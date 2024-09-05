https://ria.ru/20240905/peskov-1970706470.html
Украина и Запад сейчас не склонны к переговорам, заявил Песков
Украина и Запад сейчас не склонны к переговорам, заявил Песков - РИА Новости, 05.09.2024
Украина и Запад сейчас не склонны к переговорам, заявил Песков
Предпочтительно достигать своих целей мирными способами, но ни США с Европой, ни ведомая ими Украина не склонны сейчас к урегулированию конфликта... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T08:39
2024-09-05T08:39
2024-09-05T08:39
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Предпочтительно достигать своих целей мирными способами, но ни США с Европой, ни ведомая ими Украина не склонны сейчас к урегулированию конфликта дипломатическими методами, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Для нас главное – достичь тех целей, которые стоят перед нами, а дальше, какими методами – это вторично. Предпочтительно, конечно, это сделать мирными способами, но мы видим, что ни Вашингтон, ни европейские государства, ни ведомая ими Украина не склонны сейчас к политико-дипломатическим средствам", - сказал Песков в интервью газете "Известия" на полях ВЭФ. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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в мире, украина, сша, дмитрий песков, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум) , евросоюз
В мире, Украина, США, Дмитрий Песков, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум) , Евросоюз
Украина и Запад сейчас не склонны к переговорам, заявил Песков
Песков: США и ЕС не склонны к урегулированию дипломатическому урегулированию