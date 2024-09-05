https://ria.ru/20240905/petrukhin-1970924346.html
Суд в Москве изменил меру пресечения режиссеру Петрухину
Суд в Москве изменил меру пресечения режиссеру Петрухину - РИА Новости, 05.09.2024
Суд в Москве изменил меру пресечения режиссеру Петрухину
Кинорежиссер Алексей Петрухин стал фигурантом дела о взятке в особо крупном размере, сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции столицы. РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T21:23
2024-09-05T21:23
2024-09-05T22:43
москва
алексей петрухин
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772146701_0:275:2861:1884_1920x0_80_0_0_938da5e0cdf3958ae5fafcdc0bb94254.jpg
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Кинорежиссер Алексей Петрухин стал фигурантом дела о взятке в особо крупном размере, сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции столицы. При этом ему изменили меру пресечения."По ходатайству органов предварительного расследования, поддержанного органами прокуратуры, Замоскворецкий районный суд города Москвы изменил меру пресечения в виде домашнего ареста на запрет определенных действий в отношении Петрухина Алексея Алексеевича с установлением определенных ограничений", — говорится в публикации. Петрухин обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 4 статьи 291.1 Уголовного кодекса (покушение на посредничество во взяточничестве в особо крупном размере). Петрухин известен тем, что в 2014 году снял фильм "Вий". Он также продюсировал вторую часть фильма "Тайна печати драконов". Ранее Петрухин рассказывал РИА Новости, что Фондк кино в 2020 году подавал к нему иск на 222 миллионов рублей за эту картину, а также на 100 миллионов за третью часть франшизы "Путешествие в Индию" ("Вий-3"), задержавшуюся с выходом.
https://ria.ru/20240724/vyrypaev-1961602779.html
https://ria.ru/20240726/sledstvie-1962079536.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772146701_31:0:2762:2048_1920x0_80_0_0_3644cb1f574246cda7e7d607aa9a5adb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, алексей петрухин, происшествия
Москва, Алексей Петрухин, Происшествия
Суд в Москве изменил меру пресечения режиссеру Петрухину
Кинорежиссер Алексей Петрухин стал фигурантом дела о взятке
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости.
Кинорежиссер Алексей Петрухин стал фигурантом дела о взятке в особо крупном размере, сообщается в Telegram-канале
судов общей юрисдикции столицы.
При этом ему изменили меру пресечения.
"По ходатайству органов предварительного расследования, поддержанного органами прокуратуры, Замоскворецкий районный суд города Москвы изменил меру пресечения в виде домашнего ареста на запрет определенных действий в отношении Петрухина Алексея Алексеевича с установлением определенных ограничений", — говорится в публикации.
Петрухин обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 4 статьи 291.1 Уголовного кодекса (покушение на посредничество во взяточничестве в особо крупном размере).
Петрухин известен тем, что в 2014 году снял фильм "Вий". Он также продюсировал вторую часть фильма "Тайна печати драконов". Ранее Петрухин рассказывал РИА Новости, что Фондк кино в 2020 году подавал к нему иск на 222 миллионов рублей за эту картину, а также на 100 миллионов за третью часть франшизы "Путешествие в Индию" ("Вий-3"), задержавшуюся с выходом.