https://ria.ru/20240905/peskov-1970708394.html
Монголия стремится к диверсификации связей, заявил Песков
Монголия стремится к диверсификации связей, заявил Песков - РИА Новости, 05.09.2024
Монголия стремится к диверсификации связей, заявил Песков
Монголия стремится к тому чтобы диверсифицировать свои связи, России нужно прилагать энергичные усилия, чтобы выстоять конкуренцию, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T08:45
2024-09-05T08:45
2024-09-05T08:45
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монголия
китай
дмитрий песков
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Монголия стремится к тому чтобы диверсифицировать свои связи, России нужно прилагать энергичные усилия, чтобы выстоять конкуренцию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В интервью газете "Известия" Песков отметил, что Китай является для Монголии соседом номер один, далее следует Россия. Также в государственной политике республики присутствует элемент третьих или косвенных соседей - это и Соединенные Штаты Америки, и Евросоюз, и Япония. "Монголия, конечно, стремится к тому, чтобы диверсифицировать свои связи. И здесь для того, чтобы эту конкуренцию выстоять, конечно, нам нужно предлагать более энергичные усилия. Мы должны стать более выгодны для наших монгольских друзей, чем другие партнеры. Для этого у нас все есть", - сказал Песков. Он отметил, что для этого у России есть есть географическая близость к Монголии и историческая дружба. "Мы должны просто наиболее эффективно все эти преимущества использовать. Но сидеть сложа руки нельзя. Конкуренция острая", - добавил он.
https://ria.ru/20240905/peskov-1970705190.html
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россия, монголия, китай, дмитрий песков
Россия, Монголия, Китай, Дмитрий Песков
Монголия стремится к диверсификации связей, заявил Песков
Песков: России нужно прилагать усилия, чтобы выстоять конкуренцию в Монголии
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Монголия стремится к тому чтобы диверсифицировать свои связи, России нужно прилагать энергичные усилия, чтобы выстоять конкуренцию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В интервью газете "Известия" Песков отметил, что Китай
является для Монголии соседом номер один, далее следует Россия. Также в государственной политике республики присутствует элемент третьих или косвенных соседей - это и Соединенные Штаты Америки, и Евросоюз, и Япония
.
"Монголия, конечно, стремится к тому, чтобы диверсифицировать свои связи. И здесь для того, чтобы эту конкуренцию выстоять, конечно, нам нужно предлагать более энергичные усилия. Мы должны стать более выгодны для наших монгольских друзей, чем другие партнеры. Для этого у нас все есть", - сказал Песков.
Он отметил, что для этого у России есть есть географическая близость к Монголии и историческая дружба.
"Мы должны просто наиболее эффективно все эти преимущества использовать. Но сидеть сложа руки нельзя. Конкуренция острая", - добавил он.