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В Кремле рассказали о госуправлении в новых регионах - РИА Новости, 05.09.2024
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08:51 05.09.2024
https://ria.ru/20240905/peskov-1970710099.html
В Кремле рассказали о госуправлении в новых регионах
В Кремле рассказали о госуправлении в новых регионах - РИА Новости, 05.09.2024
В Кремле рассказали о госуправлении в новых регионах
Ведутся разные обсуждения насчет будущего устройства новых регионов РФ, в настоящей момент ситуация требует специальных режимов госуправления и помощи, заявил... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T08:51
2024-09-05T08:51
россия
владивосток
дмитрий песков
дальневосточный федеральный университет
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Ведутся разные обсуждения насчет будущего устройства новых регионов РФ, в настоящей момент ситуация требует специальных режимов госуправления и помощи, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью "Известиям" на полях Восточного экономического форума. "Ведутся разные обсуждения насчет будущего устройства. Но в настоящий момент это требует специальных режимов госуправления, специальных режимов оказания помощи регионам, ликвидации последствий действий киевского режима. Поэтому сейчас в работе та схема управления, которая есть", - сказал Песков. Новые регионы РФ являются неотъемлемой частью территории России, подчеркнул представитель Кремля."Это неотъемлемая часть территории РФ, это наши регионы, российские регионы, но регионы, конечно, с особым положением", - сказал Песков в интервью "Известиям" на полях Восточного экономического форума.Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
https://ria.ru/20240905/ukraina-1970699224.html
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россия, владивосток, дмитрий песков, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Россия, Владивосток, Дмитрий Песков, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
В Кремле рассказали о госуправлении в новых регионах

Песков: сейчас новые регионы требуют особого режима госуправления

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПанорамный вид на Московский Кремль и Москву-реку
Панорамный вид на Московский Кремль и Москву-реку - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Панорамный вид на Московский Кремль и Москву-реку. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Ведутся разные обсуждения насчет будущего устройства новых регионов РФ, в настоящей момент ситуация требует специальных режимов госуправления и помощи, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью "Известиям" на полях Восточного экономического форума.
"Ведутся разные обсуждения насчет будущего устройства. Но в настоящий момент это требует специальных режимов госуправления, специальных режимов оказания помощи регионам, ликвидации последствий действий киевского режима. Поэтому сейчас в работе та схема управления, которая есть", - сказал Песков.
Новые регионы РФ являются неотъемлемой частью территории России, подчеркнул представитель Кремля.
"Это неотъемлемая часть территории РФ, это наши регионы, российские регионы, но регионы, конечно, с особым положением", - сказал Песков в интервью "Известиям" на полях Восточного экономического форума.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
Киев - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
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РоссияВладивостокДмитрий ПесковДальневосточный федеральный университетВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
 
 
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