970632883.html
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), алексей сапанюк
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Алексей Сапанюк