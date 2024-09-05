https://ria.ru/20240905/patriot-1970801656.html

В Курской области обнаружили боевую часть ракеты Patriot

В Курской области обнаружили боевую часть ракеты Patriot - РИА Новости, 05.09.2024

В Курской области обнаружили боевую часть ракеты Patriot

Пиротехники обнаружили и уничтожили боевую часть ракеты Patriot в Курской области, сообщила пресс-служба МЧС РФ в Telegram-канале. РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T13:07

2024-09-05T13:07

2024-09-05T13:23

специальная военная операция на украине

курская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

безопасность

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Пиротехники обнаружили и уничтожили боевую часть ракеты Patriot в Курской области, сообщила пресс-служба МЧС РФ в Telegram-канале."За прошедшие сутки пиротехнические подразделения МЧС России привлекались к выполнению задач по обезвреживанию взрывоопасного предмета. Обнаружена и уничтожена боевая часть ракеты Patriot", - говорится в сообщении.В ведомстве уточнили, что всего с начала проведения работ в Курской области саперы МЧС России уничтожили 314 взрывоопасных предметов, обследовали территории на площади порядка 24 гектаров.

https://ria.ru/20240904/ataka-1970294304.html

курская область

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2024

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курская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), безопасность