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В Курской области обнаружили боевую часть ракеты Patriot
В Курской области обнаружили боевую часть ракеты Patriot - РИА Новости, 05.09.2024
В Курской области обнаружили боевую часть ракеты Patriot
Пиротехники обнаружили и уничтожили боевую часть ракеты Patriot в Курской области, сообщила пресс-служба МЧС РФ в Telegram-канале. РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T13:07
2024-09-05T13:07
2024-09-05T13:23
специальная военная операция на украине
курская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
безопасность
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Пиротехники обнаружили и уничтожили боевую часть ракеты Patriot в Курской области, сообщила пресс-служба МЧС РФ в Telegram-канале."За прошедшие сутки пиротехнические подразделения МЧС России привлекались к выполнению задач по обезвреживанию взрывоопасного предмета. Обнаружена и уничтожена боевая часть ракеты Patriot", - говорится в сообщении.В ведомстве уточнили, что всего с начала проведения работ в Курской области саперы МЧС России уничтожили 314 взрывоопасных предметов, обследовали территории на площади порядка 24 гектаров.
https://ria.ru/20240904/ataka-1970294304.html
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курская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Безопасность
В Курской области обнаружили боевую часть ракеты Patriot
В Курской области пиротехники обнаружили и уничтожили часть ракеты Patriot