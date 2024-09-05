Пенсия по инвалидности в 2024 году: размер, доплаты, как оформить
© iStock.com / apeyronПенсия по инвалидности
© iStock.com / apeyron
Пенсия по инвалидности
Оглавление
- Пенсия по инвалидности
- Кому положена
- Условия предоставления
- Виды пенсий по инвалидности
- Страховая
- Социальная
- Государственная
- Ежемесячная денежная выплата инвалидам
- Размер пенсии
- Как оформить
- Куда обращаться
- Необходимые документы
- Порядок оформления
- Сроки оформления
- Порядок выплат
- Пособие инвалидам с детства
- Пособие детям-инвалидам
- Пособие работающим инвалидам
- Пособие инвалидам при увольнении
- Военная пенсия по инвалидности
- Повышение пенсии по инвалидности
- Законодательство
- Вопросы и ответы
- Можно ли получать вместе пенсию по старости и пенсию по инвалидности
- Когда начисляется пенсия по инвалидности
- Как оформить ежемесячную доплату к пенсии
- Размер пенсии по инвалидности для неработающих
- Какие существуют доплаты к пенсии по инвалидности
- Является ли пенсия по инвалидности доходом
- Советы экспертов
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Пенсия по инвалидности назначается отдельным социально незащищенным категориям граждан. Какие выплаты положены людям с ограниченными возможностями в России в 2024 году, условия назначения, размер страховых и социальных пособий для инвалидов 1, 2, 3 группы, сколько получает ребенок-инвалид , можно ли одновременно получать два вида пенсий, в каком случае положены доплаты, – в материале РИА Новости.
Пенсия по инвалидности
Пенсия по инвалидности – это материальная поддержка от государства для людей с ограниченными возможностями здоровья.
Кому положена
Согласно закону "О социальной защите инвалидов" гражданин может быть признан инвалидом, если его болезнь имеет стойкий характер и мешает вести полноценную жизнь. Инвалидность может быть с детства или получена в результате болезни, несчастного случая.
© iStock.com / ljubaphotoМужчина в инвалидной коляске в офисе
© iStock.com / ljubaphoto
Мужчина в инвалидной коляске в офисе
Условия предоставления
Главное условие для предоставления выплаты от государства – официальное подтверждение инвалидности. Для этого в федеральном учреждении медико-социальной экспертизы необходимо получить заключение о стойком снижении здоровья и установлении I, II или III группы инвалидности (для граждан в возрасте до 18 лет – категория “ребенок-инвалид”).
Для отдельных групп необходимо подтверждение статуса инвалида. Оно производится в разные промежутки времени. Связано это с тем, что в результате реабилитации у некоторых из пенсионеров-инвалидов может улучшаться физическое состояние. Существует вероятность восстановления функций организма, которые ранее были утрачены.
Виды пенсий по инвалидности
Люди с инвалидностью получают материальную поддержку от государства.
Страховая
С 1 января 2022 года страховая пенсия инвалидам выплачивается в беззаявительной форме независимо от причины и времени наступления инвалидности.
"Страховая пенсия положена тем, кто проработал официально хотя бы один день и имеет стаж. Если же человек с инвалидностью никогда не работал и у него нет страхового стажа, СФР устанавливает социальную пенсию. А вот государственная назначается тем, кто стал инвалидом на военной службе, при подготовке или выполнении космических полетов, а также из-за радиационных или техногенных катастроф", – поясняет адвокат Юлия Иванова.
Размер страховой пенсии по инвалидности определяется по формуле:
СПинв = ИПК x СПК, где
СПинв – размер страховой пенсии по инвалидности;
ИПК – индивидуальный пенсионный коэффициент;
СПК – стоимость одного пенсионного коэффициента по состоянию на день, с которого назначается страховая пенсия по инвалидности.
Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии с 1 января 2024 года по данным СФР для инвалидов II группы составляет 8 134,88 рублей в месяц, инвалидам III – 4 067 рублей Инвалиды I группы имею право на повышенный размер фиксированной выплаты 16 269 рублей.
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Социальная
Социальная пенсия выплачивается в фиксированном размере и назначается гражданам, у которых мало страхового стажа или он отсутствует (например, инвалиды с детства и дети-инвалиды). Сумма пособия в 2024 году составляет:
- инвалидам с детства I группы и детям-инвалидам – 18 455 рублей;
- инвалидам I группы и инвалидам с детства II группы – 15 379 рублей;
- инвалидам II группы (кроме инвалидов с детства) – 7690 рублей;
- инвалидам III группы – 6536 руб.
