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Песков: СВО должна продолжаться до полного достижения целей - РИА Новости, 05.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:13 05.09.2024 (обновлено: 08:40 05.09.2024)
https://ria.ru/20240905/peskov-1970699494.html
Песков: СВО должна продолжаться до полного достижения целей
Песков: СВО должна продолжаться до полного достижения целей - РИА Новости, 05.09.2024
Песков: СВО должна продолжаться до полного достижения целей
СВО должна продолжаться до полного достижения целей, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T08:13
2024-09-05T08:40
специальная военная операция на украине
дмитрий песков
россия
сша
европа
украина
в мире
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. СВО должна продолжаться до полного достижения целей, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.В интервью газете "Известия" на полях ВЭФ Песков сообщил, что Россия не видит склонности к политико-дипломатическим средствам урегулирования конфликта ни у США, ни у Европы, ни у ведомой ими Украины."Поэтому СВО должна продолжаться до полного достижения целей", - сказал Песков.Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
https://ria.ru/20240905/svo-1970704408.html
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дмитрий песков, россия, сша, европа, украина, в мире, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Специальная военная операция на Украине, Дмитрий Песков, Россия, США, Европа, Украина, В мире, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)

Песков: СВО должна продолжаться до полного достижения целей

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. СВО должна продолжаться до полного достижения целей, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
В интервью газете "Известия" на полях ВЭФ Песков сообщил, что Россия не видит склонности к политико-дипломатическим средствам урегулирования конфликта ни у США, ни у Европы, ни у ведомой ими Украины.
"Поэтому СВО должна продолжаться до полного достижения целей", - сказал Песков.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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Специальная военная операция на УкраинеДмитрий ПесковРоссияСШАЕвропаУкраинаВ миреВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
 
 
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