https://ria.ru/20240905/pensiya-1599489093.html

Пенсия по инвалидности в 2024 году: размер, доплаты, как оформить

Пенсия по инвалидности 2024: размер для 1, 2, 3 группы, страховые и социальные

Пенсия по инвалидности в 2024 году: размер, доплаты, как оформить

Пенсия по инвалидности назначается отдельным социально незащищенным категориям граждан. Какие выплаты положены людям с ограниченными возможностями в России в... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T12:11

2024-09-05T12:11

2024-09-05T12:11

общество

пенсионный фонд рф

пенсии

льготы

россия

социальные выплаты

инвалидность

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Пенсия по инвалидности назначается отдельным социально незащищенным категориям граждан. Какие выплаты положены людям с ограниченными возможностями в России в 2024 году, условия назначения, размер страховых и социальных пособий для инвалидов 1, 2, 3 группы, сколько получает ребенок-инвалид , можно ли одновременно получать два вида пенсий, в каком случае положены доплаты, – в материале РИА Новости. Пенсия по инвалидностиПенсия по инвалидности – это материальная поддержка от государства для людей с ограниченными возможностями здоровья.Кому положенаСогласно закону "О социальной защите инвалидов" гражданин может быть признан инвалидом, если его болезнь имеет стойкий характер и мешает вести полноценную жизнь. Инвалидность может быть с детства или получена в результате болезни, несчастного случая. Условия предоставленияГлавное условие для предоставления выплаты от государства – официальное подтверждение инвалидности. Для этого в федеральном учреждении медико-социальной экспертизы необходимо получить заключение о стойком снижении здоровья и установлении I, II или III группы инвалидности (для граждан в возрасте до 18 лет – категория “ребенок-инвалид”).Для отдельных групп необходимо подтверждение статуса инвалида. Оно производится в разные промежутки времени. Связано это с тем, что в результате реабилитации у некоторых из пенсионеров-инвалидов может улучшаться физическое состояние. Существует вероятность восстановления функций организма, которые ранее были утрачены.Виды пенсий по инвалидностиЛюди с инвалидностью получают материальную поддержку от государства.СтраховаяС 1 января 2022 года страховая пенсия инвалидам выплачивается в беззаявительной форме независимо от причины и времени наступления инвалидности."Страховая пенсия положена тем, кто проработал официально хотя бы один день и имеет стаж. Если же человек с инвалидностью никогда не работал и у него нет страхового стажа, СФР устанавливает социальную пенсию. А вот государственная назначается тем, кто стал инвалидом на военной службе, при подготовке или выполнении космических полетов, а также из-за радиационных или техногенных катастроф", – поясняет адвокат Юлия Иванова.Размер страховой пенсии по инвалидности определяется по формуле:СПинв = ИПК x СПК, гдеСПинв – размер страховой пенсии по инвалидности;ИПК – индивидуальный пенсионный коэффициент;СПК – стоимость одного пенсионного коэффициента по состоянию на день, с которого назначается страховая пенсия по инвалидности.Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии с 1 января 2024 года по данным СФР для инвалидов II группы составляет 8 134,88 рублей в месяц, инвалидам III – 4 067 рублей Инвалиды I группы имею право на повышенный размер фиксированной выплаты 16 269 рублей.СоциальнаяСоциальная пенсия выплачивается в фиксированном размере и назначается гражданам, у которых мало страхового стажа или он отсутствует (например, инвалиды с детства и дети-инвалиды). Сумма пособия в 2024 году составляет:ГосударственнаяГосударственная пенсия по инвалидности – пособие по государственному пенсионному обеспечению для отдельных категорий граждан, проходивших военную службу по призыву в качестве солдат, матросов, сержантов и старшин, участников Великой Отечественной войны и жителей блокадного Ленинграда, а также пострадавших вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, космонавтов.Размер выплат определяется в процентах от социальной пенсии. Военнослужащим, получившим инвалидность во время участия в боевых действиях, размер выплаты составляет:Например, инвалидам вследствие военной травмы I группы – 300 % от размера соответствующей социальной пенсии, а это (размер указан с учетом индексации в 2024 году) – 23 069,46 рублей.Для космонавтов и летчиков-испытателей сумма выплат рассчитывается не в процентах от социальной пенсии, а исходя из размера средней заработной платы. Пенсия составляет 80% от зарплаты для инвалида первой и второй групп и 50% для инвалида третьей группы.Жителям блокадного Ленинграда выплаты могут быть увеличены при наличии у граждан с инвалидностью на иждивении других нетрудоспособных лиц.