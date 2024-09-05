https://ria.ru/20240905/peskov-1970699494.html

Песков: СВО должна продолжаться до полного достижения целей

Песков: СВО должна продолжаться до полного достижения целей - РИА Новости, 05.09.2024

Песков: СВО должна продолжаться до полного достижения целей

СВО должна продолжаться до полного достижения целей, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T08:13

2024-09-05T08:13

2024-09-05T08:40

специальная военная операция на украине

дмитрий песков

россия

сша

европа

украина

в мире

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. СВО должна продолжаться до полного достижения целей, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.В интервью газете "Известия" на полях ВЭФ Песков сообщил, что Россия не видит склонности к политико-дипломатическим средствам урегулирования конфликта ни у США, ни у Европы, ни у ведомой ими Украины."Поэтому СВО должна продолжаться до полного достижения целей", - сказал Песков.Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20240905/svo-1970704408.html

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дмитрий песков, россия, сша, европа, украина, в мире, вэф — 2024 (восточный экономический форум)