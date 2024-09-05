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В Подмосковье увеличат ежемесячную компенсацию к пенсии - РИА Новости, 05.09.2024
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Новости Подмосковья
 
19:30 05.09.2024
https://ria.ru/20240905/pensiya-1970909266.html
В Подмосковье увеличат ежемесячную компенсацию к пенсии
В Подмосковье увеличат ежемесячную компенсацию к пенсии - РИА Новости, 05.09.2024
В Подмосковье увеличат ежемесячную компенсацию к пенсии
В Московской области доплата к пенсии для жителей старше 65 лет будет увеличена до 20 тысяч рублей, перерасчет выплаты произведут с июля этого года, сообщается... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T19:30
2024-09-05T19:30
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
людмила болатаева
московская областная дума
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. В Московской области доплата к пенсии для жителей старше 65 лет будет увеличена до 20 тысяч рублей, перерасчет выплаты произведут с июля этого года, сообщается на сайте регионального правительства. Отмечается, что данная доплата вводится по решению губернатора Московской области Андрея Воробьева. "В настоящий момент в регионе свыше 33 тысяч пенсионеров охвачены такой поддержкой", — приводятся в сообщении слова первого зампредседателя правительства Подмосковья Людмилы Болатаевой. Отмечается, что решение о повышении выплаты было одобрено депутатами Мособлдумы в четверг. Ежемесячные доплаты до 20 тысяч рублей предусмотрены неработающим пенсионерам старше 65 лет и проживающим в Подмосковье более 10 лет. Важное условие — пенсионер проживает один или в семье с неработающими пенсионерами. В данной категории к членам семьи получателей относятся: родители, супруг или супруга, дети, братья и сестры. Доплата назначается автоматически для одинокопроживающих, а для тех, кто живет в семье, необходимо подать заявление на региональном портале госуслуг.
https://ria.ru/20240905/podmoskove-1970897777.html
https://ria.ru/20240905/podmoskove-1970901749.html
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московская область (подмосковье), андрей воробьев, людмила болатаева, московская областная дума
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев, Людмила Болатаева, Московская областная дума
В Подмосковье увеличат ежемесячную компенсацию к пенсии

В Подмосковье увеличат ежемесячную компенсацию к пенсии

© Фото : официальный сайт города КоролевМосковская область
Московская область - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© Фото : официальный сайт города Королев
Московская область. Архивное фото
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. В Московской области доплата к пенсии для жителей старше 65 лет будет увеличена до 20 тысяч рублей, перерасчет выплаты произведут с июля этого года, сообщается на сайте регионального правительства.
Отмечается, что данная доплата вводится по решению губернатора Московской области Андрея Воробьева.
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"В настоящий момент в регионе свыше 33 тысяч пенсионеров охвачены такой поддержкой", — приводятся в сообщении слова первого зампредседателя правительства Подмосковья Людмилы Болатаевой.
Отмечается, что решение о повышении выплаты было одобрено депутатами Мособлдумы в четверг.
Ежемесячные доплаты до 20 тысяч рублей предусмотрены неработающим пенсионерам старше 65 лет и проживающим в Подмосковье более 10 лет. Важное условие — пенсионер проживает один или в семье с неработающими пенсионерами. В данной категории к членам семьи получателей относятся: родители, супруг или супруга, дети, братья и сестры.
Доплата назначается автоматически для одинокопроживающих, а для тех, кто живет в семье, необходимо подать заявление на региональном портале госуслуг.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Андрей ВоробьевЛюдмила БолатаеваМосковская областная дума
 
 
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