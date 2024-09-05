Пленный ВСУ рассказал, где готовили напавших на Курскую область разведчиков
Пленный ВСУ: напавших на Курскую область разведчиков ВСУ готовили в здании школы
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaТабличка с надписью "Курск 108" в Сумской области
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Табличка с надписью "Курск 108" в Сумской области. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 5 сен - РИА Новости. Учебный центр разведки ВСУ, где готовили напавших на Курскую область украинских разведчиков, находился в здании общеобразовательной школы в селе Корчак Житомирской области, рассказал РИА Новости водитель 9-й разведроты 82-й бригады десантно-штурмовых войск ВСУ Михаил Шкода.
"Село Корчак Житомирской области, недалеко от Житомира, там находилась школа разведки, 199-й центр разведки, там я был около двух месяцев, ездили на полигон, занимались в классах, там обычная детская школа двухэтажная, жили там", - сказал собеседник агентства.
По его словам, разведчики отрабатывали стрельбу из разных положений и в движении, прыжки с парашютом с вертолета, ориентирование на местности и форсирование рек в боевой амуниции.
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 4 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 9700 военнослужащих, 81 танк.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской , а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.