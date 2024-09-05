https://ria.ru/20240905/peregovory-1970757786.html

Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной, заявил Путин

Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной, заявил Путин - РИА Новости, 05.09.2024

Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной, заявил Путин

Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной, но не готова их вести на основе эфемерных требований, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T10:49

2024-09-05T10:49

2024-09-05T12:44

россия

украина

владивосток

владимир путин

дальневосточный федеральный университет

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен — РИА Новости. Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной, но не готова их вести на основе эфемерных требований, заявил президент РФ Владимир Путин. "Готовы ли мы с ними вести переговоры? Мы никогда не отказывались от этого, но не на основе каких-то эфемерных требований, а на основе тех документов, которые были согласованы и фактически парафированы в Стамбуле", - сказал глава государства, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ). Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.Выступление Путина на пленарной сессии ВЭФ. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20240726/peskov-1962056796.html

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украина

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Путин: Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной, вновь повторил Путин и напомнил про стамбульские договоренности марта 2022. 2024-09-05T10:49 true PT1M26S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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россия, украина, владивосток, владимир путин, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)