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Государственная
Государственная пенсия по инвалидности – пособие по государственному пенсионному обеспечению для отдельных категорий граждан, проходивших военную службу по призыву в качестве солдат, матросов, сержантов и старшин, участников Великой Отечественной войны и жителей блокадного Ленинграда, а также пострадавших вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, космонавтов.
Размер выплат определяется в процентах от социальной пенсии. Военнослужащим, получившим инвалидность во время участия в боевых действиях, размер выплаты составляет:
- I группа – 300%;
- II группа – 250%;
- III группа – 175%.
Например, инвалидам вследствие военной травмы I группы – 300 % от размера соответствующей социальной пенсии, а это (размер указан с учетом индексации в 2024 году) – 23 069,46 рублей.
Для космонавтов и летчиков-испытателей сумма выплат рассчитывается не в процентах от социальной пенсии, а исходя из размера средней заработной платы. Пенсия составляет 80% от зарплаты для инвалида первой и второй групп и 50% для инвалида третьей группы.
Жителям блокадного Ленинграда выплаты могут быть увеличены при наличии у граждан с инвалидностью на иждивении других нетрудоспособных лиц.
Если гражданин с инвалидностью проживает в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, то размер его государственной пенсии по инвалидности увеличивается на соответствующий районный коэффициент.
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Ежемесячная денежная выплата инвалидам
Ведущий юрист Европейской юридической службы Оксана Красовская поясняет, что инвалиды и дети-инвалиды имеют право на ежемесячную денежную выплату. ЕДВ назначается в беззаявительном порядке и выплачивается ежемесячно. В нее входит набор социальных услуг (НСУ), который может предоставляться в натуральной или денежной форме: лекарственные препараты, путевки в санаторий и бесплатный проезд на пригородном или междугородном железнодорожном транспорте к месту лечения и обратно.
Инвалиды могут отказаться от получения данного набора в натуральном виде и получать его в денежном эквиваленте.
Так, с 1 февраля 2024 года стоимость ЕВД без учета набора социальных услуг для инвалидов I группы составляет 5330 рублей, для инвалидов II группы и для детей-инвалидов – 3806 рублей, для III группы – 3047 рублей.
Также люди с инвалидностью имеют право на реабилитацию, обеспечение техническими средствами по распоряжению Правительства № 2347-р от 30 декабря 2005 года и прочие льготы.
© РИА Новости / Александр Уткин | Перейти в медиабанкМужчина в инвалидном кресле в московском Центре медико-социальной реабилитации инвалидов
Мужчина в инвалидном кресле в московском Центре медико-социальной реабилитации инвалидов
Размер пенсии
Размер пособия по инвалидности зависит от того, какой вид пенсии назначен гражданину с инвалидностью.
Вид пособия
I группа
II группа
III группа
Дети с инвалидностью
Страховая пенсия по инвалидности
16269,76
8134,88
4067,44
Социальная пенсия по инвалидности
15379,73
7689,85
6536,41
18455,42
Государственная пенсия по инвалидности (% от социальной пенсии)
от 85 до 300
от 85 до 250
от 50 до 175
Ежемесячная денежная выплата по инвалидности
5324,84
3802,78
3044,15
3806,32
Как оформить
Пенсия гражданам с инвалидностью назначается автоматически – по результатам медико-социальной экспертизы. Отдельно предоставлять документы не нужно. Сотрудники бюро МСЭ вносят данные о статусе инвалида в Федеральный реестр инвалидов (ФГИС ФРИ) и передают сведения СФР.
Куда обращаться
Если пенсию не назначили автоматически, то следует обратиться в СФР.
Необходимые документы
Понадобится пакет основных документов:
- паспорт;
- СНИЛС;
- справка об инвалидности по итогам медико-социальной экспертизы;
- трудовая книжка;
- реквизиты банковского счета, на который будут начислять выплаты.
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Порядок оформления
С 1 января 2022 года СФР назначает социальную и страховую пенсию по инвалидности в беззаявительной форме. Это происходит автоматически, как только данные человека с инвалидностью появятся в реестре. Заявление о назначении государственной пенсии можно подать в СФР или МФЦ, а также сделать это онлайн на "Госуслугах".
