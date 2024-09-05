https://ria.ru/20240905/peskov-1970708394.html

Монголия стремится к диверсификации связей, заявил Песков

Монголия стремится к диверсификации связей, заявил Песков - РИА Новости, 05.09.2024

Монголия стремится к диверсификации связей, заявил Песков

Монголия стремится к тому чтобы диверсифицировать свои связи, России нужно прилагать энергичные усилия, чтобы выстоять конкуренцию, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T08:45

2024-09-05T08:45

2024-09-05T08:45

россия

монголия

китай

дмитрий песков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1951141733_0:251:2964:1918_1920x0_80_0_0_7f13c0f10fbc0bf3aac7496632f4fc6c.jpg

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Монголия стремится к тому чтобы диверсифицировать свои связи, России нужно прилагать энергичные усилия, чтобы выстоять конкуренцию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В интервью газете "Известия" Песков отметил, что Китай является для Монголии соседом номер один, далее следует Россия. Также в государственной политике республики присутствует элемент третьих или косвенных соседей - это и Соединенные Штаты Америки, и Евросоюз, и Япония. "Монголия, конечно, стремится к тому, чтобы диверсифицировать свои связи. И здесь для того, чтобы эту конкуренцию выстоять, конечно, нам нужно предлагать более энергичные усилия. Мы должны стать более выгодны для наших монгольских друзей, чем другие партнеры. Для этого у нас все есть", - сказал Песков. Он отметил, что для этого у России есть есть географическая близость к Монголии и историческая дружба. "Мы должны просто наиболее эффективно все эти преимущества использовать. Но сидеть сложа руки нельзя. Конкуренция острая", - добавил он.

https://ria.ru/20240905/peskov-1970705190.html

https://ria.ru/20240903/putin-1970224197.html

россия

монголия

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, монголия, китай, дмитрий песков