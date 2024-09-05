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Пленный ВСУ рассказал, где готовили напавших на Курскую область разведчиков - РИА Новости, 05.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:42 05.09.2024
https://ria.ru/20240905/podgotovka-1970687622.html
Пленный ВСУ рассказал, где готовили напавших на Курскую область разведчиков
Пленный ВСУ рассказал, где готовили напавших на Курскую область разведчиков - РИА Новости, 05.09.2024
Пленный ВСУ рассказал, где готовили напавших на Курскую область разведчиков
Учебный центр разведки ВСУ, где готовили напавших на Курскую область украинских разведчиков, находился в здании общеобразовательной школы в селе Корчак... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T06:42
2024-09-05T06:42
специальная военная операция на украине
россия
курская область
житомирская область
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 5 сен - РИА Новости. Учебный центр разведки ВСУ, где готовили напавших на Курскую область украинских разведчиков, находился в здании общеобразовательной школы в селе Корчак Житомирской области, рассказал РИА Новости водитель 9-й разведроты 82-й бригады десантно-штурмовых войск ВСУ Михаил Шкода. "Село Корчак Житомирской области, недалеко от Житомира, там находилась школа разведки, 199-й центр разведки, там я был около двух месяцев, ездили на полигон, занимались в классах, там обычная детская школа двухэтажная, жили там", - сказал собеседник агентства. По его словам, разведчики отрабатывали стрельбу из разных положений и в движении, прыжки с парашютом с вертолета, ориентирование на местности и форсирование рек в боевой амуниции. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 4 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 9700 военнослужащих, 81 танк. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской , а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240905/poltava-1970682686.html
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россия
курская область
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россия, курская область, житомирская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Житомирская область, Вооруженные силы Украины
Пленный ВСУ рассказал, где готовили напавших на Курскую область разведчиков

Пленный ВСУ: напавших на Курскую область разведчиков ВСУ готовили в здании школы

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaТабличка с надписью "Курск 108" в Сумской области
Табличка с надписью Курск 108 в Сумской области - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Табличка с надписью "Курск 108" в Сумской области. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 5 сен - РИА Новости. Учебный центр разведки ВСУ, где готовили напавших на Курскую область украинских разведчиков, находился в здании общеобразовательной школы в селе Корчак Житомирской области, рассказал РИА Новости водитель 9-й разведроты 82-й бригады десантно-штурмовых войск ВСУ Михаил Шкода.
"Село Корчак Житомирской области, недалеко от Житомира, там находилась школа разведки, 199-й центр разведки, там я был около двух месяцев, ездили на полигон, занимались в классах, там обычная детская школа двухэтажная, жили там", - сказал собеседник агентства.
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По его словам, разведчики отрабатывали стрельбу из разных положений и в движении, прыжки с парашютом с вертолета, ориентирование на местности и форсирование рек в боевой амуниции.
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 4 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 9700 военнослужащих, 81 танк.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской , а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьЖитомирская областьВооруженные силы Украины
 
 
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