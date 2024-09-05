Рейтинг@Mail.ru
Песков признался, что ему теперь нравится смех Харрис - РИА Новости, 05.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:45 05.09.2024 (обновлено: 15:08 05.09.2024)
https://ria.ru/20240905/peskov-1970816935.html
Песков признался, что ему теперь нравится смех Харрис
Песков признался, что ему теперь нравится смех Харрис - РИА Новости, 05.09.2024
Песков признался, что ему теперь нравится смех Харрис
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил в комментарии тележурналисту Павлу Зарубину, что теперь ему нравится смех кандидата в президенты США от... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T13:45
2024-09-05T15:08
россия
сша
владивосток
камала харрис
дмитрий песков
владимир путин
дальневосточный федеральный университет
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0e/1945797523_0:70:2951:1730_1920x0_80_0_0_6570fc4c75223540cdaa52ea83d17b05.jpg
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил в комментарии тележурналисту Павлу Зарубину, что теперь ему нравится смех кандидата в президенты США от демократов Камалы Харрис, соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале журналиста.Ранее президент РФ Владимир Путин во время пленарной сессии Восточного экономического форума назвал заразительным смех Харрис. Это означает, что у нее все хорошо, отметил Путин. Он выразил надежду, что она не введет такое же больше число санкций в отношении РФ, как это было во время президентства Дональда Трампа. "Теперь уже да. Каждый из нас должен влюбиться в смех Камалы Харрис теперь. А раньше мы наблюдали, ждали сигналов", - ответил Песков на вопрос о том, нравится ли ему смех Харрис. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
https://ria.ru/20240905/putin-1970754549.html
россия
сша
владивосток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Смех Камалы Харрис
Иллюстрация к заразительному смеху Камалы Харрис.
2024-09-05T13:45
true
PT0M20S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0e/1945797523_51:0:2780:2047_1920x0_80_0_0_8664ab31f2d55e152f6cf3a0e2191d88.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, владивосток, камала харрис, дмитрий песков, владимир путин, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум) , в мире, выборы президента сша — 2024
Россия, США, Владивосток, Камала Харрис, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум) , В мире, Выборы президента США — 2024
Песков признался, что ему теперь нравится смех Харрис

Песков после слов Путина на ВЭФ заявил, что теперь ему нравится смех Харрис

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Заместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил в комментарии тележурналисту Павлу Зарубину, что теперь ему нравится смех кандидата в президенты США от демократов Камалы Харрис, соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале журналиста.
Ранее президент РФ Владимир Путин во время пленарной сессии Восточного экономического форума назвал заразительным смех Харрис. Это означает, что у нее все хорошо, отметил Путин. Он выразил надежду, что она не введет такое же больше число санкций в отношении РФ, как это было во время президентства Дональда Трампа.
"Теперь уже да. Каждый из нас должен влюбиться в смех Камалы Харрис теперь. А раньше мы наблюдали, ждали сигналов", - ответил Песков на вопрос о том, нравится ли ему смех Харрис.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
"Ими управляют инопланетяне". Путин на ВЭФ расставил все по местам
Вчера, 12:11
 
РоссияСШАВладивостокКамала ХаррисДмитрий ПесковВладимир ПутинДальневосточный федеральный университетВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)В миреВыборы президента США — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала