https://ria.ru/20240905/peskov-1970705190.html

Песков описал отношения России и Монголии

Песков описал отношения России и Монголии - РИА Новости, 05.09.2024

Песков описал отношения России и Монголии

Россию и Монголию объединяет многое, но одновременно это территория экономической и политической конкуренции, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T08:34

2024-09-05T08:34

2024-09-05T08:34

россия

монголия

дмитрий песков

в мире

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Россию и Монголию объединяет многое, но одновременно это территория экономической и политической конкуренции, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Наши отношения зиждутся на очень глубоких исторических корнях, очень много всего духовного нас объединяет, много экономических проектов, исторических... нас объединяет очень много традиционно, но одновременно Монголия - это территория конкуренции, экономической, политической конкуренции", - сказал он в интервью "Известиям". Песков отметил, что локомотивом сотрудничества двух стран является монгольская железная дорога, это совместное предприятие, которое прекрасно работает и пропускная способность которого имеет тенденцию к росту и требует дополнительных инвестиций.

https://ria.ru/20240903/slutskij-1970365099.html

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россия, монголия, дмитрий песков, в мире