https://ria.ru/20240905/pensiya-1970909266.html
В Подмосковье увеличат ежемесячную компенсацию к пенсии
В Подмосковье увеличат ежемесячную компенсацию к пенсии - РИА Новости, 05.09.2024
В Подмосковье увеличат ежемесячную компенсацию к пенсии
В Московской области доплата к пенсии для жителей старше 65 лет будет увеличена до 20 тысяч рублей, перерасчет выплаты произведут с июля этого года, сообщается... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T19:30
2024-09-05T19:30
2024-09-05T19:30
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
людмила болатаева
московская областная дума
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/17/1573377256_0:33:772:467_1920x0_80_0_0_8fcdf036e43ba8134bc1b242dac61081.jpg
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. В Московской области доплата к пенсии для жителей старше 65 лет будет увеличена до 20 тысяч рублей, перерасчет выплаты произведут с июля этого года, сообщается на сайте регионального правительства. Отмечается, что данная доплата вводится по решению губернатора Московской области Андрея Воробьева. "В настоящий момент в регионе свыше 33 тысяч пенсионеров охвачены такой поддержкой", — приводятся в сообщении слова первого зампредседателя правительства Подмосковья Людмилы Болатаевой. Отмечается, что решение о повышении выплаты было одобрено депутатами Мособлдумы в четверг. Ежемесячные доплаты до 20 тысяч рублей предусмотрены неработающим пенсионерам старше 65 лет и проживающим в Подмосковье более 10 лет. Важное условие — пенсионер проживает один или в семье с неработающими пенсионерами. В данной категории к членам семьи получателей относятся: родители, супруг или супруга, дети, братья и сестры. Доплата назначается автоматически для одинокопроживающих, а для тех, кто живет в семье, необходимо подать заявление на региональном портале госуслуг.
https://ria.ru/20240905/podmoskove-1970897777.html
https://ria.ru/20240905/podmoskove-1970901749.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/17/1573377256_53:0:717:498_1920x0_80_0_0_c6b37f748c0f1f5fa481192a5f753258.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), андрей воробьев, людмила болатаева, московская областная дума
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев, Людмила Болатаева, Московская областная дума
В Подмосковье увеличат ежемесячную компенсацию к пенсии
В Подмосковье увеличат ежемесячную компенсацию к пенсии