Если гражданин с инвалидностью проживает в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, то размер его государственной пенсии по инвалидности увеличивается на соответствующий районный коэффициент.Ежемесячная денежная выплата инвалидамВедущий юрист Европейской юридической службы Оксана Красовская поясняет, что инвалиды и дети-инвалиды имеют право на ежемесячную денежную выплату. ЕДВ назначается в беззаявительном порядке и выплачивается ежемесячно. В нее входит набор социальных услуг (НСУ), который может предоставляться в натуральной или денежной форме: лекарственные препараты, путевки в санаторий и бесплатный проезд на пригородном или междугородном железнодорожном транспорте к месту лечения и обратно.Инвалиды могут отказаться от получения данного набора в натуральном виде и получать его в денежном эквиваленте.Так, с 1 февраля 2024 года стоимость ЕВД без учета набора социальных услуг для инвалидов I группы составляет 5330 рублей, для инвалидов II группы и для детей-инвалидов – 3806 рублей, для III группы – 3047 рублей.Также люди с инвалидностью имеют право на реабилитацию, обеспечение техническими средствами по распоряжению Правительства № 2347-р от 30 декабря 2005 года и прочие льготы.Размер пенсииРазмер пособия по инвалидности зависит от того, какой вид пенсии назначен гражданину с инвалидностью.Как оформитьПенсия гражданам с инвалидностью назначается автоматически – по результатам медико-социальной экспертизы. Отдельно предоставлять документы не нужно. Сотрудники бюро МСЭ вносят данные о статусе инвалида в Федеральный реестр инвалидов (ФГИС ФРИ) и передают сведения СФР.Куда обращатьсяЕсли пенсию не назначили автоматически, то следует обратиться в СФР.Необходимые документыПонадобится пакет основных документов:Порядок оформленияС 1 января 2022 года СФР назначает социальную и страховую пенсию по инвалидности в беззаявительной форме. Это происходит автоматически, как только данные человека с инвалидностью появятся в реестре. Заявление о назначении государственной пенсии можно подать в СФР или МФЦ, а также сделать это онлайн на "Госуслугах".Сроки оформленияРешение об установлении выплат инвалиду принимается не позднее пяти рабочих дней, пенсия назначается автоматически, о чем получателя в течение трех суток после вынесения решения уведомляют по смс, через личный кабинет гражданина на “Госуслугах”, на адрес электронной почты (при наличии). Кроме этого, с информацией можно ознакомиться в личном кабинете на сайте “Федерального реестра инвалидов”.Порядок выплатВыплата инвалидам осуществляется ежемесячно. Получать деньги можно на счет в банке, через Почту России (в отделении или на дом) или другие организации, которые занимаются доставкой пособий.Пособие инвалидам с детстваГраждане, которые стали инвалидами в детстве, получают те же льготы, что и люди, ставшие инвалидами в течение жизни. При отсутствии трудового стажа СФР назначает социальную пенсию. Ее размер зависит от группы и набора социальных услуг.Пособие детям-инвалидамС 1 апреля размер социальной пенсии детям-инвалидам составляет 18 455 рублей. На медико-социальной экспертизе определяют статус "ребенок-инвалид" без назначения определенной группы. С 1 февраля 2024 года максимальный размер ежемесячной выплаты для детей-инвалидов составил 3 806,32 рубля. При этом по уходу за ребенком-инвалидом родителям платят 10 тыс. рублей. С 2024 года такую сумму могут получать и родители, трудоустроенные на неполный рабочий день. Ранее пособие выдавали только безработным.Пособие работающим инвалидамТрудоустроенные граждане тоже могут претендовать на пенсию по инвалидности. Оксана Красовская уточняет, если гражданин получил инвалидность и ему назначили страховую пенсию по инвалидности в 2023 году, то пенсия у него не индексируется ввиду того, что он работает. Фиксированный размер страховой пенсии по инвалидности инвалиду III группы составляет 4 067 рублей, если человек получил инвалидность в 2022 году. Помимо этого, в зависимости от региона проживания льготника действуют свои районные коэффициенты.Пособие инвалидам при увольненииРаботающий гражданин с инвалидностью может быть уволен при условии полной потери трудоспособности или отсутствии подходящих вакансий. В этом случае увольнение оформляется, как по независящим от воли сторон обстоятельствам, а работодатель выплачивает льготнику выходное пособие. В него входят:В случае увольнения по собственному желанию выходное пособие не предусмотрено, но компенсацию за неиспользованный отпуск и заработную плату инвалид получит в день увольнения.Военная пенсия по инвалидностиНа основании ст. 1 Закона № 4468-1 военная пенсия по инвалидности назначается тем, кто получил инвалидность при прохождении военной службы в качестве офицеров, прапорщиков и мичманов или военную службу по контракту в качестве солдат, матросов, сержантов и старшин.