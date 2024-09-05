Рейтинг@Mail.ru
Мособлдума сообщила о расширении мер поддержки молодых педагогов - РИА Новости, 05.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
18:16 05.09.2024
https://ria.ru/20240905/pedagogi-1970895964.html
Мособлдума сообщила о расширении мер поддержки молодых педагогов
Мособлдума сообщила о расширении мер поддержки молодых педагогов - РИА Новости, 05.09.2024
Мособлдума сообщила о расширении мер поддержки молодых педагогов
В Подмосковье расширили меры поддержки молодых педагогов. Соответствующий закон приняла Мособлдума, сообщил 360.ru. РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T18:16
2024-09-05T18:16
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/05/1970894655_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_dfcfc8a2b18d0dafa015fa3bc7cb9ed4.jpg
МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. В Подмосковье расширили меры поддержки молодых педагогов. Соответствующий закон приняла Мособлдума, сообщил 360.ru.Постановление, вступающее в силу с 1 января 2025 года, предусматривает выплаты для педагогов, работающих на последних курсах колледжей или вузов. Для данной категории будет установлена выплата на период обучения и преподавания."Мы должны доказать молодым людям, что работа в подмосковной школе – это достойные условия труда, постоянный личностный рост и насыщенная жизнь", – заявил председатель областного парламента Игорь Брынцалов.Педагоги, которые начали трудовую деятельность вскоре после профессиональной переподготовки, также могут рассчитывать на получение статуса "молодой специалист".
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/05/1970894655_102:0:2833:2048_1920x0_80_0_0_8e6fac80d3a6fe52a055afb1d4ae5af8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Мособлдума сообщила о расширении мер поддержки молодых педагогов

© Медиасток ПодмосковьяОбластной конкурс "Педагогический дебют"
Областной конкурс Педагогический дебют - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© Медиасток Подмосковья
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. В Подмосковье расширили меры поддержки молодых педагогов. Соответствующий закон приняла Мособлдума, сообщил 360.ru.
Постановление, вступающее в силу с 1 января 2025 года, предусматривает выплаты для педагогов, работающих на последних курсах колледжей или вузов. Для данной категории будет установлена выплата на период обучения и преподавания.
«
"Мы должны доказать молодым людям, что работа в подмосковной школе – это достойные условия труда, постоянный личностный рост и насыщенная жизнь", – заявил председатель областного парламента Игорь Брынцалов.
Педагоги, которые начали трудовую деятельность вскоре после профессиональной переподготовки, также могут рассчитывать на получение статуса "молодой специалист".
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала