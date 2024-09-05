https://ria.ru/20240905/peskov-1970816935.html
Песков признался, что ему теперь нравится смех Харрис
Песков признался, что ему теперь нравится смех Харрис - РИА Новости, 05.09.2024
Песков признался, что ему теперь нравится смех Харрис
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил в комментарии тележурналисту Павлу Зарубину, что теперь ему нравится смех кандидата в президенты США от... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T13:45
2024-09-05T13:45
2024-09-05T15:08
россия
сша
владивосток
камала харрис
дмитрий песков
владимир путин
дальневосточный федеральный университет
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0e/1945797523_0:70:2951:1730_1920x0_80_0_0_6570fc4c75223540cdaa52ea83d17b05.jpg
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил в комментарии тележурналисту Павлу Зарубину, что теперь ему нравится смех кандидата в президенты США от демократов Камалы Харрис, соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале журналиста.Ранее президент РФ Владимир Путин во время пленарной сессии Восточного экономического форума назвал заразительным смех Харрис. Это означает, что у нее все хорошо, отметил Путин. Он выразил надежду, что она не введет такое же больше число санкций в отношении РФ, как это было во время президентства Дональда Трампа. "Теперь уже да. Каждый из нас должен влюбиться в смех Камалы Харрис теперь. А раньше мы наблюдали, ждали сигналов", - ответил Песков на вопрос о том, нравится ли ему смех Харрис. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
https://ria.ru/20240905/putin-1970754549.html
россия
сша
владивосток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0e/1945797523_51:0:2780:2047_1920x0_80_0_0_8664ab31f2d55e152f6cf3a0e2191d88.jpg
Смех Камалы Харрис
Иллюстрация к заразительному смеху Камалы Харрис.
2024-09-05T13:45
true
PT0M20S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, владивосток, камала харрис, дмитрий песков, владимир путин, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум) , в мире, выборы президента сша — 2024
Россия, США, Владивосток, Камала Харрис, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум) , В мире, Выборы президента США — 2024
Песков признался, что ему теперь нравится смех Харрис
Песков после слов Путина на ВЭФ заявил, что теперь ему нравится смех Харрис