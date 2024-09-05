https://ria.ru/20240905/peregovory-1970757786.html
Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной, заявил Путин
Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной, заявил Путин - РИА Новости, 05.09.2024
Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной, заявил Путин
Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной, но не готова их вести на основе эфемерных требований, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T10:49
2024-09-05T10:49
2024-09-05T12:44
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владивосток
владимир путин
дальневосточный федеральный университет
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен — РИА Новости. Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной, но не готова их вести на основе эфемерных требований, заявил президент РФ Владимир Путин. "Готовы ли мы с ними вести переговоры? Мы никогда не отказывались от этого, но не на основе каких-то эфемерных требований, а на основе тех документов, которые были согласованы и фактически парафированы в Стамбуле", - сказал глава государства, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ). Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.Выступление Путина на пленарной сессии ВЭФ. Онлайн-репортаж >>
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Путин: Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной
Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной, вновь повторил Путин и напомнил про стамбульские договоренности марта 2022.
2024-09-05T10:49
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россия, украина, владивосток, владимир путин, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Россия, Украина, Владивосток, Владимир Путин, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной, заявил Путин
Путин: Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной