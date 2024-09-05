https://ria.ru/20240905/pensiya-1728291687.html

Пенсия за выслугу лет в 2024 - кто имеет право на получение?

Пенсия за выслугу лет в 2024 - кто имеет право на получение?

Пенсия за выслугу лет в 2024 - кто имеет право на получение?

Пенсия за выслугу лет – это государственная ежемесячная выплата людям, имеющим определенный трудовой стаж в конкретных сферах деятельности. Кто имеет право на... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T12:14

2024-09-05T12:14

2024-09-05T12:15

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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Пенсия за выслугу лет – это государственная ежемесячная выплата людям, имеющим определенный трудовой стаж в конкретных сферах деятельности. Кто имеет право на ее получение, и какие документы нужно подать на назначение – в материале РИА Новости. Пенсия за выслугу летПенсии за выслугу лет – это регулярные денежные выплаты от государства, назначаемые пожизненно при наличии у лица длительного рабочего стажа (выслуги лет) в конкретной профессии. Такая пенсия присваивается не по факту достижения определенного возраста, учитывается только длительность трудовой деятельности.Условия назначенияСогласно закону №166 "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации" от 15.12.2001, право на получение пенсии за выслугу лет имеют отдельные категории граждан:- На такие выплаты также могут претендовать определенные категории медицинских работников, педагоги, пожарные, а также лица, занимающиеся творческой деятельностью или трудившиеся на подземных работах, на работах с вредными условиями труда и в горячих цехах. Данный вид пенсии устанавливается в рамках Федерального закона от 28.12.2013 №400-ФЗ “О страховых пенсиях”, который устанавливает условия для досрочного выхода на пенсию по старости. Для выхода на пенсию по выслуге лет сотрудник обязан отработать конкретный промежуток времени, определенный для каждой профессии, - рассказала РИА Новости юрист Ольга Скобцева.ГосслужащиеГосударственные гражданские служащие имеют право уйти на пенсию по выслуге лет, если имеют стаж работы в госорганах:- При этом они должны замещать должность федеральной государственной гражданской службы не менее 12 полных месяцев и увольняться по определенным обстоятельствам в соответствии с ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации". Как правило, пенсия по выслуге лет для данной категории граждан устанавливается к страховой пенсии по старости и инвалидности и выплачивается одновременно с ней. Также на такую выплату имеют право граждане, расторгнувшие служебный контракт по собственному желанию, до приобретения права на страховую пенсию по старости или инвалидности, при наличии стажа государственной гражданской службы не менее 25 лет, если непосредственно перед увольнением они работали на должностях федеральной государственной гражданской службы не менее 7 лет, - пояснила юрист.Согласно указу Президента Российской Федерации от 16.08.2023 г. № 611, по новым правилам, в стаж государственной службы жителей новых регионов РФ будут засчитываться периоды замещения (с 1 января 1994 г. до дня замещения или поступления на службу) некоторых государственных и муниципальных должностей, которые они замещали в соответствии с актами ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей или законодательством Украины.Засчитают стаж:Также утверждены правила исчисления выслуги лет и назначения пенсий работникам органов и организаций прокуратуры РФ, действующих в новых регионах.Муниципальные служащиеПо закону муниципальные служащие, так же как и госслужащие, могут уйти на пенсию по выслуге лет в 2024 году, если имеют стаж работы в госорганах 19 лет. К 2026 году требующийся стаж вырастет до 20 лет и больше меняться не будет.- При этом служащий должен увольняться из муниципалитета по состоянию здоровья, сокращению должности или соглашению сторон. Оформлять пенсию по выслуге лет он может только с муниципальной должности, проработав на ней не менее года, - отметила юрист.Также на такую пенсию можно выйти при увольнении по собственной инициативе, если соблюдаются следующие условия:Поскольку пенсию за выслугу лет устанавливают на основе федеральных и региональных законов, размеры и порядок могут отличаться в разных субъектах.УчителяПедагоги также имеют право досрочного выхода на пенсию после приобретения необходимой выслуги лет, независимо от возраста. Минимально необходимый стаж для них - 25 лет.При этом после пенсионной реформы, согласно закону № 350-ФЗ от 03.10.2018, право выхода на досрочную пенсию для этой категории граждан наступает на 5 лет позднее, с учетом переходного периода.- То есть дата выхода на пенсию будет исчисляться от даты выработки специального стажа с учетом увеличения общеустановленного пенсионного возраста, - пояснила эксперт.При этом для граждан, которые должны были выйти на пенсию в 2019-2020 годах с учетом выработанного специального стажа, была предусмотрена особая льгота – выход на пенсию на 6 месяцев раньше срока, определенного для назначения досрочной страховой пенсии по старости.Условия выхода на пенсию педагогов по годам:Ведущий юрист Европейской Юридической Службы Оксана Красовская акцентирует внимание на том, что помимо стажа должно быть наличие необходимой величины ИПК (индивидуального пенсионного коэффициента) - в 2024 году - 28,2.МедработникиДля назначения медикам пенсии по выслуге лет продолжительность их лечебной и иной деятельности по охране здоровья населения в учреждениях здравоохранения должна составлять:При этом после принятия пенсионной реформы досрочная пенсия медработникам может быть назначена не ранее чем через определенное количество времени после выработки необходимого стажа. Данный период составил в 2019 году 12 месяцев и далее ежегодно увеличивается на 12 месяцев до достижения в 2023 году 60 месяцев и необходимой величины ИПК - 30.Например, врач, “сельский” стаж которого в 2023 году достигнет 25 лет, сможет выйти на пенсию только через пять лет, то есть в 2028 году.Военные, пожарные, МВД, Росгвардия и ФСИНПраво на пенсию по выслуге лет имеют военнослужащие, сотрудники органов внутренних дел РФ, Государственной противопожарной службы, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы и Росгвардии. По закону, они могут выйти на заслуженный отдых, если при увольнении имеют профильный стаж 20 лет и более.Кроме того, пенсию по выслуге лет могут получать граждане, достигшие на день увольнения со службы 45-летнего возраста, имеющие общий трудовой стаж 25 календарных лет и более, из которых не менее 12,5 лет составляет служба в указанных органах.- В таком случае выплаты доступны уволенным со службы после достижения предельного возраста пребывания на службе, по состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями, - пояснила специалист.КосмонавтыУсловия выхода на пенсию по выслуге лет космонавтов и летчиков:Аналогичное право имеют работники летно-испытательного состава при следующих условиях:Расчет пенсииВ зависимости от категорий варьируются и формулы расчета пенсий. За основу берутся должность человека, средний ежемесячный доход, период отработанного времени, повышающий или понижающий коэффициент, надбавки и повышения, индексация, удержания из пенсионных выплат.Схема для военных и сотрудников силовых структур: ((ОД + ОЗ) х 50% + (ОД + ОЗ +) х 3% х 7)) х ПК, где ОД - ставка сотрудника, предусмотренная по должности; ОЗ - ставка, начисляемая в соответствии со званием; ПК - понижающий коэффициент.Для муниципальных и госслужащих: (45% СЗ — СП) + СЗ х 3% × СТ, где СЗ - средний доход, получаемый работником, СП - выплата, предусмотренная по наступлению старости; СТ - отработанное время.Для медработников и педагогов расчет пенсии, производится с учетом Закона №173-ФЗ, тем кто имеет стаж до 2002 года с учетом Закона № 400-ФЗ.ИПК x СПК+ФВ, где ИПК - индивидуальный пенсионный коэффициент, СПК - стоимость одного пенсионного коэффициента, ФВ - фиксированная выплата к страховой пенсии.Для летчиков-испытателей: (1000% С — СП) + 25% С х СТ, где С - размер социальной пенсии; СП - размер страховой пенсии по старости или инвалидности; СТ - выработка, требуемая по закону (25 лет мужчинам и 20 лет женщинам).Установление пенсии за выслугу лет для данной категории граждан осуществляется в процентном отношении к размеру социальной пенсии по старости. Для космонавтов: 55% Дов + 3% Дов х Ст, где Дов - заработок, получаемый на день увольнения; Ст — число полных лет выслуги сверх требуемой продолжительности (25 лет для мужчин и 20 лет для женщин)Размер пенсииРазмер пенсии за выслугу лет для муниципального или госслужащего составляет 45% его среднемесячного заработка за вычетом страховой пенсии по старости (инвалидности), фиксированной выплаты к страховой пенсии и повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии, установленных в соответствии с ФЗ "О страховых пенсиях".При этом за каждый полный год стажа службы сверх требуемого специального стажа пенсия за выслугу лет увеличивается на 3% среднемесячного заработка.Общая сумма пенсии за выслугу лет и страховой пенсии по старости, а также фиксированной выплаты к ней, не может превышать 75% среднего заработка служащего.Размер пенсии за выслугу лет военнослужащим:Размер пенсии за выслугу лет для космонавтов – 55% денежного заработка по должности на день увольнения. За каждый полный год стажа сверх указанных сроков пенсия увеличивается на 3%, но не более чем до 85% заработка.На размер пенсии по выслуге лет для учителей влияет:Размер пенсии по выслуге лет для медицинских работников состоит из двух частей: суммы, установленной непосредственно законодателем, а также суммы, которая определяется на основании наработанных индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК). На размер пенсии для летчиков влияют:Когда и куда обращаться?После появления прав на получении пенсии за выслугу лет можно в любое рабочее время посетить территориальное отделение Социального фонда России(СФР) или в МФЦ написать заявление и приложить к нему пакет документов.- Выплата пенсий начинается с 1 числа месяца, в котором написано заявление. Вариант получения платежей гражданин выбирает самостоятельно. Они могут приходить через Почту России или же поступать на банковский счет, - отметила эксперт.Необходимые документыК заявлению о назначении пенсии за выслугу лет нужно приложить:Точный перечень бумаг в зависимости от профессии лучше всего уточнить в СФР или МФЦ.ВопросыМожно ли получать пенсию по выслуге лет и работать?- В случае досрочного ухода нельзя работать в той же сфере, где дослужились до льготной пенсии, но можно продолжать трудиться по другой специальности, - пояснила Ольга Скобцева. Хотя, по словам Оксаны Красовской, некоторые категории граждан могут продолжать работать - педагоги, медики.Можно ли выйти на пенсию досрочно по состоянию здоровья?- Для военнослужащих, сотрудников силовых структур, космонавтов, летчиков возможен выход на пенсию досрочно при соблюдении ряда условий (выслуги лет, стажа в определенных должностях). Для остальных возможно только оформление содержания со стороны государства в связи с инвалидностью, - сообщила специалист.Изменения в 2024 годуПенсии подлежат обязательной ежегодной индексации. С 1 апреля 2024 года социальные пенсии увеличатся на 7,5%. Расчет денежного довольствия по выслуге лет в 2024 году для граждан, имеющих возможность получения такового обеспечения, будет зависеть от количества лет трудового стажа. Расчет пенсии осуществляется в индивидуальном порядке для каждого гражданина.

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общество, пенсионный фонд рф, пенсии, россия