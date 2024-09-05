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Партия коммунистов призвала ЦИК Молдавии пересмотреть регистрацию Санду - РИА Новости, 05.09.2024
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18:54 05.09.2024
https://ria.ru/20240905/partija-1970904819.html
Партия коммунистов призвала ЦИК Молдавии пересмотреть регистрацию Санду
Партия коммунистов призвала ЦИК Молдавии пересмотреть регистрацию Санду - РИА Новости, 05.09.2024
Партия коммунистов призвала ЦИК Молдавии пересмотреть регистрацию Санду
Оппозиционная в Молдавии Партия коммунистов сообщила, что направила в ЦИК республики обращение с призывом пересмотреть решение о регистрации главы молдавского... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T18:54
2024-09-05T18:54
в мире
молдавия
майя санду
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КИШИНЕВ, 5 сен - РИА Новости. Оппозиционная в Молдавии Партия коммунистов сообщила, что направила в ЦИК республики обращение с призывом пересмотреть решение о регистрации главы молдавского государства Майи Санду в качестве кандидата от правящей партии "Действие и солидарность" на выборах президента. Центризбирком Молдавии 24 августа зарегистрировал инициативную группу по сбору подписей в поддержку Санду в качестве кандидата на пост президента страны, выдвинутого от ПДС. "Партия коммунистов Республики Молдова направила в Центральную избирательную комиссию официальное обращение… Партия обращает внимание на то, что участие действующего президента в выборах от имени политической партии противоречит как национальному законодательству, так и международным обязательствам… Мы призываем ЦИК пересмотреть решение о регистрации действующего президента в качестве кандидата от правящей политической партии", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте партии. Коммунисты в доказательство приводят ряд статей международных законов, а также решение Конституционного суда республики от 12 декабря 2017 года, которое устанавливает, что президент, избранный прямым голосованием, должен сохранять политический нейтралитет. "Однако в текущей предвыборной кампании действующий глава государства, пользуясь преимуществами своей должности и представляя интересы конкретной партии, ставит под угрозу равные условия для остальных кандидатов и явным образом демонстрирует свою политическую ангажированность", - поясняется в обращении. Ранее депутат парламента от оппозиционного блока коммунистов и социалистов Диана Караман заявила, что выдвижение Санду в кандидаты на пост президента от ПДС противоречит решению Конституционного суда об аполитичности руководителя страны. По ее мнению, есть два выхода из этой ситуации - отмена решения ЦИК о регистрации инициативной группы в поддержку Санду или отставка Санду в связи с грубым нарушением принципа аполитичности президента. Президентские выборы и референдум о возможном вступлении Молдавии в Европейский союз назначены на 20 октября. На данный момент 18 политиков, включая действующего главу государства Майю Санду, заявили о намерении участвовать в президентской гонке.
https://ria.ru/20240609/moldavia-1951790013.html
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в мире, молдавия, майя санду
В мире, Молдавия, Майя Санду
Партия коммунистов призвала ЦИК Молдавии пересмотреть регистрацию Санду

Партия коммунистов Молдавии призвала ЦИК изменить решение о регистрации Санду

© AP Photo / Darko BandicПрезидент Молдавии Майя Санду
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© AP Photo / Darko Bandic
Президент Молдавии Майя Санду. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 5 сен - РИА Новости. Оппозиционная в Молдавии Партия коммунистов сообщила, что направила в ЦИК республики обращение с призывом пересмотреть решение о регистрации главы молдавского государства Майи Санду в качестве кандидата от правящей партии "Действие и солидарность" на выборах президента.
Центризбирком Молдавии 24 августа зарегистрировал инициативную группу по сбору подписей в поддержку Санду в качестве кандидата на пост президента страны, выдвинутого от ПДС.
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"Партия коммунистов Республики Молдова направила в Центральную избирательную комиссию официальное обращение… Партия обращает внимание на то, что участие действующего президента в выборах от имени политической партии противоречит как национальному законодательству, так и международным обязательствам… Мы призываем ЦИК пересмотреть решение о регистрации действующего президента в качестве кандидата от правящей политической партии", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте партии.
Коммунисты в доказательство приводят ряд статей международных законов, а также решение Конституционного суда республики от 12 декабря 2017 года, которое устанавливает, что президент, избранный прямым голосованием, должен сохранять политический нейтралитет.
"Однако в текущей предвыборной кампании действующий глава государства, пользуясь преимуществами своей должности и представляя интересы конкретной партии, ставит под угрозу равные условия для остальных кандидатов и явным образом демонстрирует свою политическую ангажированность", - поясняется в обращении.
Ранее депутат парламента от оппозиционного блока коммунистов и социалистов Диана Караман заявила, что выдвижение Санду в кандидаты на пост президента от ПДС противоречит решению Конституционного суда об аполитичности руководителя страны. По ее мнению, есть два выхода из этой ситуации - отмена решения ЦИК о регистрации инициативной группы в поддержку Санду или отставка Санду в связи с грубым нарушением принципа аполитичности президента.
Президентские выборы и референдум о возможном вступлении Молдавии в Европейский союз назначены на 20 октября. На данный момент 18 политиков, включая действующего главу государства Майю Санду, заявили о намерении участвовать в президентской гонке.
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