Сроки оформления
Решение об установлении выплат инвалиду принимается не позднее пяти рабочих дней, пенсия назначается автоматически, о чем получателя в течение трех суток после вынесения решения уведомляют по смс, через личный кабинет гражданина на “Госуслугах”, на адрес электронной почты (при наличии). Кроме этого, с информацией можно ознакомиться в личном кабинете на сайте “Федерального реестра инвалидов”.
Порядок выплат
Выплата инвалидам осуществляется ежемесячно. Получать деньги можно на счет в банке, через Почту России (в отделении или на дом) или другие организации, которые занимаются доставкой пособий.
© iStock.com / South_agencyРебенок в инвалидной коляске
© iStock.com / South_agency
Ребенок в инвалидной коляске
Пособие инвалидам с детства
Граждане, которые стали инвалидами в детстве, получают те же льготы, что и люди, ставшие инвалидами в течение жизни. При отсутствии трудового стажа СФР назначает социальную пенсию. Ее размер зависит от группы и набора социальных услуг.
Пособие детям-инвалидам
С 1 апреля размер социальной пенсии детям-инвалидам составляет 18 455 рублей. На медико-социальной экспертизе определяют статус "ребенок-инвалид" без назначения определенной группы. С 1 февраля 2024 года максимальный размер ежемесячной выплаты для детей-инвалидов составил 3 806,32 рубля. При этом по уходу за ребенком-инвалидом родителям платят 10 тыс. рублей. С 2024 года такую сумму могут получать и родители, трудоустроенные на неполный рабочий день. Ранее пособие выдавали только безработным.
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Пособие работающим инвалидам
Трудоустроенные граждане тоже могут претендовать на пенсию по инвалидности. Оксана Красовская уточняет, если гражданин получил инвалидность и ему назначили страховую пенсию по инвалидности в 2023 году, то пенсия у него не индексируется ввиду того, что он работает. Фиксированный размер страховой пенсии по инвалидности инвалиду III группы составляет 4 067 рублей, если человек получил инвалидность в 2022 году. Помимо этого, в зависимости от региона проживания льготника действуют свои районные коэффициенты.
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Пособие инвалидам при увольнении
Работающий гражданин с инвалидностью может быть уволен при условии полной потери трудоспособности или отсутствии подходящих вакансий. В этом случае увольнение оформляется, как по независящим от воли сторон обстоятельствам, а работодатель выплачивает льготнику выходное пособие. В него входят:
- оплата больничного;
- компенсация за неиспользованный отпуск;
- пособие в размере двухнедельного среднего заработка.
В случае увольнения по собственному желанию выходное пособие не предусмотрено, но компенсацию за неиспользованный отпуск и заработную плату инвалид получит в день увольнения.
Военная пенсия по инвалидности
На основании ст. 1 Закона № 4468-1 военная пенсия по инвалидности назначается тем, кто получил инвалидность при прохождении военной службы в качестве офицеров, прапорщиков и мичманов или военную службу по контракту в качестве солдат, матросов, сержантов и старшин.
За получением пособия необходимо обращаться в пенсионные отделы военкоматов или других организаций – в зависимости от вида службы.
Повышение пенсии по инвалидности
Законодательно установлено, что пенсии и пособия людям с инвалидностью подлежат ежегодной индексации. В январе 2024 года страховые пенсии по инвалидности проиндексировали на 7,5%. Индексация коснулась только неработающих пенсионеров. С 1 февраля была индексация ЕДВ инвалидам I, II, III групп и детям-инвалидам также на 7,5%, а индексация социальной пенсии произведена с 1 апреля.
Законодательство
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПосетительница с документами в многофункциональном центре государственных и муниципальных услуг "Мои документы"
Посетительница с документами в многофункциональном центре государственных и муниципальных услуг "Мои документы"
Государством предусмотрена целая система финансовых, социальных и трудовых мер по поддержке людей с инвалидностью:
- Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ “О социальной защите инвалидов в Российской Федерации”.
- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 16.07.2016 № 1506-р “Об утверждении Концепции создания, ведения и использования федеральной государственной информационной системы "Федеральный реестр инвалидов".
- Приказ Минтруда России от 29.12.2016 № 843н “Об утверждении состава представляемых поставщиками информации сведений для включения в федеральный реестр инвалидов”.
- Приказ Минтруда России от 12.10.2016 № 569н “Об утверждении перечня иных сведений о лице, признанном инвалидом, подлежащих включению в федеральный реестр инвалидов”.
- Федеральный закон от 04.08.2023 г. № 484-ФЗ
- “О внесении изменения в статью 20 Федерального закона “Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта”.
