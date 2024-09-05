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Мособлдума сообщила о расширении мер поддержки молодых педагогов
Мособлдума сообщила о расширении мер поддержки молодых педагогов - РИА Новости, 05.09.2024
Мособлдума сообщила о расширении мер поддержки молодых педагогов
В Подмосковье расширили меры поддержки молодых педагогов. Соответствующий закон приняла Мособлдума, сообщил 360.ru. РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T18:16
2024-09-05T18:16
2024-09-05T18:16
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МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. В Подмосковье расширили меры поддержки молодых педагогов. Соответствующий закон приняла Мособлдума, сообщил 360.ru.Постановление, вступающее в силу с 1 января 2025 года, предусматривает выплаты для педагогов, работающих на последних курсах колледжей или вузов. Для данной категории будет установлена выплата на период обучения и преподавания."Мы должны доказать молодым людям, что работа в подмосковной школе – это достойные условия труда, постоянный личностный рост и насыщенная жизнь", – заявил председатель областного парламента Игорь Брынцалов.Педагоги, которые начали трудовую деятельность вскоре после профессиональной переподготовки, также могут рассчитывать на получение статуса "молодой специалист".
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РИА Новости
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