https://ria.ru/20240905/peskov-1970699494.html
Песков: СВО должна продолжаться до полного достижения целей
Песков: СВО должна продолжаться до полного достижения целей - РИА Новости, 05.09.2024
Песков: СВО должна продолжаться до полного достижения целей
СВО должна продолжаться до полного достижения целей, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T08:13
2024-09-05T08:13
2024-09-05T08:40
специальная военная операция на украине
дмитрий песков
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в мире
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. СВО должна продолжаться до полного достижения целей, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.В интервью газете "Известия" на полях ВЭФ Песков сообщил, что Россия не видит склонности к политико-дипломатическим средствам урегулирования конфликта ни у США, ни у Европы, ни у ведомой ими Украины."Поэтому СВО должна продолжаться до полного достижения целей", - сказал Песков.Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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Специальная военная операция на Украине, Дмитрий Песков, Россия, США, Европа, Украина, В мире, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)