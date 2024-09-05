https://ria.ru/20240905/pensiya-1970909266.html

В Подмосковье увеличат ежемесячную компенсацию к пенсии

В Подмосковье увеличат ежемесячную компенсацию к пенсии - РИА Новости, 05.09.2024

В Подмосковье увеличат ежемесячную компенсацию к пенсии

В Московской области доплата к пенсии для жителей старше 65 лет будет увеличена до 20 тысяч рублей, перерасчет выплаты произведут с июля этого года, сообщается... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T19:30

2024-09-05T19:30

2024-09-05T19:30

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

людмила болатаева

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. В Московской области доплата к пенсии для жителей старше 65 лет будет увеличена до 20 тысяч рублей, перерасчет выплаты произведут с июля этого года, сообщается на сайте регионального правительства. Отмечается, что данная доплата вводится по решению губернатора Московской области Андрея Воробьева. "В настоящий момент в регионе свыше 33 тысяч пенсионеров охвачены такой поддержкой", — приводятся в сообщении слова первого зампредседателя правительства Подмосковья Людмилы Болатаевой. Отмечается, что решение о повышении выплаты было одобрено депутатами Мособлдумы в четверг. Ежемесячные доплаты до 20 тысяч рублей предусмотрены неработающим пенсионерам старше 65 лет и проживающим в Подмосковье более 10 лет. Важное условие — пенсионер проживает один или в семье с неработающими пенсионерами. В данной категории к членам семьи получателей относятся: родители, супруг или супруга, дети, братья и сестры. Доплата назначается автоматически для одинокопроживающих, а для тех, кто живет в семье, необходимо подать заявление на региональном портале госуслуг.

https://ria.ru/20240905/podmoskove-1970897777.html

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московская область (подмосковье), андрей воробьев, людмила болатаева, московская областная дума