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Вопросы и ответы
Александр Спиридонов, ведущий юрист Европейской юридической службы ответил на популярные вопросы, касающиеся пенсии по инвалидности.
Можно ли получать вместе пенсию по старости и пенсию по инвалидности
Гражданам, имеющим право на страховые пенсии различных видов, устанавливается одна пенсия по их выбору. Вместе с тем допускается одновременное получение пенсии по государственному пенсионному обеспечению и страховой пенсии. Например, граждане, ставшие инвалидами вследствие военной травмы, вправе получать пенсию по инвалидности и страховую пенсию по старости.
Когда начисляется пенсия по инвалидности
Автоматически назначается с 2022 года, как только данные человека с инвалидностью появятся в реестре.
Как оформить ежемесячную доплату к пенсии
© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкТерминал электронной очереди в клиентском зале Пенсионного фонда России
Терминал электронной очереди в клиентском зале Пенсионного фонда России
Пенсионерам, у которых общая сумма материального обеспечения не достигает величины прожиточного минимума пенсионера (ПМП) в регионе их проживания, устанавливается федеральная или региональная социальная доплата к пенсии до величины ПМП, установленной в регионе проживания пенсионера.
“Такая доплата не выплачивается в период выполнения работы и (или) иной деятельности, в период которой лицо подлежит обязательному пенсионному страхованию. Исключение предусмотрено в отношении периодов временного трудоустройства в свободное от учебы время и периодов участия в общественных работах (в обоих случаях – по направлению государственной службы занятости) для детей-инвалидов, инвалидов с детства, обучающихся очно по основным образовательным программам в образовательных организациях (до окончания такого обучения, но не дольше чем до достижения 23 лет), а также для получающих пенсию по потере кормильца детей до 18 лет и детей, обучающихся очно по основным образовательным программам в образовательных организациях (до окончания обучения, но не дольше чем до достижения 23 лет)”, – говорит юрист.
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При расчете общей суммы материального обеспечения учитываются назначенные пенсионеру денежные выплаты, в частности, пенсия, срочная пенсионная выплата, ЕДВ, денежные эквиваленты мер социальной поддержки по оплате телефона, жилья, коммунальных услуг и проезда на всех видах пассажирского транспорта (городского, пригородного и междугородного), а также денежные компенсации расходов по оплате указанных услуг. Меры социальной поддержки, предоставляемые единовременно, не учитываются.
Александр Спиридонов поясняет, что федеральная доплата выплачивается, если общая сумма материального обеспечения пенсионера не достигает величины ПМП по месту его жительства (пребывания), которая, в свою очередь, не превышает величину ПМП в целом по РФ. Региональная доплата полагается, если региональный ПМП выше, чем аналогичный показатель по РФ, а общая сумма материального обеспечения пенсионера ниже регионального ПМП.
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Размер пенсии по инвалидности для неработающих
Если человек с инвалидностью не имеет трудового стажа, то в этом случае СФР назначит ему социальную пенсию. В 2024 году:
- инвалиды с детства I группы и дети-инвалиды получают 18 455 рублей;
- инвалиды I группы и инвалиды с детства II группы – 15 379 рублей;
- инвалиды II группы (кроме инвалидов с детства) – 7690 рублей;
- инвалиды III группы – 6536 рублей.
Какие существуют доплаты к пенсии по инвалидности
Пенсионерам, у которых общая сумма материального обеспечения не достигает величины прожиточного минимума пенсионера (ПМП) в регионе их проживания, устанавливается федеральная или региональная социальная доплата к пенсии до величины ПМП, установленной в регионе проживания пенсионера.
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Является ли пенсия по инвалидности доходом
Пенсия по инвалидности с точки зрения гражданского законодательства является доходом человека.
Советы экспертов
"Чтобы точно рассчитать все полагающиеся инвалиду выплаты, необходимо ознакомиться с пенсионным делом конкретного человека, учесть все факторы: стаж работы, прежние виды заработка, возраст пенсионера и другие" – говорит адвокат Юлия Иванова.
Социальные и государственные пенсии зафиксированы законом, их не требуется рассчитывать. А вот при расчете страховой пенсии окончательная сумма образуется из фиксированной выплаты и стоимости пенсионных баллов, которые накопил инвалид.
Формула расчета такова:
страховая пенсия по инвалидности = ИПК (размер накопленных пенсионных баллов) х стоимость пенсионного балла + фиксированная выплата, соответствующая группе инвалидности.