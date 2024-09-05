https://ria.ru/20240905/peskov-1970816935.html

Песков признался, что ему теперь нравится смех Харрис

Песков признался, что ему теперь нравится смех Харрис - РИА Новости, 05.09.2024

Песков признался, что ему теперь нравится смех Харрис

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил в комментарии тележурналисту Павлу Зарубину, что теперь ему нравится смех кандидата в президенты США от... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T13:45

2024-09-05T13:45

2024-09-05T15:08

россия

сша

владивосток

камала харрис

дмитрий песков

владимир путин

дальневосточный федеральный университет

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил в комментарии тележурналисту Павлу Зарубину, что теперь ему нравится смех кандидата в президенты США от демократов Камалы Харрис, соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале журналиста.Ранее президент РФ Владимир Путин во время пленарной сессии Восточного экономического форума назвал заразительным смех Харрис. Это означает, что у нее все хорошо, отметил Путин. Он выразил надежду, что она не введет такое же больше число санкций в отношении РФ, как это было во время президентства Дональда Трампа. "Теперь уже да. Каждый из нас должен влюбиться в смех Камалы Харрис теперь. А раньше мы наблюдали, ждали сигналов", - ответил Песков на вопрос о том, нравится ли ему смех Харрис. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

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Смех Камалы Харрис Иллюстрация к заразительному смеху Камалы Харрис. 2024-09-05T13:45 true PT0M20S

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