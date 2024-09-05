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Суд в Москве изменил меру пресечения режиссеру Петрухину - РИА Новости, 05.09.2024
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21:23 05.09.2024 (обновлено: 22:43 05.09.2024)
https://ria.ru/20240905/petrukhin-1970924346.html
Суд в Москве изменил меру пресечения режиссеру Петрухину
Суд в Москве изменил меру пресечения режиссеру Петрухину - РИА Новости, 05.09.2024
Суд в Москве изменил меру пресечения режиссеру Петрухину
Кинорежиссер Алексей Петрухин стал фигурантом дела о взятке в особо крупном размере, сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции столицы. РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T21:23
2024-09-05T22:43
москва
алексей петрухин
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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Кинорежиссер Алексей Петрухин стал фигурантом дела о взятке в особо крупном размере, сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции столицы. При этом ему изменили меру пресечения."По ходатайству органов предварительного расследования, поддержанного органами прокуратуры, Замоскворецкий районный суд города Москвы изменил меру пресечения в виде домашнего ареста на запрет определенных действий в отношении Петрухина Алексея Алексеевича с установлением определенных ограничений", — говорится в публикации. Петрухин обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 4 статьи 291.1 Уголовного кодекса (покушение на посредничество во взяточничестве в особо крупном размере). Петрухин известен тем, что в 2014 году снял фильм "Вий". Он также продюсировал вторую часть фильма "Тайна печати драконов". Ранее Петрухин рассказывал РИА Новости, что Фондк кино в 2020 году подавал к нему иск на 222 миллионов рублей за эту картину, а также на 100 миллионов за третью часть франшизы "Путешествие в Индию" ("Вий-3"), задержавшуюся с выходом.
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москва, алексей петрухин, происшествия
Москва, Алексей Петрухин, Происшествия
Суд в Москве изменил меру пресечения режиссеру Петрухину

Кинорежиссер Алексей Петрухин стал фигурантом дела о взятке

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Кинорежиссер Алексей Петрухин стал фигурантом дела о взятке в особо крупном размере, сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции столицы.
При этом ему изменили меру пресечения.
"По ходатайству органов предварительного расследования, поддержанного органами прокуратуры, Замоскворецкий районный суд города Москвы изменил меру пресечения в виде домашнего ареста на запрет определенных действий в отношении Петрухина Алексея Алексеевича с установлением определенных ограничений", — говорится в публикации.
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Петрухин обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 4 статьи 291.1 Уголовного кодекса (покушение на посредничество во взяточничестве в особо крупном размере).
Петрухин известен тем, что в 2014 году снял фильм "Вий". Он также продюсировал вторую часть фильма "Тайна печати драконов". Ранее Петрухин рассказывал РИА Новости, что Фондк кино в 2020 году подавал к нему иск на 222 миллионов рублей за эту картину, а также на 100 миллионов за третью часть франшизы "Путешествие в Индию" ("Вий-3"), задержавшуюся с выходом.
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