За получением пособия необходимо обращаться в пенсионные отделы военкоматов или других организаций – в зависимости от вида службы.Повышение пенсии по инвалидностиЗаконодательно установлено, что пенсии и пособия людям с инвалидностью подлежат ежегодной индексации. В январе 2024 года страховые пенсии по инвалидности проиндексировали на 7,5%. Индексация коснулась только неработающих пенсионеров. С 1 февраля была индексация ЕДВ инвалидам I, II, III групп и детям-инвалидам также на 7,5%, а индексация социальной пенсии произведена с 1 апреля.ЗаконодательствоГосударством предусмотрена целая система финансовых, социальных и трудовых мер по поддержке людей с инвалидностью:Вопросы и ответыАлександр Спиридонов, ведущий юрист Европейской юридической службы ответил на популярные вопросы, касающиеся пенсии по инвалидности.Можно ли получать вместе пенсию по старости и пенсию по инвалидностиГражданам, имеющим право на страховые пенсии различных видов, устанавливается одна пенсия по их выбору. Вместе с тем допускается одновременное получение пенсии по государственному пенсионному обеспечению и страховой пенсии. Например, граждане, ставшие инвалидами вследствие военной травмы, вправе получать пенсию по инвалидности и страховую пенсию по старости.Когда начисляется пенсия по инвалидностиАвтоматически назначается с 2022 года, как только данные человека с инвалидностью появятся в реестре.Как оформить ежемесячную доплату к пенсииПенсионерам, у которых общая сумма материального обеспечения не достигает величины прожиточного минимума пенсионера (ПМП) в регионе их проживания, устанавливается федеральная или региональная социальная доплата к пенсии до величины ПМП, установленной в регионе проживания пенсионера.“Такая доплата не выплачивается в период выполнения работы и (или) иной деятельности, в период которой лицо подлежит обязательному пенсионному страхованию. Исключение предусмотрено в отношении периодов временного трудоустройства в свободное от учебы время и периодов участия в общественных работах (в обоих случаях – по направлению государственной службы занятости) для детей-инвалидов, инвалидов с детства, обучающихся очно по основным образовательным программам в образовательных организациях (до окончания такого обучения, но не дольше чем до достижения 23 лет), а также для получающих пенсию по потере кормильца детей до 18 лет и детей, обучающихся очно по основным образовательным программам в образовательных организациях (до окончания обучения, но не дольше чем до достижения 23 лет)”, – говорит юрист.При расчете общей суммы материального обеспечения учитываются назначенные пенсионеру денежные выплаты, в частности, пенсия, срочная пенсионная выплата, ЕДВ, денежные эквиваленты мер социальной поддержки по оплате телефона, жилья, коммунальных услуг и проезда на всех видах пассажирского транспорта (городского, пригородного и междугородного), а также денежные компенсации расходов по оплате указанных услуг. Меры социальной поддержки, предоставляемые единовременно, не учитываются.Александр Спиридонов поясняет, что федеральная доплата выплачивается, если общая сумма материального обеспечения пенсионера не достигает величины ПМП по месту его жительства (пребывания), которая, в свою очередь, не превышает величину ПМП в целом по РФ. Региональная доплата полагается, если региональный ПМП выше, чем аналогичный показатель по РФ, а общая сумма материального обеспечения пенсионера ниже регионального ПМП.Размер пенсии по инвалидности для неработающихЕсли человек с инвалидностью не имеет трудового стажа, то в этом случае СФР назначит ему социальную пенсию. В 2024 году:Какие существуют доплаты к пенсии по инвалидностиПенсионерам, у которых общая сумма материального обеспечения не достигает величины прожиточного минимума пенсионера (ПМП) в регионе их проживания, устанавливается федеральная или региональная социальная доплата к пенсии до величины ПМП, установленной в регионе проживания пенсионера.Является ли пенсия по инвалидности доходомПенсия по инвалидности с точки зрения гражданского законодательства является доходом человека.Советы экспертов"Чтобы точно рассчитать все полагающиеся инвалиду выплаты, необходимо ознакомиться с пенсионным делом конкретного человека, учесть все факторы: стаж работы, прежние виды заработка, возраст пенсионера и другие" – говорит адвокат Юлия Иванова.Социальные и государственные пенсии зафиксированы законом, их не требуется рассчитывать. А вот при расчете страховой пенсии окончательная сумма образуется из фиксированной выплаты и стоимости пенсионных баллов, которые накопил инвалид.Формула расчета такова:страховая пенсия по инвалидности = ИПК (размер накопленных пенсионных баллов) х стоимость пенсионного балла + фиксированная выплата, соответствующая группе инвалидности.

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