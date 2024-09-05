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Песков описал отношения России и Монголии - РИА Новости, 05.09.2024
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08:34 05.09.2024
https://ria.ru/20240905/peskov-1970705190.html
Песков описал отношения России и Монголии
Песков описал отношения России и Монголии - РИА Новости, 05.09.2024
Песков описал отношения России и Монголии
Россию и Монголию объединяет многое, но одновременно это территория экономической и политической конкуренции, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T08:34
2024-09-05T08:34
россия
монголия
дмитрий песков
в мире
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Россию и Монголию объединяет многое, но одновременно это территория экономической и политической конкуренции, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Наши отношения зиждутся на очень глубоких исторических корнях, очень много всего духовного нас объединяет, много экономических проектов, исторических... нас объединяет очень много традиционно, но одновременно Монголия - это территория конкуренции, экономической, политической конкуренции", - сказал он в интервью "Известиям". Песков отметил, что локомотивом сотрудничества двух стран является монгольская железная дорога, это совместное предприятие, которое прекрасно работает и пропускная способность которого имеет тенденцию к росту и требует дополнительных инвестиций.
https://ria.ru/20240903/slutskij-1970365099.html
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россия, монголия, дмитрий песков, в мире
Россия, Монголия, Дмитрий Песков, В мире
Песков описал отношения России и Монголии

Песков заявил о глубоких исторических корнях в отношениях России и Монголии

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Россию и Монголию объединяет многое, но одновременно это территория экономической и политической конкуренции, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Наши отношения зиждутся на очень глубоких исторических корнях, очень много всего духовного нас объединяет, много экономических проектов, исторических... нас объединяет очень много традиционно, но одновременно Монголия - это территория конкуренции, экономической, политической конкуренции", - сказал он в интервью "Известиям".
Песков отметил, что локомотивом сотрудничества двух стран является монгольская железная дорога, это совместное предприятие, которое прекрасно работает и пропускная способность которого имеет тенденцию к росту и требует дополнительных инвестиций.
Руководитель фракции ЛДПР, председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
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