https://ria.ru/20240905/pismo-1970754879.html

Первая леди Никарагуа направила Симоньян письмо со словами поддержки

Первая леди Никарагуа направила Симоньян письмо со словами поддержки - РИА Новости, 05.09.2024

Первая леди Никарагуа направила Симоньян письмо со словами поддержки

Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала в Telegram-канале, что после введения против нее американских... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T10:42

2024-09-05T10:42

2024-09-05T13:46

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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала в Telegram-канале, что после введения против нее американских санкций первая леди и вице-президент Никарагуа Росарио Мурильо написала ей письмо. "Дорогая товарищ Маргарита! Сеятели лжи, поборники притеснений и введения цензуры во всем мире во имя того, что они лицемерно называют свободой и демократией, демонстрируют очередной уровень упадка, самодовольства и двуличия, объявляя себя защитниками добродетелей, которыми, конечно же, сами не обладают", — говорится в послании.Мурильо подчеркнула, что деятельность Симоньян — отличная работа во имя свободы, достоинства, мира и величия народов, ведущих борьбу за новый мир. Она также поздравила главреда RT и ее коллег, поскольку, по ее словам, американские санкции — это не что иное, как очередное признание заслуг. Кроме того, Мурильо выразила уважение Симоньян и всем людям, которые защищают справедливость, истину, мир и любовь. "Агрессия, которая сегодня снова направлена против средств массовой информации Российской Федерации, обладающих большой аудиторией и огромным международным влиянием благодаря тому, что они несут людям истинную правду, а также рассказывают о трагедиях и несчастьях, вызванных действиями империалистов по всему миру, с головой выдает их как теоретиков и практиков преследования, пытающихся заглушить правду, которую они не приемлют, и распространить свои жалкие измышления, оскорбительные для всех людей во всем мире", — пишет Мурильо.Симоньян со своей стороны поблагодарила первую леди Никарагуа за поддержку и теплые слова.Накануне США ввели санкции против медиагруппы "Россия сегодня", РИА Новости, RT, Sputnik и Ruptly. Они затронули главного редактора "России сегодня" и RT Маргариту Симоньян и некоторых топ-менеджеров телеканала.

https://ria.ru/20240905/zakharova-1970699135.html

https://ria.ru/20240904/sanktsii-1970644206.html

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никарагуа, сша, маргарита симоньян, в мире